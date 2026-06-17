Colombia

Representante republicano celebró la detención de Beto Coral en Estados Unidos por agentes del ICE y lo vinculó a “grupos delictivos”

Se trata de Carlos Giménez, integrante de la bancada afín al presidente Donald Trump, que en su publicación en redes sociales no dudó en vincular al activista y político con actuaciones al parecer ilegales en suelo norteamericano

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Carlos Giménez - Beto Coral
El representante Carlos Giménez apoyó la detención del activista Beto Coral en los Estados Unidos - crédito REUTERS - @betocoralg/X

El arresto del activista y político Beto Coral en Estados Unidos, ocurrido en la tarde del martes 16 de junio de 2026 en el estado de Arizona, encendió el debate sobre las políticas migratorias y, del mismo modo, las percepciones oficiales hacia figuras públicas vinculadas a procesos judiciales y denuncias públicas. En este caso, la de un personaje que ha ejercido un ejercicio político constante sin tener estatus legal definido.

Carlos Giménez, representante republicano por el estado de Florida en la Cámara de Representantes, vinculó la detención de Coral con la infiltración de “grupos delictivos” en territorio estadounidense y celebró la determinación tomada por el Departamento de Estado, que se ejecutó a través de los agentes del Homeland Security Investigations (HSI), adscrita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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“Hermanos colombianos, no debe sorprender que aquellos que se habían infiltrado en Estados Unidos en función de grupos delictivos sean devueltos al país de forma inmediata”, afirmó el legislador, que en su perfil de X se refirió al incidente que se registró en Phoenix, Arizona mientras paseaba a su perro acompañado de su hijo menor de edad, como se vio en las imágenes de la aprehensión de este personaje.

Carlos Giménez y su reacción ante la detención de Beto Coral
El representante republicano Carlos Giménez no ocultó su reacción festiva ante la detención de Beto Coral, ocurrida el martes 16 de junio en Arizona - crédito @RepCarlos/X

Según se ha conocido, el arresto de Coral, que vivía desde 2015 en suelo estadounidense, respondió a su situación migratoria irregular, pues según el Departamento de Seguridad Nacional, el activista ingresó en diciembre de 2015 con una visa de turismo B1/B2 válida por seis meses y permaneció en el país una década después de su vencimiento; aunque tenía en trámite una solicitud de asilo político.

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La noticia fue difundida inicialmente por el periodista Daniel Coronell, que relató que Coral logró contactarlo tras ser interceptado por agentes federales. La información fue posteriormente confirmada por la Embajada de Colombia en Washington y el presidente de la República, Gustavo Petro, que instruyeron al Ministerio de Relaciones Exteriores para que brindara la asistencia consular necesaria.

La detención de Beto Coral sacudió las redes sociales, a días de la segunda vuelta

El arresto de Coral se produjo días después de que protagonizó un enfrentamiento legal con el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El activista viajó recientemente a Florida con la intención de presentar una demanda contra De la Espriella por grabarlo sin consentimiento, como parte de una disputa previa relacionada con una querella por difamación presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El activista afirmó que las promesas de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 derivaron en deportaciones de connacionales, humillaciones y traslados a África, y sostuvo que el jurista colombiano impulsaría medidas para mantener esa línea política - crédito @Betocoralg / X
En uno de sus pronunciamientos, el activista afirmó que las promesas de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 derivaron en deportaciones de connacionales, humillaciones y traslados a África, y sostuvo que el jurista colombiano impulsaría medidas para mantener esa línea política - crédito @Betocoralg/X

Coral había afirmado que su viaje tenía el objetivo de “denunciar ante la justicia estadounidense los mecanismos de persecución judicial que ha enfrentado en Colombia”. Mientras el gobierno norteamericano habló de una estancia ilegal en el país, la defensa del activista en las redes sociales estaría basada en que la decisión de los agentes federales responde a presiones por su rechazo a la candidatura de De la Espriella.

Mientras tanto Giménez, nacido en La Habana, y que es representante de comunidades con fuerte presencia hispana en el sur de Florida, insistió en que los colombianos inscritos en Miami y los demás consulados de Colombia en EE. UU. acudan de manera masiva a votar, al abrirse las mesas en el exterior desde el lunes 15 de junio, en pro de que los connacionales “no pierdan la oportunidad de salvar al país” en esta jornada.

Carlos Giménez respaldó pronunciamiento de Bernie Moreno
En otro de sus mensajes en la red social X, el representante republicano Carlos Giménez respaldó el pronunciamiento de Bernie Moreno sobre el activista Beto Coral - crédito @RepCarlos/X

De la misma manera, salió en respaldo de la postura del senador colomboaestadounidense Bernie Moreno, que se refirió a la detención de Coral como la de un “agente externo” al Gobierno de Trump que había pedido asilo. “Desde la Cámara de Representantes, apoyo en su totalidad esta postura del Senador Moreno hacia el desgobierno de Gustavo Petro”, afirmó Giménez en otro de sus mensajes en la plataforma digital.

Es válido destacar que Coral había denunciado amenazas y hostigamientos tras sus investigaciones sobre corrupción y crimen organizado en Colombia. “Mi labor ha sido siempre la de informar y denunciar, nunca la de delinquir”, indicó este personaje; sin embargo, según la administración norteamericana, su detención estaría relacionada directamente con la violación de leyes migratorias, al no regularizar su situación.

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