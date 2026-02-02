Video| Luis Díaz es premiado en Alemania: su gol ante Unión Berlín es el mejor de la Bundesliga 2025

El colombiano Luis Díaz es uno de los referentes en el ataque del Bayer Múnich - crédito Fabian Bimmer/REUTERS

La temporada de Luis Díaz con el Bayern Múnich sigue sumando elogios y reconocimientos en Alemania. Desde su llegada al club bávaro, el extremo guajiro ha disputado 29 partidos oficiales, en los que ha marcado 15 goles y ha entregado 12 asistencias, ratificándose como una de las piezas clave en el esquema ofensivo del equipo.

Uno de los momentos más destacados para el colombiano llegó tras su gol ante Unión Berlín en noviembre de 2025, tanto que no solo sirvió para rescatar un empate como visitante, sino que fue elegido el mejor gol de la Bundesliga en 2025.

El colombiano Luis Díaz fue el artífice del gol que daba el empate a los 38 minutos del primer tiempo ante Unión Berlín - crédito @FCBayern/X

El reconocimiento, otorgado llenó de orgullo al atacante y a la institución, pues al recibir la distinción, Díaz compartió su emoción: “Cuando veo el gol, casi no puedo creer que haya marcado. Solo pensaba en disparar lo más rápido posible para que pudiéramos marcar”. El tanto, que llegó en un momento clave tras comenzar perdiendo el partido, reflejó la determinación y el instinto del guajiro dentro del área.

El colombiano también agradeció el galardón y resaltó su proceso de adaptación: “El premio significa mucho para mí, sobre todo porque no llevo mucho tiempo en la Bundesliga. Pero me he adaptado rápidamente porque he encontrado un gran equipo, tengo una familia maravillosa y un entrenador muy bueno”.

Además, aprovechó para enviar un mensaje de gratitud a la hinchada del Bayern: “Recibir este premio me hace sentir bien y será un plus para marcar muchos más goles; eso es lo más importante para mí como delantero: poder ayudar al equipo con mi esfuerzo de esta manera”.

El impacto del extremo cafetero en Múnich no pasó desapercibido para la dirigencia. Max Eberl, director deportivo del club, no ocultó el orgullo por el reconocimiento: “No solo marcó espectacularmente, sino que el gol es una obra de arte en sí mismo y demuestra la extraordinaria dedicación y pasión con la que juega al fútbol. Luis Díaz es un jugador fundamental para el FC Bayern y para toda la Bundesliga. ¡Enhorabuena por este fabuloso gol!”.

Eberl también hizo referencia a la tradición del club en este tipo de premios: “El año pasado, la afición eligió a Harry Kane; ahora, “Lucho”: los goles del año se están convirtiendo poco a poco en una especialidad del FC Bayern”.

Una historia de goles memorables en el Bayern

El colombiano Luis Díaz ha sido uno de los referentes en el ataque con Harry Kane - crédito Harry Langer/dpa via AP

El reconocimiento a Luis Díaz lo suma a una lista selecta de figuras del club bávaro que han sido distinguidas con el galardón al mejor gol del año en Alemania. Más recientemente, en 2024, Harry Kane había recibido el mismo honor tras su anotación ante Augsburgo en la goleada 3-0 en el Allianz Arena.

En décadas anteriores, leyendas como Gerd Müller (1976), Karl-Heinz Rummenigge (1980), Jürgen Wegmann (1988), Klaus Augenthaler (1989), Lothar Matthäus (1992), Jean-Pierre Papin (1995) y Giovane Élber (1999) también fueron reconocidos por la afición y el programa Sportschau, que entrega el premio mediante votación pública.

Luis Díaz, la selección y el sueño mundialista del guajiro

El guajiro jugará su primer mundial de fútbol con la selección Colombia - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

El presente de “Lucho” Díaz en el Bayern Múnich no solo le ha permitido acumular galardones individuales, también lo proyecta como una de las figuras a seguir en el Mundial FIFA 2026, que será su primera experiencia en la máxima cita del fútbol.

El colombiano espera mantener su nivel y llegar en plenitud de condiciones para liderar a la selección Colombia en Estados Unidos, Canadá y México, con el objetivo de dejar una huella imborrable en la historia de la Tricolor y del fútbol internacional, pues una buena participación lo pondría en la mira de los grandes de Europa.