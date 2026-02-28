Deportes

Por el gran fondo ciclístico anuncian restricciones de tráfico en varios corredores de Cundinamarca: estas son las rutas alternas

La realización de la competencia ciclística afectará el tránsito en corredores departamentales, con restricciones vehiculares previstas entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m. durante toda la jornada

Cierres viales autorizados según resolución
Cierres viales autorizados según resolución 024 de 2026 afectan rutas nacionales 5501, 55CN03 y 5607, con horarios específicos de restricción - crédito Gobernación de Cundinamarca

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que el domingo 1 de marzo de 2026 se realizará el evento deportivo Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro, lo que implicará cierres totales de vías en varios corredores de Cundinamarca durante ese día.

El objetivo es garantizar la seguridad de los 3.500 ciclistas que participarán en la competencia, así como el correcto desarrollo logístico de la actividad ciclística. La jornada iniciará en el embalse de Tominé, donde se ubica la sede de la Empresa de Energía de Bogotá, y continuará por los municipios de Sesquilé, Sisga, Machetá, Guateque y Tibirita, regresando por la misma ruta hasta culminar nuevamente en el punto de partida.

La gerente general de Indeportes Cundinamarca, Luz Marina Chuquen, explicó que el punto de salida y llegada será el municipio de Sesquilé e invitó a quienes planeen asistir a hospedarse en localidades cercanas como Suesca, Guatavita, Sopó, Tocancipá y Gachancipá para facilitar el acceso y la movilidad.

Horarios de cierre vial serán
Horarios de cierre vial serán desde las 7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m., con posible inicio desde las 6:30 a. m. por logística - crédito Gobernación de Cundinamarca

De acuerdo con la resolución 024 de 2026, emitida por la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, se autorizó el cierre total de los tramos viales departamentales que conforman el recorrido del evento.

Los horarios de cierre están programados desde las 7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m., aunque la restricción vehicular podría iniciar desde las 6:30 a. m. debido a los requerimientos logísticos previos al arranque de la carrera. El desarrollo competitivo se realizará entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., mientras que el Medio Fondo tendrá su inicio a las 8:15 a. m.

Invías y la Gobernación de Cundinamarca reiteraron la importancia de respetar la señalización y las disposiciones de tránsito durante la jornada, así como de prever rutas alternas para quienes necesiten transitar por la región.

La competencia ciclística busca garantizar
La competencia ciclística busca garantizar seguridad para 3.500 ciclistas y correcta logística en corredores clave de Cundinamarca - crédito Gobernación de Cundinamarca

Para los competidores, la entrega de kits se realizará en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca los días viernes 27 y sábado 28 de febrero, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., donde también se facilitará la guía del ciclista con información detallada sobre accesos y recomendaciones.

Cierres viales programados y horarios:

  • Tocancipá – Chocontá (ruta nacional 5501):
    • Cierre de la calzada derecha desde el PR 42+0000 hasta el PR 52+0750. - Horario: 7:10 a 9:30 a. m.
  • Cruce Ruta 55 (Desviación del Sisga) – Cruce Ruta 56 (ruta nacional 55CN03):
    • Cierre total desde el PR 0+0100 hasta el PR 6+0194. - Horario: 7:10 a. m. a 2:20 p. m.
  • Brisas – Guateque (ruta nacional 5607):
    • Cierre total desde el PR 7+0146 hasta el PR 44+0800. - Horario: 7:30 a. m. a 2:00 p. m.
  • Tocancipá – Chocontá (ruta nacional 5501):
    • Cierre de la calzada izquierda desde el PR 52+0750 hasta el PR 42+0000. - Horario: 8:50 a. m. a 2:50 p. m.
El recorrido inicia en el
El recorrido inicia en el embalse de Tominé y atraviesa Sesquilé, Sisga, Machetá, Guateque y Tibirita, retornando al punto de partida - crédito Gobernación de Cundinamarca

Rutas alternas habilitadas durante el evento:

  • Salida desde Sesquilé por GEB Tominé hacia Guatavita.
  • La Playa – Zipaquirá – Ubaté – Chiquinquirá – Tunja – Villapinzón – El Sisga.
  • Briceño – Zipaquirá – Tausa – Ubaté – Cucunubá – Chocontá – El Sisga.
  • El Sisga – Villapinzón – Tunja – Chiquinquirá – Ubaté – Zipaquirá – La Playa.
  • El Sisga – Chocontá – Cucunubá – Ubaté – Tausa – Zipaquirá – Briceño – La Playa.
  • La Playa – Tocancipá – Zipaquirá – Ubaté – Chiquinquirá – Tunja – Jenesano – Tibaná – Chinavita – Guateque y viceversa.
  • El Sisga – Chocontá – Villapinzón – Tunja – Jenesano – Tibaná – Chinavita – Guateque y viceversa.
  • La Playa – Tocancipá – Zipaquirá – Tausa – Ubaté – Cucunubá – Chocontá – Villapinzón – Tunja – Jenesano – Tibaná – Chinavita – Guateque y viceversa.
  • En Guateque, ingreso y salida por Garagoa, Tibita y Sutatenza.
  • Manta – Gachetá – Sueva – Guasca – Guatavita y viceversa.
  • Para Guatavita, acceso por Cuatro Esquinas – Guasca o Cuatro Esquinas – La Calera.

La organización del evento ha recomendado a los visitantes y participantes utilizar los parqueaderos de hospedajes y los espacios dispuestos en los municipios vinculados a la carrera para evitar congestionamientos en las vías principales. Además, se solicita a la comunidad colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad de los deportistas y la movilidad local.

La organización del Gran Fondo
La organización del Gran Fondo Giro de Italia solicita respetar señalización, prever rutas alternas y colaborar para garantizar movilidad y seguridad - crédito Gobernación de Cundinamarca

Las autoridades enfatizan que los organizadores del Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro – 2026 deben coordinar acciones preventivas con las entidades de tránsito y velar porque se mantengan los servicios esenciales en las zonas intervenidas, minimizando el impacto sobre quienes transitan por estos corredores durante la jornada deportiva.

