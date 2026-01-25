La FIFA designó a Guadalajara como la sede de la selección Colombia para el Mundial 2026

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos son algunos de los jugadores fijos en la nómina de la selección Colombia - crédito FCF

Guadalajara será la sede de entrenamientos de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta ciudad mexicana fue visitada en los últimos días por delegados de la Federación Colombiana de Fútbol y del cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo y habría obtenido la puntuación más alta.

Capital del estado de Jalisco: Guadalajara es la segunda ciudad más grande de México y un centro cultural, económico y tecnológico relevante en el país. La ciudad cuenta con un sistema de tren ligero, red de autobuses eficiente y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que conecta con numerosas ciudades de México y Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por el periodista de Caracol Radio, Juan Sebastián Vargas, que días atrás había anticipado la visita del comité a la sede deportiva del Atlas de Guadalajara.

Así es la academia que utilizaría Colombia para los entrenamientos en Guadalajara

La Academia AGA de Atlas FC, ubicada en Zapopan, Jalisco, es un complejo de 8.500 metros cuadrados inaugurado en septiembre de 2023. Su diseño, a cargo del despacho Sordo Madaleno, integra todas las operaciones deportivas, administrativas y formativas del club en un terreno de 6.6 hectáreas.

Canchas profesionales : Cuenta con seis campos de fútbol de estándar profesional, cuatro de césped natural y dos de pasto sintético sobre base de arena sílica.

Pabellón femenil : Espacio exclusivo para equipos femeninos con gimnasio, zonas de rehabilitación con tecnología deportiva y una Casa Club para 20 jugadoras.

Casa Club : Instalaciones residenciales para jugadores de fuerzas básicas, con capacidad para alojar a los talentos en formación.

Colegio Orlegi : Institución educativa dentro del complejo, que ofrece educación secundaria y superior, integrando la formación académica con la deportiva.

Ciencia y medicina deportiva : Centros médicos equipados para prevención de lesiones, rehabilitación y optimización del rendimiento, apoyados con tecnología avanzada.

Sostenibilidad : Incluye planta de tratamiento de agua y paneles solares que abastecen hasta el 30% del consumo energético.

Arquitectura: Diseño modular y flexible, con materiales regionales y vegetación endémica para conectar con la identidad local.

La Academia AGA ha recibido premios internacionales de arquitectura, como el Architizer A+Awards 2025 y reconocimientos en la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana 2024.

Desplazamientos a Ciudad de México y Miami

Guadalajara – Ciudad de México Distancia aérea: 460 km (286 millas). Tiempo de vuelo: 1 hora y 30 minutos.

Guadalajara – Miami Distancia aérea: 2,434 km (1,513 millas). Tiempo de vuelo: 3 horas y 27 minutos (directo).



Estos son los partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Grupo K

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.

Así quedaron los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.

Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia Ghana y Panamá.

*Referencias:

Europa A: Italia/Irlanda del Norte o Gales/Bosnia y Herzegovina

Europa B: Ucrania/Suecia o Polonia/Albania

Europa C: Turquía/Rumania o Eslovaquia/Kosovo

Europa D: Dinamarca/Macedonia del Norte o República Checa/República de Irlanda

Repechaje 1: Nueva Caledonia/Jamaica o República Democrática del Congo

Repechaje 2: Surinam/Bolivia o Irak