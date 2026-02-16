Colombia

Presidenta de AmCham acogió crecimiento del PIB, pero advirtió que es por excesivos gastos del Gobierno: “Hoy vemos más maquillaje que cirugía”

La autoridad empresarial señaló la necesidad de fomentar la innovación, la reindustrialización y de fortalecer el tejido empresarial ante el actual escenario de incrementos económicos concentrados en áreas específicas

Guardar
La Cámara de Comercio Colombo
La Cámara de Comercio Colombo Americana advierte que el aumento del PIB responde a un desequilibrio económico - crédito Colprensa

Justo después de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informara que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció 2,3% en el cuarto trimestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el crecimiento acumulado anual fue del 2,6%, las reacciones no se hicieron esperar.

De hecho, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, acogió las recientes estadísticas nacionales, no sin antes advertir que el crecimiento se debe a una ‘ecuación’ desequilibrada.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, Lacouture aseguró que, aunque el aumento es un indicador positivo para el país, el resultado fue influenciado por los excesivos gastos del Gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro, mientras que otros factores importantes en la medición quedaron estancados.

“OJO: lo hemos dicho muchas veces. Que el PIB crezca siempre es bienvenido, pero no podemos conformarnos: no es un giro estructural, no es suficiente ni sostenible”, señaló la presidenta de AmCham.

Reacción de la presidenta de
Reacción de la presidenta de AmCham tras resultados del PIB en Colombia - crédito X

En su mensaje publicado en la red social X, Lacouture advirtió que sectores como el de la manufactura y la inversión se quedaron resgados en los más recientes indicadores, por lo que es necesaria una transformación en la forma en que el país está desarrollando su PIB.

Si el motor sigue siendo consumo y gasto público, con inversión débil y manufactura apenas reaccionando, el crecimiento se agota. Necesitamos pasar de intermediación a transformación: reindustrializar, agregar valor, innovar e internacionalizar. Y, sobre todo, darle viabilidad al sector empresarial. Hoy vemos más maquillaje que cirugía”, concluyeron desde AmCham.

Entretanto, desde Fenalco vieron como desalentador el resultado entregado por el Dane, al considerarlo mediocre frente a los análisis hechos por el Gobierno nacional y analistas nacionales.

Muy mala noticia el dato de PIB que @DANE_Colombia acaba de divulgar. El crecimiento de la economía en el cuarto trimestre fue de un mediocre 2.3% y para el año completo la variación fue de 2.6%, un dato inferior al esperado por los analistas”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Reacción del presidente de Fenalco
Reacción del presidente de Fenalco tras resultados del PIB en Colombia - crédito X

El lider del gremio aseguró que a lo largo del Gobierno Petro se han presentado duros obstaculos para la inversión extranjera y el desarrollo de la economía, especialmente por una presunta política érrática, según indicó.

El gobierno hablaba de un 2.9%. En el cuarto trimestre hubo una fuerte caída de la formación de capital, es decir la inversión: -9.3%. En 2025 según registros del @BancoRepublica, la inversión extranjera directa retrocedió 14.1%. En 2024 también había caído 15%. Más preocupante es que en 2025 la inversión distinta a petróleo y minería se haya desplomado un 27.3%.Para todo el año, la inversión, que es el verdadero motor de una economía, creció apenas 2.1%, un comportamiento inferior al de 2024 del 2.4%. El freno de la inversión empresarial se explica principalmente por la creciente incertidumbre generada por una errática política económica y por la rampante inseguridad jurídica”, señaló Cabal.

De acuerdo con los datos del Dane, el crecimiento estuvo respaldado principalmente por el incremento del 3,8% en el gasto en consumo final y un aporte relevante de los sectores de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, que representaron una contribución del 0,9% al resultado anual con una variación positiva del 4,6%. La administración pública, defensa, educación y salud siguieron, con un aporte del 0,8% y un crecimiento del 4,5%.

Durante el cuarto trimestre de 2025, la actividad económica que más impulsó la variación anual del valor agregado fue la administración pública y defensa; planes de seguridad social obligatorios; educación; y actividades de salud y servicios sociales, con un crecimiento del 4,8% y una contribución de 0,9 puntos porcentuales en la serie original. También sobresalieron las actividades artísticas y de entretenimiento, que sumaron un aporte del 0,4% al PIB gracias a un aumento del 9,9%, según el informe.

