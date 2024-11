Analistas arbitrales señalan a los entrenadores de árbitros tras errores en el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga

Esta fue la mano sancionada como penal contra Atlético Bucaramanga, pese a la falta previa - crédito Win Sports

Una serie de decisiones arbitrales controversiales marcaron el destino del Atlético Bucaramanga en su reciente enfrentamiento contra Boyacá Chicó. El partido, que tuvo lugar en el estadio La Independencia de Tunja, terminó en un empate 1-1, resultado que dejó al equipo santandereano sin posibilidades de avanzar en la Liga Betplay Dimayor 2024-II.

El encuentro comenzó favorablemente para el Bucaramanga, que se adelantó en el marcador al minuto 16. Sin embargo, el desenlace del partido estuvo marcado por dos jugadas polémicas que influyeron en el resultado final. En los últimos minutos, el árbitro central sancionó un penal a favor de Boyacá Chicó tras una mano de Carlos Romaña, lo que permitió a Juan David Pérez igualar el marcador.

La controversia se intensificó en los segundos finales del partido. El delantero venezolano Andrés Ponce disputó un balón con el portero local Emiliano Denis y logró introducirlo en la portería, lo que habría significado la victoria para el Bucaramanga. No obstante, el árbitro, tras ser llamado por el VAR, anuló el gol, generando indignación entre los jugadores y aficionados del equipo santandereano.

Esto generó la ira de los jugadores y el cuerpo técnico de Atlético Bucaramanga, que insinuaron que hay intereses por ver mal al equipo santandereano tras el título. Varios analistas arbitrales en redes sociales dieron la razón a Rafael Dudamel, criticando las decisiones de Wilmar Montaño como juez central y Keiner Jiménez en el videoarbitraje:

“Están eliminando a Bucaramanga con dos decisiones arbitrales. Wilmar Montaño sancionó penal por una mano de Romaña, pero previamente hay una carga en la parte baja de la espalda de un atacante. Luego anulan un gol por falta ofensiva que no veo, llegan al tiempo a la disputa (...) Arbitraje nefasto de Wilmar Montaño y actuación lamentable del VAR Kéiner Jiménez, anduvo en un cumpleaños toda la tarde y apareció al minuto 90+5. Horroroso, de lo peor que he visto en todo el campeonato”: @ElVarCentral

“El VAR en @ABucaramanga vs. @BCHICOFCOFICIAL se dedicó a buscar hormigas, llamó cuando no debía y enredó al árbitro que “no dio pie con bola” ¿Qué tiene que pasar @FCF_Oficial y @Dimayor para que hagan algo? En cada fecha no paran los escándalos”: @JBorda_analista

“Escuchó algunas personas criticando a un árbitro (nuevo) y un árbitro var. Sí, ellos tienen un grado de error (pequeño), pero los grandes culpables, irresponsables y que manejan el arbitraje con las patas son: Machado, Avendaño, Jessurun y González. Burros”: @ArbitrajeFrente (Wilmer Barahona)

El técnico de Bucaramanga se mostró molesto por el gol anulado en el último minuto de Andrés Ponce - crédito Dimayor

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Dudamel criticó las decisiones del árbitro principal, Wilmar Montaño, y del encargado del VAR, Keiner Jiménez, afirmando que estas acciones han afectado no solo su carrera, sino también a sus familias y a la inversión de los dueños del equipo.

En sus declaraciones, Dudamel enfatizó que el arbitraje en Colombia está causando un daño significativo al fútbol del país. “Hoy han atentado contra nuestra carrera, contra nuestras familias, contra la inversión de los dueños de equipo”, afirmó el entrenador, quien también señaló que las acciones de Montaño y Jiménez no se olvidarán en la historia del fútbol colombiano.

El técnico explicó que, aunque el primer penal fue sancionado correctamente debido a una imprudencia de su defensor, el segundo penal fue injusto. Según Dudamel, el jugador del Chicó desestabilizó a Romaña con el antebrazo, lo que llevó a que la pelota golpeara su brazo, una acción que no debería haber sido penalizada.

“Primer penal, bueno, quiso sancionarlo, perfecto. Nuestro defensor comete una imprudencia y atropella al delantero de Chicó. El penal que le pitan a Romaña, hay una desestabilización del jugador del Chicó que no disputa la pelota y que con el antebrazo desestabiliza a nuestro defensor y ciertamente la pelota le da en el brazo, pero es el brazo de un jugador en el aire que perdió la estabilidad porque no disputa la pelota el contario, que no salta y que lo empuja. La pelota no da en la mano de Romaña porque levantó la mano”.

Mensaje de Fabian Sambueza tras los errores arbitrales en el partido entre Boyacá Chicó vs. Atlético Bucaramanga - crédito Instagram Fabian Sambueza

Entretanto, Fabian Sambueza, capitán e ídolo de Atlético Bucaramanga, a través de su cuenta de Instagram, criticó duramente la actuación del VAR, señalando que “un árbitro se puede equivocar porque es un ser humano, pero los burros del VAR no, nadie los presiona y están sentados mirando pantallas”. Además, el jugador argentino expresó su frustración diciendo que “nos eliminó la parte oscura del fútbol, la que nadie investiga”.