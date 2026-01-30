Jugadores de Atlético Bucaramanga asistieron al funeral del hincha asesinado luego del partido ante Cúcuta Deportivo

Como Camilo Andrés Rojas fue identificado el hincha que falleció la noche del 27 de enero de 2026 tras un ataque perpetrado por miembros de las barras del Cúcuta Deportivo en los alrededores del estadio General Santander, en Cúcuta - crédito @djmarioandretti/X

El homenaje a Camilo Andrés Rojas Rey, joven hincha del Atlético Bucaramanga asesinado tras el partido ante Cúcuta Deportivo, en la noche del 27 de enero de 2026, al término del juego entre los Leopardos y Cúcuta Deportivo, en los alrededores del estadio General Santander, en Cúcuta, culminó con múltiples voces exigiendo avances en la investigación para impedir que su muerte permanezca impune.

Tanto las autoridades municipales y departamentales, como integrantes del club y familiares, realizaron un llamado específico a la policía de Cúcuta para que esclarezca los hechos y evite que la violencia alrededor del fútbol cobre nuevas víctimas.

El último adiós a Camilo Andrés, está previsto para este viernes 30 de enero en el Parque Memorial Tierrasanta, en horas de la tarde, donde se reunirán seres queridos y seguidores del club para rendirle tributo.

A la ceremonia de despedida asistieron no solo familiares y amigos, sino también jugadores del Atlético Bucaramanga como Quintana, Romaña, Zárate, Gutiérrez, Pons y Sambueza. Ellos ingresaron al salón de velación para saludar uno a uno a los seguidores y ofrecer palabras de aliento a una familia que, entre la incredulidad y la tristeza, busca respuestas y justicia, de acuerdo como se ve en un video que circuló por las redes sociales.

El plantel de Atlético Bucaramanga se hizo presente en el funeral del joven hincha que perdió la vida trágicamente en Cúcuta. Los jugadores mostraron su apoyo y condolencias a la familia en este difícil momento - crédito redes sociales/X

De acuerdo con Blu Radio, la atmósfera estuvo marcada por la presencia de instrumentos y banderas, mientras las principales barras coreaban sus cánticos para despedir a un compañero de pasión. Entre los momentos más conmovedores destacó la presentación de uno de los trapos emblemáticos de la hinchada, el cual llevaba la imagen de Camilo y la leyenda “Camilo x siempre“.

Sus allegados lo recordaron como un joven de 24 años amable, apasionado por alentar al Atlético Bucaramanga y enfocado en culminar su carrera de zootecnia y veterinaria. Según describieron al medio de comunicación, Camilo era “un joven que no le hacía daño a nadie”.

El asesinato, que sucedió tras el encuentro disputado en el estadio General Santander de Cúcuta, fue atribuido por asistentes a la acción de delincuentes que se escudan en las barras para cometer actos violentos.

Hincha de Atlético Bucaramanga asesinado en Cúcuta al término del clásico del oriente - crédito @SanSeConecta/X

Según testigos, la víctima fue abordada en una estación de servicio en las inmediaciones del escenario deportivo. Integrantes de la barra local, identificados por su cercanía al Cúcuta Deportivo, lo despojaron de la camiseta de su equipo y lo atacaron con un arma cortopunzante. Las autoridades reportaron que la herida en el pecho provocó la muerte instantánea del aficionado.

El clima de tensión ya era evidente desde el inicio del partido. En las tribunas se registraron enfrentamientos protagonizados por seguidores del Cúcuta Deportivo, y los disturbios se extendieron a las calles tras el pitido final. La Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) intervino en varias ocasiones para controlar la situación, aunque la violencia continuó escalando.

La tarde del martes, la confrontación entre seguidores de equipos rivales terminó con el fallecimiento de un seguidor y varios heridos, lo que motivó un refuerzo de la seguridad y una investigación por parte de la policía - crédito X

Los hechos obligaron a un refuerzo inmediato en la seguridad. Las víctimas, tanto el fallecido como los heridos, recibieron atención de emergencia en centros médicos cercanos. Mientras tanto, el temor se apoderó de los comerciantes del sector.

Uno de los negocios ubicados en las proximidades del estadio fue blanco de actos vandálicos, lo que representó pérdidas económicas significativas para sus dueños y acentuó la sensación de inseguridad en la zona.

Las autoridades iniciaron una investigación y anunciaron medidas para evitar que episodios similares se repitan en futuras jornadas deportivas.

El fallecimiento de un seguidor del Atlético Bucaramanga sacudió la tarde del martes 27 de enero en la ciudad, donde la violencia entre barras rivales dejó también varios heridos y generó una ola de alarma entre los comerciantes de la zona cercana al estadio.