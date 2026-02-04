Deportes

Esta es la historia del Minnesota United, equipo donde jugaría James Rodríguez

La llegada del mediocampista a Estados Unidos marca una etapa clave en su carrera, priorizando la adaptación al fútbol estadounidense y la preparación física para representar a Colombia en el campeonato mundial

Guardar
Este club fue semifinalista de
Este club fue semifinalista de la MLS en 2025 - crédito Pioneer Press

James Rodríguez tendría todo encaminado para fichar por el Minnesota United, y así terminar la incertidumbre y la racha tres meses que completaría sin jugar desde su último partido en el Club León de México.

Hay que destacar que la llegada de James Rodríguez al Minnesota United marcaría una nueva etapa en su carrera, con el objetivo claro de alcanzar su mejor versión física y futbolística antes del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, donde la Selección Colombia competirá a partir de junio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Historia del Minnesota United

Desde su ingreso a la
Desde su ingreso a la MLS en 2017, Minnesota United no ha conseguido títulos de liga y alcanzó el subcampeonato de la US Open Cup en 2019 - crédito Brace Hemmelgarn / Imagn Images

El club nace en 2010 como NSC Minnesota Stars, heredero del Minnesota Thunder. Compitió en la NASL, donde ganó el título de 2011, mostrando desde temprano una idea clara: orden, competitividad y comunidad.

En 2013 adopta el nombre Minnesota United FC y el símbolo del somormujo (loon), ave icónica del estado. Esa identidad —local, sobria, resistente— sería clave para su futuro. En 2015, la Major League Soccer le concede la franquicia.

Su primer partido en la MLS en 2017. El 3 de marzo de ese año, cayó por 5-1 ante Portland Timbers, en es estadio Jeld-Wen Fielde Portland. por la primera fecha del campeonato de fútbol de Estados Unidos.

Con los goles de Lawrence Olum al minuto 14, los dobletes de Diego Valeri al minuto 47 y 82 de tiro penal, y del nigeriano Fanendo Adi al 90+1 y 90+3, los dirigidos en ese entonces por Adrian Health debutaron en la MLS.

El primer gol en la historia del fútbol y bajo la denominación de Minnesota llegó gracias a la anotación del norteamericano CFhirstian Ramírez al minuto 79 de partido.

Los primeros años fueron duros: planteles en construcción, defensa frágil y goleadas que expusieron el proceso. Jugó en el TCF Bank Stadium mientras se gestaba su gran proyecto estructural.

Construcción del nuevo estadio

El estadio del Minnesota United
El estadio del Minnesota United se mandó a construir en 2017 - crédito Matt Krohn / Imagn Images

El estadio del Minnesota United FC es el Allianz Field, ubicado en Saint Paul, Minnesota. Este recinto es específico para fútbol y sirve como sede del equipo en la Major League Soccer (MLS) desde 2019. Fue diseñado por la firma Populous y tiene capacidad para aproximadamente 19,400 espectadores, aunque está preparado para una posible expansión hasta 24.474 asientos.

Allianz Field destaca por su diseño moderno y su atmósfera íntima. Cuenta con una tribuna safe-standing en el sur, conocida como “Wonderwall”, donde se ubican los grupos de aficionados más activos. La fachada exterior está cubierta por una malla de polímero translúcido con iluminación LED, similar a la del Allianz Arena en Múnich. El estadio se construyó con un enfoque en el transporte público y la accesibilidad peatonal, con acceso por tren ligero, autobuses y espacios para bicicletas.

El estadio también ha albergado partidos de la selección nacional de Estados Unidos, tanto masculina como femenina, y eventos como el MLS All-Star Game. Dentro del recinto hay opciones de restauración, tiendas oficiales y espacios para eventos. El Allianz Field implementa una política de bolsas claras para el ingreso y tiene zonas designadas para servicios de transporte por medio de aplicaciones.

Jugadores destacados: el colombiano Carlos Darwin Quintero pasó por el cuadro norteamericano

Carlos Darwin Quintero tuvo un
Carlos Darwin Quintero tuvo un paso por el equipo del Minnesota - crédito Anne-Marie Sorvin / USA TODAY Sports

Uno de los colombianos que tuvo su paso por el cuadro de Minnesota fue Carlos Darwin Quintero (actual futbolista de Millonarios).

En total jugó 64 partidos con los “The Loons” (apodo por el cual es conocido Minnesota United), marcó 27 goles y asistió en 20 ocasiones.

Actualmente, el cuadro norteamericano cuenta en su plantilla, dirigida por Cameron Knowles con la presencia del delantero colombiano Mauricio González, exatacante canterano del Deportes Tolima de la Liga BetPlay.

Rivalidades del Minnesota United

Dallas FC es uno de
Dallas FC es uno de los principales rivales del Minnesota - crédito Jerome Miron-Imagn Images

Minnesota United FC mantiene varias rivalidades en la Major League Soccer, aunque ninguna está catalogada oficialmente como “clásico” en la liga. Las rivalidades más notables han surgido por proximidad geográfica, historia de enfrentamientos y situaciones específicas en competiciones.

