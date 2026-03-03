Figura de Santa Fe sufrió importante lesión y tendrá que ser operado

Murillo fue clave en el título de Liga BetPlay en 2025 - crédito @06murillo/Instagram

Durante el semestre en el que Independiente Santa Fe se consagró campeón del fútbol colombiano en 2025, los mediocampistas fueron claves en el esquema del uruguayo Jorge Bava, que derrotó en la final a Independiente Medellín.

El tridente conformado por Daniel Torres, Yilmar Velásquez y Ewil Murillo fue fundamental en partidos en los que el Cardenal tuvo que cuidar el resultado a favor, además de anotar goles importantes durante los cuadrangulares.

Precisamente, el que permitió que Santa Fe jugara la final al anotar un doblete durante el clásico contra Millonarios fue Ewil Murillo, que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo rojo de la capital en los últimos meses.

Es por ello que ha generado preocupación el último reporte médico que publicó el club, en el que se confirmó que Murillo tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. “Presenta una lesión del menisco externo de la rodilla derecha. Requerirá manejo quirúrgico, el cual se programará en los próximos días”.

El mediocampista tendrá que ser intervenido quirúrgicamente - crédito Santa Fe

Debido a que Santa Fe no ha confirmado el grado de la lesión, se ha especulado con que el tiempo que estará Murillo fuera de las canchas podría ser de hasta seis meses.

Estos son los tipos de lesión de meniscos y el tiempo de recuperación

En caso de que la cirugía sea por una meniscectomía parcial o de recorte, el mediocampista estará alejado de la actividad física durante al menos ocho semanas. Por otra parte, si se trata de una sutura meniscal en la que habrá reparación, la persona podría necesitar entre tres y seis meses de recuperación.

Debido a que, por el inicio de la Copa del Mundo el calendario del fútbol colombiano se ha acortado varias semanas, lo más probable es que Murillo se pierda el resto de la primera fase de la Liga BetPlay y gran parte de unos hipotéticos cuadrangulares.

De la misma forma, el oriundo de Apartadó se perdería la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que Santa Fe entrará en el sorteo como Colombia uno por haber sido campeón del primer semestre del año anterior.

Murillo ha sido titular en gran parte de los partidos de Santa Fe - crédito: Colprensa

Teniendo en cuenta que Pablo Repetto, actual técnico de Santa Fe, utiliza un esquema de 4-3-3, el reemplazo de Murillo en la formación inicial estaría entre Jhojan “Kanté” Torres y Kilian Toscano.

En caso de que el uruguayo decida cambiar de esquema, podría ingresar el argentino Nahuel Bustos o uno de los últimos dos refuerzos que presentó el Cardenal en febrero.

Cabe recordar que antes de que terminara el periodo de inscripción de jugadores, Santa Fe confirmó la llegada del extremo Jader Obrian, que el semestre anterior jugó para Austin FC de la MLS; de la misma forma, al león llegó el argentino Maximiliano Lovera, que llegó cedido desde Rosario Central en Argentina.

Murillo se perdería el resto del semestre con Santa Fe - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Tras la lesión de Murillo, Santa Fe tendrá más de diez días para planificar los cambios que buscará implementar el estratega Repetto, puesto que el partido ante Deportes Tolima del 6 de marzo fue reprogramado por la participación del equipo de Ibagué en la fase previa de la Copa Libertadores.

El próximo encuentro del Cardenal será ante Alianza FC el 14 de marzo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, programado a comenzar sobre las 8:30 p. m.

A este partido Santa Fe llegará con la necesidad de volver a ganar, puesto que ocupa la posición catorce de la Liga BetPlay con diez unidades y ya se ha especulado con la posibilidad de que Pablo Repetto abandone el equipo en caso de quedar eliminado del torneo local, en el que clasifican los mejores ocho clubes.