De la Espriella anuncia nueva estrategia de seguridad: todos los grupos armados serán tratados como terroristas

Abelardo de la Espriella anunció que todos los grupos armados ilegales serán tratados como terroristas. - crédito Luisa González/REUTERS/AFP

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El presidente Abelardo de la Espriella presentó este lunes 24 de agosto los lineamientos de la estrategia integral de seguridad y orden público de su Gobierno, en la que estableció una nueva postura frente a los grupos armados ilegales y las organizaciones dedicadas al crimen.

Uno de los principales anuncios fue que todos los grupos armados ilegales serán tratados como terroristas, sin distinción por la denominación con la que sean identificados.

“Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado”, afirmó el mandatario, de acuerdo con el comunicado divulgado por la Oficina de Prensa del Presidente de la República.

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De la Espriella agregó que no habrá diferencias en la respuesta del Estado frente a estos grupos y sostuvo que la Fuerza Pública deberá ejercer la fuerza legítima para combatirlos.

Bloque Nacional de Búsqueda contra la extorsión

Como parte de la estrategia, el presidente ordenó la conformación inmediata de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión.

Este grupo estará integrado por el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con articulación de la Fiscalía y la Judicatura.

La medida hace parte de las instrucciones impartidas por el mandatario para enfrentar la extorsión mediante un trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia.

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El comunicado presidencial señala que las diferentes instituciones deberán trabajar de manera articulada dentro de la estrategia de seguridad y orden público.

Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aeroespacial harán parte del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión. - crédito Presidencia

Medidas contra las finanzas criminales

El presidente también ordenó la reactivación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), como parte de las acciones dirigidas a combatir las finanzas de las organizaciones criminales.

Según la información entregada por la Presidencia, la entidad estará bajo el liderazgo de la exfiscal Marta Lurreyes y contará con acceso a información bancaria de los últimos cuatro años.

La instrucción también contempla la integración de la UIAF con la Policía y el sistema financiero.

De esta manera, la estrategia presentada por el Gobierno incluye acciones dirigidas no solo contra las estructuras criminales, sino también hacia los recursos financieros relacionados con sus actividades.

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Reactivación del sistema de recompensas y operativos

Dentro de las órdenes impartidas por De la Espriella también está la reactivación del sistema de recompensas, los operativos de redadas y la red de cooperantes.

El presidente ordenó además realizar traslados carcelarios urgentes, con el propósito de impedir que las cárceles continúen siendo utilizadas como centros de extorsión.

Estas medidas hacen parte del componente de la estrategia relacionado con la lucha contra las organizaciones criminales y las actividades delictivas que, de acuerdo con el comunicado presidencial, se estarían coordinando desde los centros penitenciarios.

El Gobierno ordenó reactivar las recompensas como parte de las medidas contra el crimen. - crédito Luisa González/Reuters y Colprensa

Operativos contra la migración ilegal

En materia migratoria, el mandatario impartió instrucciones a Migración Colombia para que esta misma semana se inicien operativos coordinados con la Policía de Barranquilla.

De acuerdo con la Presidencia, estas acciones estarán dirigidas contra la migración ilegal y la delincuencia extranjera.

El anuncio fue incluido dentro de los lineamientos de seguridad y orden público presentados por el presidente este lunes.

Fuerza Pública deberá actuar de manera unificada

Otro de los puntos planteados por De la Espriella fue la necesidad de que las instituciones de la Fuerza Pública trabajen de manera coordinada.

El presidente manifestó que la Fuerza Pública colombiana debe actuar como un cuerpo monolítico y unificado, sin rivalidades entre las instituciones y bajo una sola bandera.

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Dentro de esta misma estrategia, anunció la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad.

El Gobierno también contempla la persecución del denominado cártel de tierras y acciones contra el préstamo gota a gota.

Sobre esta última actividad, el presidente la calificó como una “forma moderna de esclavitud” y afirmó que afecta a 12 millones de colombianos.

El Gobierno presentó los principales lineamientos de su nueva estrategia de seguridad y orden público. - crédito @infopresidencia/X

Gobierno verificará ejecución de las medidas

El presidente también se refirió a las próximas reuniones con las autoridades encargadas de la seguridad. Según el comunicado, De la Espriella advirtió que el próximo encuentro no será para diagnosticar, sino para verificar que las medidas acordadas ya estén siendo ejecutadas.

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La instrucción hace parte de la estrategia presentada este lunes y plantea que las autoridades deberán avanzar en la implementación de las decisiones anunciadas por el Gobierno.