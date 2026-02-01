Colombia

El apasionado beso de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’ sorprendió a todos: fue con una mujer

Este se convirtió en uno de los momentos más comentados y virales del ‘reality’ colombiano

Guardar
El momento no pasó desapercibido en la casa ni en las plataformas digitales - crédito TikTok

Un reto actoral en la actual temporada de La casa de los famosos Colombia sorprendió tanto a la audiencia como a todos los participantes del reality, teniendo en cuenta que allí se mostraron los primeros besos de la tercera temporada del famoso programa. La dinámica, que simuló un set de grabación, reunió a los concursantes y desencadenó escenas que superaron las expectativas de todos.

Durante la prueba, Marilyn Patiño y Johanna Fadul sorprendieron a la casa cuando, tras representar una pelea inspirada en una infidelidad, cerraron la actuación con un beso. Las reacciones no se hicieron esperar a través de las redes sociales, convirtiendo este momento en uno de los más comentados de la jornada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe mencionar que ellas no fueron las únicas participantes en darse un beso, pues más adelante, Sara Uribe, Tebi y Manuela Gómez participaron en otra escena que finalizó con un beso entre las antiguas concursantes de Protagonistas de Nuestra Tele.

Johanna Fadul es reconocida en
Johanna Fadul es reconocida en redes sociales por su trabajo actoral y lo sacó todo en este reto - crédito @johannafadul/Instagram

Pese a que en los programas de este tipo, los televidentes están acostumbrados a las escenas de besos entre participantes hombres y mujeres, las famosas sorprendieron al cambiar la dinámica por completo y no solo dejaron con la boca abierta a sus compañeros, sino a sus seguidores.

Incluso, el impacto de la secuencia llegó hasta el entorno personal de Johanna Fadul, debido a que, su esposo, el actor Juanse Quintero mostró gestos de sorpresa ante lo ocurrido, pero optó por abordar el episodio con humor, realizando un video en el que escribió: “Quedé como apartaestudio”, refiriéndose a que quedó de una sola pieza.

Para los seguidores de La casa de los famosos Colombia, la escena se sumó a las comparaciones con situaciones de temporadas anteriores, pero recalcaron que esta vez, tomó un rumbo diferente, teniendo en cuenta que las dos protagonistas son mujeres.

El actor quedó con la boca abierta, aunque esta reacción hace parte de su contenido - crédito Instagram

Cabe mencionar que, anteriormente, en el programa Qué hay pa’ dañar, el artista expresó lo siguiente: “Si no puedes con tu enemigo, únete a él”, respecto a los admiradores que su esposa tiene dentro del reality, debido a que varias personas han expresado que es una mujer muy linda.

Cabe mencionar que el esposo de la artista, sin mostrarse molesto, aprovechó el formato para admitir que prefería cierta distancia de su esposa con algunos compañeros, pero eligió el humor como respuesta a la controversia generada.

Quintero relató en el formato de entrevistas y comentarios sobre lo que ocurre al interior del reality que, durante la madrugada del estreno, observó una situación particular: “Decidí conectarme a la transmisión en la madrugada y vi cuando Jay Torres, sin camisa, entró al cuarto cuando Johanna ya iba a ponerse la pijama”. El actor agregó que, en ese escenario, el participante dirigió una pregunta directa a su esposa: “Le preguntó por su estado sentimental”.

La forma en que la actriz respondió se convirtió en el centro de la conversación. Según las palabras de Quintero, “Johanna fue clara y contundente”, reiterando lo siguiente “dejé en evidencia que estoy casada”, y, de esa manera, definió su posición desde el comienzo del reality.

El famoso confía en su
El famoso confía en su esposa y no duda en respaldarla - crédito @juansequintero/ Instagram

Ante esta reacción de su esposa, consideró que “dio su lugar”, y subrayó que su esposa “estableció desde el primer momento cuáles son sus intenciones en el programa”. Además de insistir en que Johanna Fadul “ha sabido manejar la situación con respeto y firmeza”, remarcando que “dejó claro su compromiso y evitó cualquier ambigüedad”, como ha ocurrido en anteriores temporadas con personas comprometidas afuera.

Entre la audiencia, el episodio reactivó las discusiones sobre los límites impuestos en la convivencia televisiva y las fronteras de la privacidad para aquellos que aceptan exponer su vida en pantallas.

Temas Relacionados

Johanna FadulMarilyn PatiñoJohanna Fadul esposoLa casa de los famososLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios reveló a su nuevo director técnico y da inicio a una “nueva era” en el club

El entrenador llega como reemplazo de Hernán Torres, que salió del club el jueves 29 de enero del 2026

Millonarios reveló a su nuevo

Secretaría de Educación de Bogotá establece plazo final hasta febrero de 2026 para reclamar el subsidio escolar por DaviPlata

La medida cubrirá a más de 10.000 estudiantes de educación pública, quienes podrán hacer efectivo el aporte, siempre y cuando cumplan los requisitos y plazos establecidos por la administración local

Secretaría de Educación de Bogotá

Millonarios vs. Medellín: EN VIVO minuto a minuto por la fecha 4 Liga BetPlay en El Campín

Ambos equipos tienen la necesidad de sumar tres puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones

Millonarios vs. Medellín: EN VIVO

Roy Barreras revela a los gigantes detrás de su campaña presidencial: este es el rostro y perfil de los estrategas

Con el apoyo de expertos internacionales, el aspirante presidencial refuerza su mensaje de unidad y estabilidad, al buscar conectar con un electorado que ansía un gobierno progresista

Roy Barreras revela a los

Premios Grammy 2026 EN VIVO: Bad Bunny y Karol G, entre los más esperados de la gala

La edición número 68 de la ceremonia que premia lo mejor de la música se llevará a cabo este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles

Premios Grammy 2026 EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Premios Grammy 2026 EN VIVO:

Premios Grammy 2026 EN VIVO: Bad Bunny y Karol G, entre los más esperados de la gala

En medio de tragos, Maluma reveló que tiene una colaboración inédita con Yeison Jiménez: “Grabamos un tema”

Luis Alberto Posada hizo caso a sus fanáticos y se subió a un caballo para llegar a uno de sus conciertos

Luis Alfonso se despachó contra aquellos que hablan de Yeison Jiménez: “Se lo voy a sostener al que quiera en la cara”

Karol G despertó elogios con el elegante traje que modeló para sus seguidores: ¿Lo usará en los Grammy?

Deportes

Millonarios reveló a su nuevo

Millonarios reveló a su nuevo director técnico y da inicio a una “nueva era” en el club

Millonarios vs. Medellín: EN VIVO minuto a minuto por la fecha 4 Liga BetPlay en El Campín

Independiente Medellín a un paso de fichar a un defensa con trayectoria internacional

Sencia se pronunció sobre la polémica con el estado del césped de El Campín: “No está al 100%”

Técnico de Santa Fe volvió a hablar del estado de la cancha del estadio El Campín: “Te come las piernas”