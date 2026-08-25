Liberan a comerciante secuestrado en Los Patios; autoridades indagaban posible rastro del ELN

Albeiro Angarita Peñaranda regresó a su hogar tras siete meses de cautiverio. Había sido secuestrado en una finca de la vereda La Mutis - crédito Colprensa

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El comerciante Albeiro Angarita Peñaranda volvió a su casa después de permanecer siete meses en cautiverio. Su liberación se conoció este lunes 24 de agosto, luego de que hubiera sido secuestrado en enero en zona rural del municipio de Los Patios, en Norte de Santander.

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, Angarita Peñaranda fue plagiado cuando se encontraba en una finca de la vereda La Mutis. En ese momento, varios hombres armados llegaron al lugar, lo intimidaron y se lo llevaron con rumbo desconocido. Desde entonces, su familia permanecía sin información clara sobre su paradero.

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El caso generó preocupación en el Área Metropolitana de Cúcuta, no solo por el tiempo que la víctima estuvo retenida, sino por los antecedentes de hechos similares en esa misma zona rural. Según el reporte, en La Mutis ya se han presentado otros casos en los que hombres armados llegan en camionetas hasta viviendas de sus víctimas y se las llevan sin dar explicaciones.

Imagen de referencia - Secuestro - crédito Colprensa

Familiares marcharon para exigir su libertad

Durante los meses de cautiverio, familiares y allegados de Angarita organizaron varias marchas en Los Patios para exigir su pronta liberación. Las movilizaciones fueron una forma de mantener visible el caso y pedir respuestas ante la ausencia de información sobre el comerciante.

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La incertidumbre marcó buena parte del proceso. Aunque el secuestro ocurrió en enero, solo hasta este lunes 24 de agosto se confirmó que Angarita regresó al seno de su hogar. La noticia cerró una espera de siete meses para sus familiares, que habían pedido en distintos momentos que se respetara su vida y se permitiera su retorno.

Según la información extraoficial conocida en su momento por Caracol Radio, la víctima estaría cumpliendo una condena bajo medida de detención domiciliaria cuando fue secuestrada. Ese dato hace parte de los elementos que rodearon el caso, aunque las autoridades deberán precisar si tuvo alguna relación con el plagio o con las circunstancias en que ocurrió.

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La liberación representa un alivio para la familia, pero también deja preguntas abiertas sobre quiénes participaron en el secuestro, cómo se produjo la retención durante siete meses y bajo qué condiciones fue dejado en libertad.

Autoridades tenían indicios sobre posible responsabilidad del ELN

Hasta el momento no se conoce una confirmación oficial sobre los responsables del secuestro. Sin embargo, el reporte señala que, en su momento, las autoridades tenían indicios de que el ELN podría estar detrás del plagio.

Integrantes del ELN en Santander - crédito Colprensa

Esa hipótesis deberá ser aclarada por los organismos competentes. En una zona como Norte de Santander, donde confluyen distintas dinámicas de violencia, los investigadores tendrán que establecer si el caso estuvo relacionado con estructuras armadas, delincuencia organizada u otros intereses que hayan motivado el secuestro.

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El hecho vuelve a poner la atención sobre la seguridad en la zona rural de Los Patios y en el Área Metropolitana de Cúcuta. La repetición de casos similares en la vereda La Mutis aumenta la preocupación de los habitantes, que han visto cómo hombres armados ingresan a predios y viviendas para llevarse personas con rumbo desconocido.

Las autoridades deberán avanzar ahora en la investigación para identificar a quienes ejecutaron el secuestro y determinar si hubo una red de apoyo detrás del traslado y retención del comerciante. También será clave establecer qué ocurrió durante los siete meses de cautiverio y si existen más personas en riesgo en esa zona.

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Por ahora, la información principal es que Albeiro Angarita Peñaranda fue dejado en libertad y regresó a su hogar. Su caso deja una advertencia sobre la persistencia del secuestro en Norte de Santander y sobre la necesidad de reforzar la protección de comunidades rurales expuestas a grupos armados.