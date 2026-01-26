Técnico de Millonarios responde a los gritos de “fuera Torres” tras otra derrota: “Sigo luchando porque confío en mi trabajo”

Tras la derrota de Millonarios ante Junior en El Campín, la hinchada solicitó la salida del entrenador Hernán Torres - crédito @Rivera__Oscar7/X

Millonarios atraviesa uno de sus momentos más complejos en el arranque de la Liga BetPlay 2026. Con apenas dos fechas disputadas, el conjunto embajador acumula dos derrotas consecutivas, resultados que se suman a un rendimiento poco convincente durante la pretemporada. El panorama se tornó aún más tenso tras la caída 1-2 ante Junior de Barranquilla en El Campín, un partido que desató la ira de la hinchada y puso nuevamente en el centro de la polémica al técnico Hernán Torres.

Al pitazo final, desde las tribunas bajó un reclamo contundente de “fuera Torres”, cántico que se repitió durante varios minutos y que reflejó el creciente descontento de los aficionados albiazules. En medio de ese ambiente cargado de presión, todas las miradas se dirigieron a la rueda de prensa posterior, donde el entrenador debía dar la cara tras otro traspié.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lejos de esquivar el momento, Hernán Torres fue directo y dejó claro que no contempla dar un paso al costado. Con un tono sereno, pero firme, el estratega aseguró que seguirá al frente del proyecto.

“Nunca me rindo y sigo luchando porque confío en mi trabajo”, afirmó el entrenador, una frase que resume su postura frente a las críticas y la presión externa.

Torres reconoció el malestar de la hinchada, pero insistió en que el proceso apenas comienza. “Uno no se siente bien cuando pierde y más cuando estamos trabajando para los resultados que anhelamos. Uno entiende a los hinchas porque van dos fechas que no ganamos”, expresó, respaldando además el compromiso del plantel. “Estoy trabajando, estoy dando lo mejor de mí, no puedo quejarme del trabajo del grupo”, agregó.

Hernán Torres reconoció el mal inicio del torneo y asumió la responsabilidad por los resultados obtenidos. - crédito Colprensa

¿Hay respaldo de la dirigencia?

Consultado sobre su continuidad y el respaldo institucional, el técnico fue prudente, pero dejó entrever que el margen de error es mínimo en el fútbol profesional.

“Van dos fechas y es muy prematuro decir si uno se va o no. Tengo mucha fe en sacar adelante esto que estamos haciendo”, señaló, aunque admitió que los resultados son determinantes. “Esto requiere sí o sí los tres puntos en el juego que viene para Millonarios”, sentenció.

Torres también se refirió a lo que podrían estar pensando los directivos tras el mal arranque. “No puedo saber lo que piensan los directivos, yo voy paso a paso y trabajando”, dijo, recordando además que el torneo anterior tomó al equipo en una situación compleja y logró enderezar el rumbo.

Autocrítica, refuerzos y decisiones tácticas

El entrenador asumió su parte de responsabilidad por el momento deportivo y explicó que el equipo se encuentra en una etapa de ajuste debido a las nuevas incorporaciones.

“Tengo que echarme la culpa a mí como técnico. No me gusta perder, pero estoy trabajando con la mayor honestidad para conseguir que Millonarios esté lo más arriba de la tabla”, afirmó.

Torres explicó que el equipo está en etapa de ajuste por la llegada de nuevos refuerzos. -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sobre la posibilidad de más refuerzos, Torres confirmó que existe un cupo disponible, aunque la decisión se tomará junto a la dirigencia para evitar errores. En el plano táctico, explicó el riesgo asumido en el tramo final del partido ante Junior.

“Hoy tuvimos orden, pero arriesgué. Por buscar alternativas en la parte de arriba y eso pudo costarnos gravísimo”, reconoció, detallando que en los últimos minutos solo quedó un volante de marca por la necesidad de ir al ataque.

Así fue la derrota ante Junior en El Campín

Millonarios volvió a tropezar en casa en un duelo intenso desde el inicio. Junior abrió el marcador a los 27 minutos con Teófilo Gutiérrez, quien culminó una jugada colectiva para silenciar el estadio. El empate llegó a los 38’, cuando Rodrigo Contreras definió con una elegante vaselina tras la salida del arquero Mauro Silveira.

Sin embargo, en el tiempo de adición del primer tiempo, el propio Teófilo ejecutó un tiro de esquina preciso que Jermein Peña transformó en el 1-2 definitivo, golpeando anímicamente al equipo capitalino.

El DT embajador afirmó que seguirá trabajando con perseverancia para corregir errores. - crédito @MillosFCoficial/X

En la segunda parte, Millonarios buscó el empate con insistencia. Mateo García estrelló un cabezazo en el travesaño y, tras el rebote, un gol fue anulado por el VAR por fuera de lugar, decisión que encendió aún más los ánimos en la tribuna. Según la cuenta especializada El Var Central, la posición adelantada fue clara y bien sancionada.