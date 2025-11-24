Néiser Villarreal no es más jugador de Millonarios FC: esto informó el equipo sobre la situación del futbolista de la selección Colombia Sub-20

La novela entre Néiser Villarreal y Millonarios finalmente llegó a su fin, luego de que fuera el mismo cuadro bogotano el que informara que el jugador se desvinculó de manera anticipada de la institución.
“Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal” dice la publicación en la red social X, donde se informa el desenlace de la tormentosa relación entre los Embajadores y el delantero, que fue figura de la selección Colombia en la pasada Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
Noticia en desarrollo...