PIB - crédito Dane
PIB - crédito Dane

Piedad Urdinola, directora del Dane, destacó el papel de los conciertos y espectáculos en el resultado global. Explicó que: “Por primera vez, no son los juegos de suerte y azar los que jalonan el crecimiento de esta rama de actividad económica, sino los conciertos y eventos en ciudades como Bogotá y Medellín aunque es un comportamiento que se vio a lo largo y ancho del país”.

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) mostró un alza de 1,7% en diciembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, y un crecimiento de 1,5% considerando la serie ajustada por calendario y estacionalidad frente a diciembre de 2024.

En la comparación trimestral, el PIB avanzó un 0,1% respecto al trimestre anterior, con alzas del 0,4% en el gasto en consumo final y del 1,2% en exportaciones, mientras que la formación bruta de capital cayó 8,9% y las importaciones retrocedieron 4,5%.

El Dane precisó que los resultados incorporan revisiones periódicas sobre las estimaciones trimestrales, ajustes provenientes de nuevas fuentes de información, actualizaciones metodológicas y el ingreso de estimaciones anuales definitivas de las Cuentas Nacionales.

Temas Relacionados

María Claudia LacoutureAmChamPIB Colombia 2025DaneColombia-noticias

Más Noticias

Alianza Verde negó apoyo a la candidatura de Roy Barreras tras anuncio del candidato: “No se aprobó ninguna adhesión”

El candidato presidencial Roy Barreras confirmó este lunes 16 de febrero el apoyo de varios miembros del partido Alianza Verde a su candidatura

Alianza Verde negó apoyo a

Deportivo Independiente Medellín renovó contrato de su arquero hasta el 2029: tiene 18 años y ha sido portero de selección Colombia

El equipo ‘Poderoso’ fue campeón de la Supercopa Juvenil, por lo que el guardameta recién renovado tendrá competencia en la Copa Libertadores Sub-20

Deportivo Independiente Medellín renovó contrato

Patrullero del Esmad que le disparó en un ojo a joven en 2021 fue condenado: lo hallaron culpable por lesiones personales

La sentencia sostiene que Danilo José Núñez Zabaleta empleó su arma de dotación contra un grupo de personas que intentaba huir durante una manifestación, lo que resultó en lesiones graves y daño ocular permanente en Leidy Natalia Cadena

Patrullero del Esmad que le

Auxiliar de Policía falleció de un tiro en escuela de la institución: se investiga el caso

La víctima resultó herida cuando otro miembro intentaba guardar su arma de servicio, originando el disparo. Las autoridades examinan las circunstancias y han iniciado diligencias disciplinarias y penales para esclarecer lo sucedido

Auxiliar de Policía falleció de

Este es el único motivo por el que las autoridades pueden retener su vehículo en un parqueadero

La reciente denuncia por la presunta retención de un vehículo en un centro comercial de Bogotá ha despertado inquietudes entre los usuarios

Este es el único motivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Quiénes serán los ganadores del

Quiénes serán los ganadores del ‘Desafío del Siglo XXI’: estos fueron los nombres que se filtraron

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre los chats con el artista: “Lo publicó para hacerme daño”

Participante eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló el millonario premio que recibió y criticó a uno de sus excompañeros: “Superhipócrita”

Lina Tejeiro ‘encendió’ las redes sociales con publicación de San Valentín y surgieron rumores de un nuevo amor: no sería Ryan Castro

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

Deportes

Deportivo Independiente Medellín renovó contrato

Deportivo Independiente Medellín renovó contrato de su arquero hasta el 2029: tiene 18 años y ha sido portero de selección Colombia

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Hora y dónde ver el partido de Independiente Medellín vs. Liverpool: el ‘Poderoso’ debuta en la Copa Libertadores 2026

El alcalde Federico Gutiérrez mostró cómo será el nuevo Atanasio Girardot de Medellín: “La ciudad tendrá el estadio que se merece”

Kevin Mier volverá a las canchas con Cruz Azul, pero no al equipo principal: cómo va su recuperación