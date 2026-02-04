Juanes anunció titulo y fecha de su próximo álbum de estudio: conozca todos los detalles del lanzamiento

Juanes anunció el estreno de 'JuanEsteban' su álbum de estudio número 11, para el 6 de marzo en plataformas digitales - crédito @juanes/Instagram

Luego de meses de anticipación y algunos adelantos, Juanes anunció a través de sus redes sociales el nombre y fecha de su álbum número 11.

El anuncio, realizado conjuntamente por el artista y Spotify (a través de su playlist Viva Latino) se hizo con un reel compartido en sus redes sociales, haciendo oficial el título de JuanEsteban y la fecha de lanzamiento en plataformas digitales para el 6 de marzo.

“Dualidad, cumbia, rock, introspección y mucho más🔥NUEVO ÁLBUM ‘JuanesTeban’ · 6 DE MARZO¡ Pre-guarda ya!“, se lee en la publicación.

El anuncio se hizo de manera conjunta entre Juanes y Spotify - crédito @vivalatino/Instagram

