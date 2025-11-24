Deportes

Néiser Villarreal no es más jugador de Millonarios FC: esto informó el equipo sobre la situación del futbolista de la selección Colombia Sub-20

A través de un breve ‘post’ en la red social X, el cuadro embajador informó sobre la salida anticipada del delantero, figura de la Tricolor en el pasado mundial de la categoría

Neiser Villarreal sigue dándole dolores de cabeza a Millonarios, debido a que no renueva contrato y tampoco que lo vendan al exterior antes de que acabe su vínculo - crédito Colprensa

La novela entre Néiser Villarreal y Millonarios finalmente llegó a su fin, luego de que fuera el mismo cuadro bogotano el que informara que el jugador se desvinculó de manera anticipada de la institución.

“Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal” dice la publicación en la red social X, donde se informa el desenlace de la tormentosa relación entre los Embajadores y el delantero, que fue figura de la selección Colombia en la pasada Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

Noticia en desarrollo...

