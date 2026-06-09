Sicarios asesinaron a abogada y pareja sentimental del líder de Los Costeños, alias Castor, en Barranquilla: estaba en diálogos de paz con el Gobierno

La abogada, esposa de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, fue atacada la mañana del 9 de junio dentro de un conjunto residencial, cuando se dirigía a una camioneta Toyota Hilux - crédito redes sociales Mayra Alejandra Vera Duarte.

Un grupo de sicarios armados asesinó en Barranquilla a Mayra Alejandra Vera Duarte, abogada y esposa de Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor, jefe de Los Costeños.

Los hechos ocurrieron, presuntamente, en la mañana del 9 de junio, cuando los atacantes entraron al conjunto residencial donde residía la víctima y le dispararon junto a una camioneta, según conoció El Tiempo.

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Mayra Alejandra Vera Duarte, también identificada como alias La Mona, participaba en la mesa de acercamientos entre Los Costeños y el Gobierno nacional.

Según fuentes judiciales consultadas por el medio mencionado, los sicarios accedieron al conjunto residencial con antelación y aguardaron hasta que Vera Duarte salió de su vivienda y se dirigió a una camioneta Toyota Hilux. Al acercarse al vehículo, fue atacada con múltiples disparos.

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Mayra Alejandra Vera Duarte, alias La Mona, al momento de su captura - crédito Policía Nacional

Hasta el momento, toda la información sobre el caso no ha sido confirmada por las autoridades.

Alias Mona desmintió hace dos años su muerte

En 2024, la presunta cabecilla Mayra Vera Duarte alias la Mona desmintió que hubiera sido asesinada en Sabanagrande, Atlántico, luego de que durante el fin de semana del 5 de febrero circulara la versión de su muerte en un ataque sicarial.

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La propia mujer y su apoderado aclararon que la víctima del crimen del sábado 3 de febrero fue otra persona con el mismo alias, en un caso que volvió a poner el foco sobre la violencia que deja ya dos mujeres asesinadas por sicarios en ese municipio en lo que va de 2024.

La mujer que sí fue asesinada era Leidy Dianis Rincón Díaz, de 29 años, según el texto fuente. También era conocida como La Mona, pero no corresponde a la mujer señalada de tener vínculos con la banda criminal Los Costeños ni a quien fue pareja sentimental de alias Castor.

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El ataque ocurrió en un salón de belleza del barrio Los Caracoles, en Sabanagrande, donde Rincón Díaz se arreglaba las uñas a pocos metros de su vivienda.

Hombres que se movilizaban en una motocicleta negra llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones, mientras las autoridades intentan establecer quién ordenó el crimen, por qué ocurrió y por qué se difundió que la víctima era Vera Duarte.

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Según El Tiempo, Mayra Alejandra Vera Duarte negó de forma directa la información sobre su supuesta muerte. “Nadie me ha matado, estoy viva”, dijo al medio, y atribuyó la confusión a que las autoridades suelen asignar el mismo alias a varias personas.

Los hechos atribuidos a Jorge Eliecer Díaz Collazos se concentraron entre 2014 y 2024 en Barranquilla y su área metropolitana, donde la Fiscalía ubicó una confrontación entre estructuras delincuenciales por economías ilícitasb - crédito suministrada

La aclaración también respondió a una preocupación por su seguridad, después de que ella conociera por medios de comunicación que supuestamente había sido asesinada. Su abogado dijo al mismo diario que su clienta sigue vinculada al proceso por concierto para delinquir, pero que buscará demostrar que todas sus conductas han sido legales.

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El juez avaló la condena de alias Castor por 95 homicidios en Barranquilla

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, en marzo del 2026, por aceptar su responsabilidad en 95 homicidios cometidos entre 2014 y 2024 en Barranquilla y su área metropolitana, una decisión que la justicia avaló dentro de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y que también abarca otros delitos ligados a la disputa por el control de rentas ilegales en Barranquilla y Soledad, en Atlántico.

La sentencia también comprende ataques armados que dejaron 38 personas heridas y cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, incluidas armas de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas, según la Fiscalía.

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El fallo fue avalado por un juez penal especializado de conocimiento de Barranquilla, después de que Díaz Collazos aceptó los cargos.

Según la Fiscalía, el hoy condenado actuó como cabecilla de Los Costeños y ordenó múltiples acciones sicariales en medio de una confrontación con otras estructuras delincuenciales.

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Alias Castor es señalados de al menos 90 homicidios ocurridos en Barranquilla y su área metropolitana - crédito Fiscalía

De acuerdo con la información oficial, esa violencia selectiva alcanzó tanto a integrantes de bandas rivales como a civiles durante una década.

La condena responde directamente al núcleo del caso: la justicia atribuyó a alias Castor su responsabilidad en 95 homicidios, tentativas de homicidio agravado, delitos relacionados con armas y amenazas a funcionario público, por hechos ocurridos en el área metropolitana de Barranquilla. Como resultado del proceso, Díaz Collazos permanecerá privado de la libertad por más de 26 años.