Juanes anunció titulo y fecha de su próximo álbum de estudio: conozca todos los detalles del lanzamiento

Luego de meses de anticipación y algunos adelantos, Juanes anunció a través de sus redes sociales el nombre y fecha de su álbum número 11.
El anuncio, realizado conjuntamente por el artista y Spotify (a través de su playlist Viva Latino) se hizo con un reel compartido en sus redes sociales, haciendo oficial el título de JuanEsteban y la fecha de lanzamiento en plataformas digitales para el 6 de marzo.
“Dualidad, cumbia, rock, introspección y mucho más🔥NUEVO ÁLBUM ‘JuanesTeban’ · 6 DE MARZO¡ Pre-guarda ya!“, se lee en la publicación.
