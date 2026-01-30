Deportes

Luis Díaz deslumbró en Alemania con Bayern Múnich y ya lo ponen en la órbita del Balón de Oro

El colombiano ha sido pieza clave durante la temporada, participando activamente en las victorias del equipo con 14 goles y 12 asistencias

Guardar
Luis Díaz es una de
Luis Díaz es una de las figuras en el ataque del Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich sigue siendo tema de conversación en la prensa internacional gracias a sus destacadas actuaciones desde su llegada al fútbol alemán en julio de 2025.

El extremo guajiro, que se ganó un lugar entre los jugadores más determinantes del club bávaro, ha disputado 28 partidos y suma 14 goles y 12 asistencias en torneos locales e internacionales, cifras que lo consolidan como uno de los nombres fijos en cada alineación y lo ponen en la mira de los defensas rivales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luis Díaz celebró con su
Luis Díaz celebró con su compañero del Bayern Múnich, Harry Kane, después de anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Heidenheim el domingo 21 de diciembre del 2025 - crédito Harry Langer/dpa vía AP)

El impacto de Díaz en la Bundesliga y en la Champions League no es casualidad. Su paso previo por el Liverpool lo catapultó a la élite del fútbol europeo, donde ya era considerado pieza clave por Jürgen Klopp.

Su regularidad y desequilibrio individual despertaron el interés de grandes equipos, entre ellos el Barcelona de España, que lo tuvo en carpeta antes de que el Bayern acelerara y concretara su fichaje.

Según el diario Sport, los elogios en Alemania suelen recaer en Harry Kane, que acumula 35 goles en 31 partidos y es el máximo artillero de la temporada, pero muchos de esos tantos han llegado tras asistencias milimétricas de Díaz.

El medio catalán destaca el papel del colombiano como “la sombra” detrás del éxito de Kane, describiéndolo como un jugador que no necesita los focos ni busca ser portada, pero cuyo aporte es clave para el funcionamiento ofensivo del Bayern Múnich.

El medio mencionado indicó, que a pesar de su perfil bajo y su fútbol “silencioso”, el nacido en La Guajira podría empezar a presentar candidatura para premios individuales como el Balón de Oro, si mantiene su nivel y lo corona con títulos.

“Luis Díaz, a su vez, tiene todo para empezar a brillar con los títulos individuales. Una vez pasado el trago amargo de perderse varios partidos de la Liga de Campeones por su roja ante el PSG, el guajiro volvió por sus fueros y continúa siendo determinante”, resaltó el medio español.

Actualmente, el colombiano se enfoca en sostener su rendimiento con el Bayern, liderar la Bundesliga y aportar para que el club vuelva a levantar la Champions League, torneo que no conquista desde la temporada 2019-2020.

La expectativa es alta, sobre todo porque Díaz aspira a llegar en plenitud a la Copa del Mundo FIFA 2026, su primer mundial con la selección Colombia, un escenario donde puede elevar aún más su valor y proyección internacional.

Deco y las razones detrás del intento fallido del Barcelona

Deco, exfutbolista y director deportivo
Deco, exfutbolista y director deportivo del Barcelona - crédito Ibraheem Al Omari/REUTERS

Antes de que el Bayern Múnich cerrara la operación por 75 millones de euros para hacerse con los servicios de Díaz, el Barcelona estuvo muy cerca de ficharlo.

Sin embargo, el director deportivo del club catalán, Deco, explicó en Mundo Deportivo que las exigencias del Liverpool fueron el principal obstáculo: “Con Díaz el Liverpool desde el primer minuto se puso bastante duro con no querer venderlo y así es más complicado, como si nos vienen a nosotros y no queremos poner a un jugador en el mercado. Lo de Luis se acabó viendo que sería imposible”.

Luis Díaz jugará su primer
Luis Díaz jugará su primer Mundial FIFA con la selección Colombia - crédito Adidas

El interés del Barcelona no se materializó en una oferta formal, pero la calidad y el presente del colombiano siguen siendo motivo de seguimiento en el entorno blaugrana. Según Transfermarkt, el valor de Díaz está en 70 millones de euros y su contrato con el Bayern se extiende hasta junio de 2029.

Si Luis Díaz mantiene su rendimiento, incrementa su cuota goleadora y logra destacarse con la selección Colombia en el Mundial, su valor en el mercado podría crecer aún más, lo que abriría nuevamente la posibilidad de una transferencia a otro club grande en el futuro.

Temas Relacionados

Luis DíazBarcelonaDecoFC BarcelonaLiverpoolBayern MúnichColombia-Deportes

Más Noticias

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

En el cierre de la fecha 3, se miden, en la capital del Valle del Cauca, dos equipos que comenzaron de la mejor forma el campeonato colombiano

América de Cali vs. Once

Deportivo Cali sumó otra caída y deja en suspenso la continuidad de Alberto Gamero como director técnico

En condición de visitante, el Azucarero cayó 2-1 ante Águilas Doradas y completó su segunda derrota en la Liga BetPlay

Deportivo Cali sumó otra caída

La Liga BetPlay recibió buena noticia: el fútbol colombiano volvió al top 10 de las mejores del mundo

El FPC sigue exportando talento y cada vez más jóvenes formados en la liga colombiana logran dar el salto al exterior

La Liga BetPlay recibió buena

Luis Suárez celebra su momento en Sporting: “Es bonito formar parte de la historia del club”

El cuadro de Lisboa consiguió la primera victoria en territorio español por Champions League

Luis Suárez celebra su momento

El nuevo deseo de Juan Carlos Osorio en Brasil: un refuerzo que también seduce a Millonarios

El futbolista está en la mira del fútbol de España, Israel y Turquía

El nuevo deseo de Juan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Maluma celebra su cumpleaños con

Maluma celebra su cumpleaños con nuevo tema junto a Kany García: “El regalo no es para mí”

Morat anunció su regreso a Bogotá con el ‘Ya Es Mañana World Tour’: todo lo que debe saber de las tres presentaciones

Premios Grammy 2026: Karol G fue anunciada como presentadora de uno de los premios de la gala 68

Mario Mendoza le “cantó la tabla” a Juan Pablo Raba en ‘Los hombres sí lloran’: “Uno tiende a personalizar el dolor”

Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify Colombia

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

Deportivo Cali sumó otra caída y deja en suspenso la continuidad de Alberto Gamero como director técnico

La Liga BetPlay recibió buena noticia: el fútbol colombiano volvió al top 10 de las mejores del mundo

Luis Suárez celebra su momento en Sporting: “Es bonito formar parte de la historia del club”

El nuevo deseo de Juan Carlos Osorio en Brasil: un refuerzo que también seduce a Millonarios