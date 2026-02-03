Colombia va por todo: Néstor Lorenzo reveló la meta que ilusiona en el Mundial FIFA 2026

Néstor Lorenzo ha dirigido 42 partidos con la Tricolor desde su llegada en 2022 - crédito Reuters

El calendario avanza y la expectativa crece para las 48 selecciones que buscarán quedarse con el trofeo más preciado del fútbol mundial. La Copa del Mundo FIFA 2026 marcará un hito, no solo por el número de participantes, sino también por su realización en tres países de América del Norte: Estados Unidos, Canadá y México. El certamen, que se jugará entre junio y julio, promete emociones inéditas y un despliegue logístico sin precedentes.

Colombia, bajo la conducción técnica de Néstor Gabriel Lorenzo, ya comenzó a trabajar en la séptima presencia de la Tricolor en la historia de los mundiales. El entrenador argentino, que asumirá su primer mundial como seleccionador, enfrenta el desafío de superar la campaña de José Néstor Pekerman en Brasil 2014, donde el combinado nacional alcanzó los cuartos de final y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva.

El técnico argentino fue asistente técnico de José Pékerman en Brasil 2014 y Rusia 2018 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

En una entrevista reciente al programa Los Informantes de Caracol Televisión, Néstor Lorenzo compartió su visión y las expectativas que tiene al frente de la selección Colombia: "Doy todo por la selección y para que todo salga bien. Creo que uno es ciudadano de donde está y debe sentirse parte de la gente, adaptarse y buscar hacer la vida de los otros un poco mejor o regalarles una alegría".

El estratega nacido en Ciudad Celina (Buenos Aires) dejó claro que su mente está enfocada en el reto mundialista: “Hoy estoy con la cabeza en la Copa del Mundo. Llegar al último día, llegar a la final y ganarla si Dios quiere”.

Lorenzo ya ha experimentado lo que significa disputar una final con la Tricolor, tras la reciente Copa América 2024 en Miami, donde Colombia se midió ante Argentina y cayó por la mínima diferencia. Esta experiencia, según Lorenzo, refuerza la importancia de avanzar paso a paso y fortalecer el grupo en cada etapa.

El manejo de los referentes y el liderazgo de grupo

James es una de las piezas vitales de Néstor Lorenzo en la selección Colombia- crédito @SVargasOK/X

Manejar un camerino con figuras del calibre de James Rodríguez, Luis Díaz, Jefferson Lerma y otros jugadores internacionales exige una combinación de liderazgo, empatía y claridad en los objetivos. El timonel argentino reconoce la importancia de convencer a sus dirigidos y de alinear sus talentos hacia una meta común.

“Primero es convencerlos y generarles una idea que los motive a cumplir un objetivo en conjunto. Vamos todos juntos; cuando se pierde, yo doy la cara. Nunca se ve a un jugador en una conferencia de prensa tras una derrota, porque el responsable soy yo”, explicó el técnico.

El adiestrador se caracteriza por un liderazgo sereno, aunque reconoce que ha tenido momentos de firmeza cuando la situación lo exige: “Sí, me he puesto bastante bravo en algunos momentos, pero creo en el liderazgo que se pone al servicio del grupo, no en el liderazgo autoritario. Aunque no dejo de reconocer que la jerarquía y la toma de decisiones me corresponden”.

El balance de Lorenzo al frente de la Tricolor

Néstor Lorenzo dirigirá su primera Copa del Mundo FIFA con la selección Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

El ciclo de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia comenzó el 2 de junio de 2022, tras su paso por Melgar de Perú. Desde entonces, el equipo nacional ha disputado 42 partidos, con un saldo de 26 victorias, 11 empates y solo cinco derrotas, lo que representa un rendimiento del 70,6%.

Este registro resulta alentador para un entrenador que asume su primera experiencia al mando de una selección mayor y que ya ha dejado señales de evolución en el juego colectivo.

La Tricolor ha mostrado solidez táctica y ha consolidado una base de jugadores que combina experiencia y juventud, una fórmula clave para afrontar con garantías lo que fue la exigente eliminatoria sudamericana y el reto que implica el mundial.