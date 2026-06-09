Colombia

Gustavo Bolívar arremetió contra José Manuel Restrepo por polémica sobre el fracking: “Inventan argumentos para destruir la naturaleza”

El exsenador cuestionó los argumentos a favor de la técnica extractiva y criticó la supuesta invención de razones que justificarían daños al medio ambiente

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Sandra Bessudo participó en un video difundido por José Manuel Restrepo con el fin de hablar de las viabilidades de practicar el fracking - crédito @jrestrp/X

En medio del debate nacional sobre la viabilidad del fracking, el exministro y candidato a la vicepresidencia de Colombia, José Manuel Restrepo, defendió públicamente la posibilidad de compatibilizar esta técnica extractiva con la protección ambiental.

En una intervención publicada en la red social X, Restrepo aseguró que la extracción no convencional de hidrocarburos puede realizarse con responsabilidad y altos estándares ambientales, siempre que se empleen tecnologías avanzadas y criterios rigurosos.

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El mensaje de Restrepo se dio después de una serie de cuestionamientos hacia la política energética del gobierno, a la que calificó de “mentirosa” por señalar al fracking como una amenaza inevitable para los ecosistemas.

Para sustentar su postura, el candidato se trasladó hasta un páramo de la cuenca de Chingaza, donde grabó un video junto a la ambientalista Sandra Bessudo. Allí, planteó: “Las mentiras de este gobierno no cesan. Ahora están ensañados con el tema de que la política de fracking va a acabar con el medio ambiente. Por eso estoy aquí, desde un páramo en la cuenca de Chingaza, con una experta”.

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José Manuel Restrepo afirmó que Colombia puede crecer y preservar el medio ambiente mediante fracking regulado - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo afirmó que Colombia puede crecer y preservar el medio ambiente mediante fracking regulado - crédito @jrestrp/X

En diálogo, Bessudo puntualizó que “podemos hoy en día con la tecnología que tenemos disminuir los riesgos sobre el medio ambiente, siempre y cuando no se hagan en ecosistemas estratégicos, como en el páramo, en acuíferos, en selvas, en bosques y en ecosistemas estratégicos”.

La experta recalcó la necesidad de “pozos diseñados y construidos con los estándares técnicos más elevados, un monitoreo permanente de las aguas subterráneas y superficiales, un control de fugas de metano y un distanciamiento suficiente respecto a todos estos ecosistemas y a las viviendas”.

Durante su intervención, Restrepo reafirmó que el fracking sostenible puede convertirse en una herramienta para fortalecer la seguridad energética, crear empleo y dinamizar la economía, sin sacrificar la protección de los ecosistemas y las comunidades. “Colombia no tiene que elegir entre crecimiento y sostenibilidad. Puede y debe avanzar en ambos caminos al mismo tiempo”, sostuvo.

El dirigente señaló que sus propuestas forman parte de la agenda de la denominada “Patria Milagro”, impulsada por la fórmula presidencial de Abelardo De la Espriella.

Por último, Restrepo insistió en que el país tiene la capacidad de lograr “sostenibilidad ambiental, sostenibilidad con las comunidades y sostenibilidad en la gobernanza”.

Gustavo Bolívar criticó propuesta de fracking y advirtió sobre riesgos ambientales - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar criticó propuesta de fracking y advirtió sobre riesgos ambientales - crédito @GustavoBolivar/X

El debate sobre el fracking en Colombia sumó una nueva voz crítica con la intervención del exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, quien rechazó la posibilidad de realizar esta técnica, pues en sus palabras traería consecuencias ambientales.

En un mensaje divulgado en su cuenta de X, Bolívar afirmó que “hacer fracking sin afectar al medio ambiente es como talar un bosque sin cortar árboles o meterse a una piscina sin mojarse”.

Para el escritor, los argumentos que defienden la supuesta sostenibilidad de esta práctica representan una invención que busca justificar el daño ecológico.

Increíble cómo inventan argumentos para destruir la naturaleza”, escribió el excongresista. Además, Bolívar puso en el centro del debate la responsabilidad social y ética de quienes promueven el fracking, preguntando: “¿Es que no tienen hijos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con las generaciones futuras?”.

María José Pizarro acusó a José Manuel Restrepo de promover fracking y dañar el medio ambiente - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro acusó a José Manuel Restrepo de promover fracking y dañar el medio ambiente - crédito @PizarroMariaJo/X

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro cuestionó públicamente al candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo por sus declaraciones sobre el fracking en Colombia.

¿No se cansan de mentirle a la gente? No sean descarados!”, expresó la congresista, criticando la propuesta de impulsar esta técnica extractiva.

Gustavo Bolívar se fue contra José Manuel Restrepo por fracking en Colombia - crédito @GustavoBolivar/X - Reuters
Gustavo Bolívar se fue contra José Manuel Restrepo por fracking en Colombia - crédito @GustavoBolivar/X - Reuters

En su mensaje, Pizarro aseguró que la agenda de Restrepo no contiene principios ambientales. “Su agenda es hacer fracking a lo que da!”, manifestó, rechazando los argumentos expuestos por el economista y su equipo. La senadora agregó: “Contaminar y acabar con el agua, la biodiversidad, los ecosistemas y páramos, afectar a las comunidades”.

Las afirmaciones de María José Pizarro reflejaron la preocupación de sectores opositores al fracking, quienes consideran que la utilización de este método compromete recursos naturales y la estabilidad de las poblaciones cercanas de cara a las elecciones de segunda vuelta que serán el próximo 21 de junio.

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