El apasionado beso de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’ sorprendió a todos: fue con una mujer

Un reto actoral en la actual temporada de La casa de los famosos Colombia sorprendió tanto a la audiencia como a todos los participantes del reality, teniendo en cuenta que allí se mostraron los primeros besos de la tercera temporada del famoso programa. La dinámica, que simuló un set de grabación, reunió a los concursantes y desencadenó escenas que superaron las expectativas de todos.

Durante la prueba, Marilyn Patiño y Johanna Fadul sorprendieron a la casa cuando, tras representar una pelea inspirada en una infidelidad, cerraron la actuación con un beso. Las reacciones no se hicieron esperar a través de las redes sociales, convirtiendo este momento en uno de los más comentados de la jornada.

Cabe mencionar que ellas no fueron las únicas participantes en darse un beso, pues más adelante, Sara Uribe, Tebi y Manuela Gómez participaron en otra escena que finalizó con un beso entre las antiguas concursantes de Protagonistas de Nuestra Tele.

Pese a que en los programas de este tipo, los televidentes están acostumbrados a las escenas de besos entre participantes hombres y mujeres, las famosas sorprendieron al cambiar la dinámica por completo y no solo dejaron con la boca abierta a sus compañeros, sino a sus seguidores.

Incluso, el impacto de la secuencia llegó hasta el entorno personal de Johanna Fadul, debido a que, su esposo, el actor Juanse Quintero mostró gestos de sorpresa ante lo ocurrido, pero optó por abordar el episodio con humor, realizando un video en el que escribió: “Quedé como apartaestudio”, refiriéndose a que quedó de una sola pieza.

Para los seguidores de La casa de los famosos Colombia, la escena se sumó a las comparaciones con situaciones de temporadas anteriores, pero recalcaron que esta vez, tomó un rumbo diferente, teniendo en cuenta que las dos protagonistas son mujeres.

Cabe mencionar que, anteriormente, en el programa Qué hay pa’ dañar, el artista expresó lo siguiente: “Si no puedes con tu enemigo, únete a él”, respecto a los admiradores que su esposa tiene dentro del reality, debido a que varias personas han expresado que es una mujer muy linda.

Cabe mencionar que el esposo de la artista, sin mostrarse molesto, aprovechó el formato para admitir que prefería cierta distancia de su esposa con algunos compañeros, pero eligió el humor como respuesta a la controversia generada.

Quintero relató en el formato de entrevistas y comentarios sobre lo que ocurre al interior del reality que, durante la madrugada del estreno, observó una situación particular: “Decidí conectarme a la transmisión en la madrugada y vi cuando Jay Torres, sin camisa, entró al cuarto cuando Johanna ya iba a ponerse la pijama”. El actor agregó que, en ese escenario, el participante dirigió una pregunta directa a su esposa: “Le preguntó por su estado sentimental”.

La forma en que la actriz respondió se convirtió en el centro de la conversación. Según las palabras de Quintero, “Johanna fue clara y contundente”, reiterando lo siguiente “dejé en evidencia que estoy casada”, y, de esa manera, definió su posición desde el comienzo del reality.

Ante esta reacción de su esposa, consideró que “dio su lugar”, y subrayó que su esposa “estableció desde el primer momento cuáles son sus intenciones en el programa”. Además de insistir en que Johanna Fadul “ha sabido manejar la situación con respeto y firmeza”, remarcando que “dejó claro su compromiso y evitó cualquier ambigüedad”, como ha ocurrido en anteriores temporadas con personas comprometidas afuera.

Entre la audiencia, el episodio reactivó las discusiones sobre los límites impuestos en la convivencia televisiva y las fronteras de la privacidad para aquellos que aceptan exponer su vida en pantallas.