Alias Johan, acusado de homicidio y tráfico de drogas, fue detenido en la frontera colombo-ecuatoriana

Policía de Colombia y Ecuador lograron la detención de cabecilla de red criminal buscado por homicidio - crédito @PedroSanchezCol/X

En el Puente Internacional de Rumichaca, frontera entre Colombia y Ecuador, fue detenido alias Johan, identificado por las autoridades como sicario del grupo de delincuencia organizada La Cordillera.

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con sus pares ecuatorianos, llevó a cabo la captura cuando el individuo intentaba cruzar hacia territorio peruano, según informaron fuentes oficiales.

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Alias Johan era requerido por el delito de homicidio y, según las investigaciones, ocupaba un papel clave en la estructura criminal.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, señaló que el detenido ejercía control sobre el expendio de estupefacientes en los barrios Frailes y El Japón, en el municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda.

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Cayó encargado de expendio de drogas y violencia en Dosquebradas - crédito @PedroSanchezCol/X

Su función consistía en fortalecer las rentas ilegales y promover acciones violentas en favor de “La Cordillera”, una organización vinculada al tráfico de drogas y la comisión de asesinatos selectivos en la región.

El operativo se realizó tras un seguimiento coordinado entre organismos de inteligencia de ambos países. Las pesquisas permitieron establecer que alias Johan pretendía aprovechar la frontera para evadir la persecución judicial en Colombia, desplazándose hacia Ecuador con el objetivo de llegar a Perú. Sin embargo, la articulación entre instituciones evitó su fuga.

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Las autoridades destacaron la importancia del intercambio de información y la cooperación internacional para enfrentar fenómenos delictivos que trascienden límites territoriales.

El pronunciamiento del ministro de Defensa expresó: “Nuestro reconocimiento a los policías y organismos de cooperación internacional que, con compromiso y contundencia, continúan enfrentando el crimen organizado transnacional”.

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La captura de este presunto sicario representa un golpe para la estructura de La Cordillera, cuyo accionar ha sido motivo de preocupación en varias zonas del país por su capacidad de expansión y violencia.

Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado tras captura de alias Johan - crédito Policía Nacional - @PedroSanchezCol/X

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar actividades ilegales y colaborar en la lucha contra organizaciones criminales.

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El caso de alias Johan subrayó la relevancia de los esfuerzos conjuntos en la región andina para combatir redes dedicadas al tráfico de drogas y delitos conexos, así como la vigilancia continua en pasos fronterizos estratégicos como Rumichaca.

Alias Ismaelito, buscado por homicidio en Venezuela, fue detenido en el centro de Medellín

Un operativo policial realizado en el sector de El Chagualo, comuna 10 de La Candelaria en Medellín, permitió la captura de alias Ismaelito, señalado como cabecilla del grupo criminal internacional El Amarillo.

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La acción fue coordinada por la Sijín y la Interpol, con el apoyo de autoridades venezolanas, y se centró en un hombre de nacionalidad venezolana buscado mediante circular roja por múltiples delitos cometidos en su país.

Las autoridades informaron que alias Ismaelito estaba requerido por homicidio calificado, robo agravado, agavillamiento y evasión.

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De acuerdo con las investigaciones, en 2023 habría participado en el homicidio de un taxista en el estado Táchira, Venezuela, y tras ser apresado por ese hecho, escapó de un centro de detención venezolano en 2024, lo que motivó la emisión de la notificación internacional de búsqueda. Para eludir a la justicia, cruzó la frontera hacia Colombia, donde se ocultó haciéndose pasar por mecánico en el centro de Medellín.

Alias Ismaelito, cabecilla de banda internacional, fue detenido en Medellín tras ocultarse como mecánico - crédito Policía Nacional

La captura fue posible gracias al intercambio de información entre organismos de inteligencia y a la colaboración de una fuente humana, que permitió ubicarlo en su lugar de residencia.

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La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que el arresto se realizó sin complicaciones y que el detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales para comenzar los trámites de deportación.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, indicó que este caso se suma a otras detenciones recientes contra integrantes de bandas como El Amarillo. Además, destacó la captura de un implicado en homicidio en el barrio Antioquia y otra persona por extorsión en San Javier, como parte de las estrategias para combatir estructuras ilegales en la ciudad.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, informó que en 2026 se han realizado más de 819 capturas de extranjeros en Medellín, la mayoría de nacionalidad venezolana, de las cuales 29 responden a órdenes judiciales emitidas por jueces locales.