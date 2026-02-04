Esta es la historia del Minnesota United, equipo donde jugaría James Rodríguez

Este club fue semifinalista de la MLS en 2025 - crédito Pioneer Press

James Rodríguez tendría todo encaminado para fichar por el Minnesota United, y así terminar la incertidumbre y la racha tres meses que completaría sin jugar desde su último partido en el Club León de México.

Hay que destacar que la llegada de James Rodríguez al Minnesota United marcaría una nueva etapa en su carrera, con el objetivo claro de alcanzar su mejor versión física y futbolística antes del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, donde la Selección Colombia competirá a partir de junio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Historia del Minnesota United

Desde su ingreso a la MLS en 2017, Minnesota United no ha conseguido títulos de liga y alcanzó el subcampeonato de la US Open Cup en 2019 - crédito Brace Hemmelgarn / Imagn Images

El club nace en 2010 como NSC Minnesota Stars, heredero del Minnesota Thunder. Compitió en la NASL, donde ganó el título de 2011, mostrando desde temprano una idea clara: orden, competitividad y comunidad.

En 2013 adopta el nombre Minnesota United FC y el símbolo del somormujo (loon), ave icónica del estado. Esa identidad —local, sobria, resistente— sería clave para su futuro. En 2015, la Major League Soccer le concede la franquicia.

Su primer partido en la MLS en 2017. El 3 de marzo de ese año, cayó por 5-1 ante Portland Timbers, en es estadio Jeld-Wen Fielde Portland. por la primera fecha del campeonato de fútbol de Estados Unidos.

Con los goles de Lawrence Olum al minuto 14, los dobletes de Diego Valeri al minuto 47 y 82 de tiro penal, y del nigeriano Fanendo Adi al 90+1 y 90+3, los dirigidos en ese entonces por Adrian Health debutaron en la MLS.

El primer gol en la historia del fútbol y bajo la denominación de Minnesota llegó gracias a la anotación del norteamericano CFhirstian Ramírez al minuto 79 de partido.

Los primeros años fueron duros: planteles en construcción, defensa frágil y goleadas que expusieron el proceso. Jugó en el TCF Bank Stadium mientras se gestaba su gran proyecto estructural.

Construcción del nuevo estadio

El estadio del Minnesota United se mandó a construir en 2017 - crédito Matt Krohn / Imagn Images

El estadio del Minnesota United FC es el Allianz Field, ubicado en Saint Paul, Minnesota. Este recinto es específico para fútbol y sirve como sede del equipo en la Major League Soccer (MLS) desde 2019. Fue diseñado por la firma Populous y tiene capacidad para aproximadamente 19,400 espectadores, aunque está preparado para una posible expansión hasta 24.474 asientos.

Allianz Field destaca por su diseño moderno y su atmósfera íntima. Cuenta con una tribuna safe-standing en el sur, conocida como “Wonderwall”, donde se ubican los grupos de aficionados más activos. La fachada exterior está cubierta por una malla de polímero translúcido con iluminación LED, similar a la del Allianz Arena en Múnich. El estadio se construyó con un enfoque en el transporte público y la accesibilidad peatonal, con acceso por tren ligero, autobuses y espacios para bicicletas.

El estadio también ha albergado partidos de la selección nacional de Estados Unidos, tanto masculina como femenina, y eventos como el MLS All-Star Game. Dentro del recinto hay opciones de restauración, tiendas oficiales y espacios para eventos. El Allianz Field implementa una política de bolsas claras para el ingreso y tiene zonas designadas para servicios de transporte por medio de aplicaciones.

Jugadores destacados: el colombiano Carlos Darwin Quintero pasó por el cuadro norteamericano

Carlos Darwin Quintero tuvo un paso por el equipo del Minnesota - crédito Anne-Marie Sorvin / USA TODAY Sports

Uno de los colombianos que tuvo su paso por el cuadro de Minnesota fue Carlos Darwin Quintero (actual futbolista de Millonarios).

En total jugó 64 partidos con los “The Loons” (apodo por el cual es conocido Minnesota United), marcó 27 goles y asistió en 20 ocasiones.

Actualmente, el cuadro norteamericano cuenta en su plantilla, dirigida por Cameron Knowles con la presencia del delantero colombiano Mauricio González, exatacante canterano del Deportes Tolima de la Liga BetPlay.

Rivalidades del Minnesota United

Dallas FC es uno de los principales rivales del Minnesota - crédito Jerome Miron-Imagn Images

Minnesota United FC mantiene varias rivalidades en la Major League Soccer, aunque ninguna está catalogada oficialmente como “clásico” en la liga. Las rivalidades más notables han surgido por proximidad geográfica, historia de enfrentamientos y situaciones específicas en competiciones.

1. FC Dallas:

Existe una rivalidad deportiva marcada por enfrentamientos frecuentes y partidos igualados, especialmente en playoffs y temporada regular. Ambos equipos han tenido victorias y derrotas importantes entre sí desde 2017, lo que mantiene la competencia viva y equilibrada.

2. Colorado Rapids:

Minnesota United y Colorado Rapids han protagonizado numerosos encuentros cerrados y una competencia pareja desde la llegada de los Loons a la MLS, agregando tensión a cada partido

3. Atlanta United:

Ambos equipos ingresaron a la MLS en 2017, lo que generó una rivalidad simbólica entre los “hermanos de expansión”. El primer enfrentamiento en la nieve de Minnesota fue una contundente victoria de Atlanta (6-1), y posteriormente se han encontrado en instancias importantes como la final de la U.S. Open Cup 2019, donde Atlanta volvió a imponerse. Aunque no se enfrentan regularmente por estar en conferencias distintas, estos duelos adquieren un significado especial para ambas aficiones

En resumen, las rivalidades del Minnesota United FC están determinadas por la competitividad en la conferencia oeste y las historias compartidas con equipos de expansión y vecinos de la zona centro-norte de Estados Unidos.

Cuándo debuta Minnesota United

Minnesota tendrá su debut ante el Austin FC - crédito Abe Arredondo-Imagn Images

El cuadro del Medio Oeste de Estados Unidos jugará dos amistosos frente al Sporting Kansas el 7 de febrero de 2026 a partir de las 4:30 p. m. y ante el DC United el 11 de febrero de 2026 a las 3:30 p. m.

El debut oficial en la MLS se dará el 21 de febrero de 2026 a partir de las 8:30 p. m., cuando visiten al Austin FC en el estadio Q2.