1. FC Dallas:

Existe una rivalidad deportiva marcada por enfrentamientos frecuentes y partidos igualados, especialmente en playoffs y temporada regular. Ambos equipos han tenido victorias y derrotas importantes entre sí desde 2017, lo que mantiene la competencia viva y equilibrada.

2. Colorado Rapids:

Minnesota United y Colorado Rapids han protagonizado numerosos encuentros cerrados y una competencia pareja desde la llegada de los Loons a la MLS, agregando tensión a cada partido

3. Atlanta United:

Ambos equipos ingresaron a la MLS en 2017, lo que generó una rivalidad simbólica entre los “hermanos de expansión”. El primer enfrentamiento en la nieve de Minnesota fue una contundente victoria de Atlanta (6-1), y posteriormente se han encontrado en instancias importantes como la final de la U.S. Open Cup 2019, donde Atlanta volvió a imponerse. Aunque no se enfrentan regularmente por estar en conferencias distintas, estos duelos adquieren un significado especial para ambas aficiones

En resumen, las rivalidades del Minnesota United FC están determinadas por la competitividad en la conferencia oeste y las historias compartidas con equipos de expansión y vecinos de la zona centro-norte de Estados Unidos.

Cuándo debuta Minnesota United

Minnesota tendrá su debut ante
Minnesota tendrá su debut ante el Austin FC - crédito Abe Arredondo-Imagn Images

El cuadro del Medio Oeste de Estados Unidos jugará dos amistosos frente al Sporting Kansas el 7 de febrero de 2026 a partir de las 4:30 p. m. y ante el DC United el 11 de febrero de 2026 a las 3:30 p. m.

El debut oficial en la MLS se dará el 21 de febrero de 2026 a partir de las 8:30 p. m., cuando visiten al Austin FC en el estadio Q2.

Temas Relacionados

James RodríguezMinnesota UnitedMLSColombia-Deportes

Más Noticias

Presidente de Santa Fe confirmó cambios en la fecha 9 de la Liga BetPlay ante Fortaleza: se jugara en el estadio de Techo

La situación del terreno generó alertas jurídicas y logísticas. Méndez señaló que, tras un reciente concierto y el daño en el drenaje del campo, las posibilidades de una recuperación rápida del césped resultaban poco viables

Presidente de Santa Fe confirmó

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO - fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

En la capital de Antioquia, verdes y rojos se citarán en el Coliseo de la 70 para el cierre de la jornada en el fútbol colombiano

Atlético Nacional vs. América de

Dimayor desmintió a Sencia por aplazamiento de partidos en El Campín: pidió cancelar concierto del 28 de febrero

Los administradores del estadio aseguraron que la cancha no tendría eventos culturales hasta el 27 de febrero, un día antes del festival “Pa gozar y cantar 2.0″ programado en Bogotá

Dimayor desmintió a Sencia por

Hinchas de Millonarios furiosos con Eduardo Luis por “irrespeto” a Falcao: “Nada que tenga que ver con él”

El narrador y comentarista en su espacio radial de la tarde evocó las declaraciones de Falcao en la rueda de prensa de la fecha 6 de los cuadrangulares del primer semestre del 2025, cuando fue sancionado

Hinchas de Millonarios furiosos con

Iván Mejía generó expectativa por su posible regreso a los medios para el Mundial 2026: “A quien invito a este último baile”

La leyenda del periodismo deportivo colombiano se alista con un nuevo formato y un compañero aún no revelado, prometiendo relatos apasionantes durante la mayor cita futbolística del planeta

Iván Mejía generó expectativa por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cabecilla de las disidencias estaría

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

ENTRETENIMIENTO

Marilyn Patiño relató en ‘La

Marilyn Patiño relató en ‘La casa de los famosos’ que le fue infiel a una pareja con su mejor amigo: “Volaron mesas”

Luis Alfonso conmovió a sus seguidores con la reacción de su hija al recibir particular regalo de cumpleaños: “Merece el mundo entero”

Roberto Velásquez reveló el nombre de la que sería la mejor participante de ‘La casa de los famosos’: “Tienen que aprender mucho de ella”

Cami Pulgarín sorprendió al mostrar los resultados de operación de cambio extremo: “Tiene una cara nueva”

Sara Uribe reveló cuál ha sido su peor cita y qué hizo que se convirtiera en la peor salida romántica de su vida

Deportes

Presidente de Santa Fe confirmó

Presidente de Santa Fe confirmó cambios en la fecha 9 de la Liga BetPlay ante Fortaleza: se jugara en el estadio de Techo

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO - fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Dimayor desmintió a Sencia por aplazamiento de partidos en El Campín: pidió cancelar concierto del 28 de febrero

Hinchas de Millonarios furiosos con Eduardo Luis por “irrespeto” a Falcao: “Nada que tenga que ver con él”

Iván Mejía generó expectativa por su posible regreso a los medios para el Mundial 2026: “A quien invito a este último baile”