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Gustavo Petro respondió a la ‘celebración’ de Bernie Moreno por detención del activista Beto Coral en Estados Unidos: “Puedo tomar decisiones”

El presidente de la República advirtió sobre las acciones del senador republicano como veedor internacional de las elecciones presidenciales

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El presidente Petro y el senador Bernie Moreno protagonizaron una pelea en redes sociales por la detención de Beto Coral - crédito Reuters/@betocoral/X
El presidente Petro y el senador Bernie Moreno protagonizaron una pelea en redes sociales por la detención de Beto Coral - crédito Reuters/@betocoralg/X

El 16 de junio de 2026, el activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, fue detenido por Homeland Security Investigations (HSI), una agencia federal de estadounidense vinculada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el estado de Arizona, Estados Unidos.

En reacción, el senador republicano con raíces colombianas, Bernie Moreno, celebró el accionar de las autoridades estadounidenses. En su mensaje, señaló que es incoherente solicitar asilo político y criticar las decisiones del país que le otorga apoyo.

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“No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior”, expuso Moreno en su cuenta de X.

Así las cosas, expresó: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!“.

El presidente Gustavo Petro advirtió que tomará “decisiones” frente al senador Moreno si, como veedor internacional de las elecciones, “se expresa contra los colombianos en el exterior”. En el mismo mensaje, defendió a Coral y rechazó que se le califique como una amenaza: “El señor Beto Coral no es espía, nosotros no espiamos países extranjeros”.

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El senador republicano recordó las críticas del activista a las decisiones del país nortemaericano - crédito @berniemoreno/X
El senador republicano recordó las críticas del activista a las decisiones del país nortemaericano - crédito @berniemoreno/X

El jefe de Estado también vinculó el caso del comunicador con su estatus migratorio y sostuvo que su permanencia en el país norteamericano quedó respaldada por protección humanitaria. “Si se asiló en Estados Unidos y se le concedió el asilo, ese es un derecho de la humanidad”, dijo el mandatario.

“Estados Unidos le concedió el asilo a Beto Coral para que no lo mataran los narcotraficantes”, agregó Petro.

En su pronunciamiento, el presidente apeló a la historia familiar de Coral para cuestionar la detención. “El señor Beto Coral es hijo de un oficial de policía que dio su vida para capturar a Pablo Escobar y detener el flujo de cocaína. ¡Respételo!”, sostuvo.

A la par, Petro planteó que la medida contra el también creador de contenido se inscribe en un patrón de restricciones a voces colombianas en Estados Unidos. “Ya censuraron que yo mismo fuera a dar una conferencia en una universidad de Bostón en donde me invitaron. Ahora censuran periodistas colombianos”, afirmó.

Asi mismo, pidió que no se separe a Coral de su familia y lanzó una advertencia sobre su situación personal. “Lo censuran y le quitan el derecho al asilo, ojo con separarlo de su hijo”, dijo el gobernante.

El presidente de la República advirtió sobre las acciones del senador republicano como veedor internacional de las elecciones presidenciales - crédito @petrogustavo/X
El presidente de la República advirtió sobre las acciones del senador republicano como veedor internacional de las elecciones presidenciales - crédito @petrogustavo/X

De igual manera, cuestionó las prioridades políticas de sectores cercanos a Moreno y aseguró que se estaría favoreciendo a figuras con vínculos con el narcotráfico. “Ahora sí se indulta narcotraficantes y se expulsa a los que lucharon contra el narcotráfico, allá ustedes”, expresó.

Y añadió: “Les sugiero que dejen de pensar que es primero subir a la presidencia a un ciudadano de los Estados Unidos y no mirar sus antecedentes de alianza con el narcotráfico”.

El jefe de Estado considera que es necesario proteger los derechos de los migrantes - crédito @petrogustavo/X
El jefe de Estado considera que es necesario proteger los derechos de los migrantes - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, Petro mencionó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señalando que se le estaría ocultando información. “Yo sé que ustedes engañan a Trump, pero que alguien que tenga la información adecuada le hable directamente al presidente Donald Trump”, dijo.

El mandatario colombiano cerró con una descalificación directa a Moreno y a “su candidato” en Colombia: “Ya sabe que ni Trump lo conoce a usted ni a su candidato”.

La embajada de Colombia en Estados Unidos ya se pronunció

Comunicado Embajada de Colombia en Estados Unidos sobre captura de Beto Coral - crédito Embajada de Colombia en EE. UU./X
Comunicado Embajada de Colombia en Estados Unidos sobre captura de Beto Coral - crédito Embajada de Colombia en EE. UU./X

Conforme a lo expuesto en un comunicado por la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado General de Colombia en Los Ángeles, se activaron las gestiones de asistencia consular para atender el caso del creador de contenido Beto Coral.

“En relación con la detención del ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Arizona, el martes 16 de junio de 2026, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activaron las gestiones de asistencia consular desde el día de ayer y establecieron contacto con las autoridades estadounidenses competentes”, señaló la embajada en la misiva.

Y puntualizó: “La Embajada y el Consulado continúan dando seguimiento al caso y brindando al connacional el acompañamiento y la asistencia consular correspondientes, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes”.

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