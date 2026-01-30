Luis Díaz deslumbró en Alemania con Bayern Múnich y ya lo ponen en la órbita del Balón de Oro

Luis Díaz es una de las figuras en el ataque del Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich sigue siendo tema de conversación en la prensa internacional gracias a sus destacadas actuaciones desde su llegada al fútbol alemán en julio de 2025.

El extremo guajiro, que se ganó un lugar entre los jugadores más determinantes del club bávaro, ha disputado 28 partidos y suma 14 goles y 12 asistencias en torneos locales e internacionales, cifras que lo consolidan como uno de los nombres fijos en cada alineación y lo ponen en la mira de los defensas rivales.

Luis Díaz celebró con su compañero del Bayern Múnich, Harry Kane, después de anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Heidenheim el domingo 21 de diciembre del 2025 - crédito Harry Langer/dpa vía AP)

El impacto de Díaz en la Bundesliga y en la Champions League no es casualidad. Su paso previo por el Liverpool lo catapultó a la élite del fútbol europeo, donde ya era considerado pieza clave por Jürgen Klopp.

Su regularidad y desequilibrio individual despertaron el interés de grandes equipos, entre ellos el Barcelona de España, que lo tuvo en carpeta antes de que el Bayern acelerara y concretara su fichaje.

Según el diario Sport, los elogios en Alemania suelen recaer en Harry Kane, que acumula 35 goles en 31 partidos y es el máximo artillero de la temporada, pero muchos de esos tantos han llegado tras asistencias milimétricas de Díaz.

El medio catalán destaca el papel del colombiano como “la sombra” detrás del éxito de Kane, describiéndolo como un jugador que no necesita los focos ni busca ser portada, pero cuyo aporte es clave para el funcionamiento ofensivo del Bayern Múnich.

El medio mencionado indicó, que a pesar de su perfil bajo y su fútbol “silencioso”, el nacido en La Guajira podría empezar a presentar candidatura para premios individuales como el Balón de Oro, si mantiene su nivel y lo corona con títulos.

“Luis Díaz, a su vez, tiene todo para empezar a brillar con los títulos individuales. Una vez pasado el trago amargo de perderse varios partidos de la Liga de Campeones por su roja ante el PSG, el guajiro volvió por sus fueros y continúa siendo determinante”, resaltó el medio español.

Actualmente, el colombiano se enfoca en sostener su rendimiento con el Bayern, liderar la Bundesliga y aportar para que el club vuelva a levantar la Champions League, torneo que no conquista desde la temporada 2019-2020.

La expectativa es alta, sobre todo porque Díaz aspira a llegar en plenitud a la Copa del Mundo FIFA 2026, su primer mundial con la selección Colombia, un escenario donde puede elevar aún más su valor y proyección internacional.

Deco y las razones detrás del intento fallido del Barcelona

Deco, exfutbolista y director deportivo del Barcelona - crédito Ibraheem Al Omari/REUTERS

Antes de que el Bayern Múnich cerrara la operación por 75 millones de euros para hacerse con los servicios de Díaz, el Barcelona estuvo muy cerca de ficharlo.

Sin embargo, el director deportivo del club catalán, Deco, explicó en Mundo Deportivo que las exigencias del Liverpool fueron el principal obstáculo: “Con Díaz el Liverpool desde el primer minuto se puso bastante duro con no querer venderlo y así es más complicado, como si nos vienen a nosotros y no queremos poner a un jugador en el mercado. Lo de Luis se acabó viendo que sería imposible”.

Luis Díaz jugará su primer Mundial FIFA con la selección Colombia - crédito Adidas

El interés del Barcelona no se materializó en una oferta formal, pero la calidad y el presente del colombiano siguen siendo motivo de seguimiento en el entorno blaugrana. Según Transfermarkt, el valor de Díaz está en 70 millones de euros y su contrato con el Bayern se extiende hasta junio de 2029.

Si Luis Díaz mantiene su rendimiento, incrementa su cuota goleadora y logra destacarse con la selección Colombia en el Mundial, su valor en el mercado podría crecer aún más, lo que abriría nuevamente la posibilidad de una transferencia a otro club grande en el futuro.