Colombia

Juanes anunció titulo y fecha de su próximo álbum de estudio: conozca todos los detalles del lanzamiento

A través de un corto video compartio en sus redes sociales, el cantante confirmó el título de su placa número 11 de su carrera en solitario

Juanes anunció el estreno de
Juanes anunció el estreno de 'JuanEsteban' su álbum de estudio número 11, para el 6 de marzo en plataformas digitales - crédito @juanes/Instagram

Luego de meses de anticipación y algunos adelantos, Juanes anunció a través de sus redes sociales el nombre y fecha de su álbum número 11.

El anuncio, realizado conjuntamente por el artista y Spotify (a través de su playlist Viva Latino) se hizo con un reel compartido en sus redes sociales, haciendo oficial el título de JuanEsteban y la fecha de lanzamiento en plataformas digitales para el 6 de marzo.

“Dualidad, cumbia, rock, introspección y mucho más🔥NUEVO ÁLBUM ‘JuanesTeban’ · 6 DE MARZO¡ Pre-guarda ya!“, se lee en la publicación.

El anuncio se hizo de
El anuncio se hizo de manera conjunta entre Juanes y Spotify - crédito @vivalatino/Instagram

En desarrollo

