Estas fueron las jugadas polémicas que se presentaron en el empate Millonarios vs. Nacional: que dijeron los analistas

Embajadores y Verdolagas empataron en un duelo que abrió las posibilidades para el grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay - crédito Lina Gasca / Colprensa

El 5 de junio de 2025, Millonarios y Atlético Nacional empataron sin goles por la fecha 2 el cuadrangular B de la Liga Betplay, y con este resultado, volvió a reabrir las posibilidades de los cuatro equipos en la zona.

A lo largo del encuentro, las decisiones arbitrales en el partido entre Millonarios y Atlético Nacional generaron intensas reacciones tanto en las tribunas como en las redes sociales, especialmente tras dos jugadas que involucraron a Falcao García y Kevin Viveros.

Falta de Álvaro Montero sobre Kevin Viveros y Camilo Cándido comete infracción en contra de Falcao

Otra de las jugadas polémicas que se presentó, también fue la supuesta falta del uruguayo Camilo Cándido de Atlético Nacional, sobre Falcao García - crédito @ElVarCentral / X

La cuenta del VAR Central, especializada en analizar las polémicas arbitrales, se analizó la jugada del defensor uruguayo Camilo Cándido sobre Falcao García, quien terminó en el suelo, y en la segunda cuando los integrantes de Atlético Nacional y su cuerpo técnico reclamaron airadamente la jugada en la que Kevin Viveros terminó en el suelo tras el contacto con Álvaro Montero.

“Ninguna es penal: concuerdo con Luis Matorel. En la primera, Falcao es quien busca el contacto con su pie dejándolo atrás. En la segunda, Viveros se tira antes de chocar con Montero. Inevitablemente le iba a hacer penal si continuaba su carrera pero se tiró”, explicó.

En adición a los análisis arbitrales, Wilmer Barahona, exárbitro le dio la derecha a Luis Matorel tras no pitar la falta de tiro penal en contra de Kevin Viveros y Álvaro Montero, en donde argumentó que el delantero de Atlético Nacional se deja caer.

Barahona mencionó que nunca existió falta de Álvaro Montero y Kevin Viveros - crédito @ArbitrajeFrente / X

“Minuto 18: el delantero visitante al enfrentar al portero, tira el balón a la izquierda, al sentir que se le va larga, se deja caer. Buena interpretación del juez”, expresó.

Falta de William Tesillo en contra de Falcao

Wilmer Barahona mencionó que era falta de William Tesillo en contra de Falcao García - crédito @ArbitrajeFrente / X

En otra de las jugadas polémicas que se presentaron durante el partido en El Campin, se presentó una falta de William Tesillo en contra de Falcao García, situación que Millonarios también reclamó como falta.

Según el analista arbitral Wilmer Barahona en su cuenta de X, @arbitrajedefrente, comentó que existe una imprudencia de William Tesillo en contra de Falcao García, al tratar de buscar la pelota.

“Es falta de Tesillo contra Falcao, el defensa visitante llega tarde (imprudente), golpeando al contrario. Era penal a favor del equipo local”, dijo.

El VAR Central argumentó que si hubo falta de William Tesillo sobre Falcao García - crédito @ElVarCentral / X

Por otra parte, en

“Jugada similar a la de anoche en América vs Junior sobre Didier Moreno. La diferencia es que acá Falcao llega desde atrás y se anticipa, pero el resultado es el mismo, absorbe un impacto (patada). Para mí, acción sancionable como imprudencia-penal para Millonarios“, destacó.

El empate entre Nacional y Millonarios dejó varias jugadas polémicas - crédito Lina Gasca / Colprensa

Que dijo Falcao sobre la jugada de falta que no pitó Matorel

Embajadores y Verdolagas empataron sin goles en otra edición del clásico del fútbol colombiano en el estadio El Campin - crédito Lina Gasca / Colprensa

Justamente, tras las polémicas que se presentaron durante el partido, Falcao García se mostró en desacuerdo por las decisiones arbitrales que tomó Luis Matorel en el partido frente a Atlético Nacional.

“Son jugadas difíciles. A Pereira le cobran un penal que él no ve al jugador y acá prácticamente la jugada es igual pero el argumento es diferente. A nosotros nos cobran penales muy fáciles y en Manizales hubo jugadas similares a la de Pereira que no fueron sancionadas. Es difícil la interpretación que le dan, tener unanimidad de criterios. No entiendo eso, no es crítica al árbitro de hoy, pero la unanimidad nos facilitaría a nosotros comprender las decisiones”, analizó el delantero.

Así quedaron las tablas de posiciones de los cuadrangulares de la Liga Betplay

Grupo A

Independiente Medellín: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) América de Cali: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Junior de Barranquilla: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Deportes Tolima: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Grupo B

Millonarios: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Independiente Santa Fe: 3 puntos - 2 partidos jugados Atlético Nacional: 2 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Once Caldas: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)