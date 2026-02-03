Deportes

Colombia va por todo: Néstor Lorenzo reveló la meta que ilusiona en el Mundial FIFA 2026

Será la séptima participación de la Tricolor en la historia de los mundiales

Guardar
Néstor Lorenzo ha dirigido 42
Néstor Lorenzo ha dirigido 42 partidos con la Tricolor desde su llegada en 2022 - crédito Reuters

El calendario avanza y la expectativa crece para las 48 selecciones que buscarán quedarse con el trofeo más preciado del fútbol mundial. La Copa del Mundo FIFA 2026 marcará un hito, no solo por el número de participantes, sino también por su realización en tres países de América del Norte: Estados Unidos, Canadá y México. El certamen, que se jugará entre junio y julio, promete emociones inéditas y un despliegue logístico sin precedentes.

Colombia, bajo la conducción técnica de Néstor Gabriel Lorenzo, ya comenzó a trabajar en la séptima presencia de la Tricolor en la historia de los mundiales. El entrenador argentino, que asumirá su primer mundial como seleccionador, enfrenta el desafío de superar la campaña de José Néstor Pekerman en Brasil 2014, donde el combinado nacional alcanzó los cuartos de final y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El técnico argentino fue asistente
El técnico argentino fue asistente técnico de José Pékerman en Brasil 2014 y Rusia 2018 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

En una entrevista reciente al programa Los Informantes de Caracol Televisión, Néstor Lorenzo compartió su visión y las expectativas que tiene al frente de la selección Colombia: "Doy todo por la selección y para que todo salga bien. Creo que uno es ciudadano de donde está y debe sentirse parte de la gente, adaptarse y buscar hacer la vida de los otros un poco mejor o regalarles una alegría".

El estratega nacido en Ciudad Celina (Buenos Aires) dejó claro que su mente está enfocada en el reto mundialista: “Hoy estoy con la cabeza en la Copa del Mundo. Llegar al último día, llegar a la final y ganarla si Dios quiere”.

Lorenzo ya ha experimentado lo que significa disputar una final con la Tricolor, tras la reciente Copa América 2024 en Miami, donde Colombia se midió ante Argentina y cayó por la mínima diferencia. Esta experiencia, según Lorenzo, refuerza la importancia de avanzar paso a paso y fortalecer el grupo en cada etapa.

El manejo de los referentes y el liderazgo de grupo

James es una de las
James es una de las piezas vitales de Néstor Lorenzo en la selección Colombia- crédito @SVargasOK/X

Manejar un camerino con figuras del calibre de James Rodríguez, Luis Díaz, Jefferson Lerma y otros jugadores internacionales exige una combinación de liderazgo, empatía y claridad en los objetivos. El timonel argentino reconoce la importancia de convencer a sus dirigidos y de alinear sus talentos hacia una meta común.

“Primero es convencerlos y generarles una idea que los motive a cumplir un objetivo en conjunto. Vamos todos juntos; cuando se pierde, yo doy la cara. Nunca se ve a un jugador en una conferencia de prensa tras una derrota, porque el responsable soy yo”, explicó el técnico.

El adiestrador se caracteriza por un liderazgo sereno, aunque reconoce que ha tenido momentos de firmeza cuando la situación lo exige: “Sí, me he puesto bastante bravo en algunos momentos, pero creo en el liderazgo que se pone al servicio del grupo, no en el liderazgo autoritario. Aunque no dejo de reconocer que la jerarquía y la toma de decisiones me corresponden”.

El balance de Lorenzo al frente de la Tricolor

Néstor Lorenzo dirigirá su primera
Néstor Lorenzo dirigirá su primera Copa del Mundo FIFA con la selección Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

El ciclo de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia comenzó el 2 de junio de 2022, tras su paso por Melgar de Perú. Desde entonces, el equipo nacional ha disputado 42 partidos, con un saldo de 26 victorias, 11 empates y solo cinco derrotas, lo que representa un rendimiento del 70,6%.

Este registro resulta alentador para un entrenador que asume su primera experiencia al mando de una selección mayor y que ya ha dejado señales de evolución en el juego colectivo.

La Tricolor ha mostrado solidez táctica y ha consolidado una base de jugadores que combina experiencia y juventud, una fórmula clave para afrontar con garantías lo que fue la exigente eliminatoria sudamericana y el reto que implica el mundial.

Temas Relacionados

Néstor LorenzoSelección ColombiaCopa del Mundo FIFA 2026James RodríguezLuis DíazColombia-Deportes

Más Noticias

El caos en El Campín reaviva el debate de Acolfutpro por escenarios dignos en el fútbol colombiano

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales solicitó acciones a diferentes entidades para la supervisión del campo de juego

El caos en El Campín

El Idrd respondió a las críticas por las imágenes que evidencian el deterioro de la gramilla de El Campín y el riesgo para los jugadores

La situación del césped ha llevado al escrutinio público a las entidades responsables, luego de que jugadores y Acolfutpro señalaran graves deficiencias tras la realización de numerosos conciertos y eventos recientes en la capital

El Idrd respondió a las

James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano

El mediocampista acelera la búsqueda de un nuevo club con el objetivo de llegar en plenitud física y futbolística a la Copa del Mundo

James Rodríguez y la razón

Nacional y América encabezan el ranking con los jugadores más costosos de la Liga BetPlay 2026

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano no solo ha traído caras nuevas, sino que también ha elevado el valor de varios jugadores, generando una competencia cada vez más pareja y exigente

Nacional y América encabezan el

Empate sin goles: Millonarios e Independiente Medellín igualaron en El Campín tras la reanudación del partido suspendido

El duelo en el estadio Nemesio Camacho El Campín fue suspendido al minuto 55 del segundo tiempo, luego de que la cancha no lograra drenar el agua producto de la intensa lluvia en la noche del domingo 1 de febrero sobre Bogotá

Empate sin goles: Millonarios e
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ganadero secuestrado en Santander fue

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul fue expulsada de

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos’ tras comentarios racistas hacia Campanita

Esta es la historia y carrera de Johanna Fadul, expulsada de ‘La casa de los famosos 3′

J Balvin y Ryan Castro deslumbraron juntos en los Premios Grammy 2026: “Es un ejemplo a seguir”

Esposo de Johanna Fadul la defendió por su comentario racista contra Campanita en ‘La casa de los famosos’

Qué decía el mensaje que llevaba impreso Feid en su corbata durante los Premios Grammy 2026

Deportes

El caos en El Campín

El caos en El Campín reaviva el debate de Acolfutpro por escenarios dignos en el fútbol colombiano

El Idrd respondió a las críticas por las imágenes que evidencian el deterioro de la gramilla de El Campín y el riesgo para los jugadores

James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano

Nacional y América encabezan el ranking con los jugadores más costosos de la Liga BetPlay 2026

Empate sin goles: Millonarios e Independiente Medellín igualaron en El Campín tras la reanudación del partido suspendido