Terror en Cúcuta: hombre persiguió el carro de una mujer creyendo que se trataba del amante de su esposa

El sujeto golpeó el vehículo en repetidas oportunidades, causando pánico entre sus ocupantes

El hecho fue grabado por las víctimas del ataque - crédito TikTok

Una madre y su hija fueron víctimas de una violenta persecución en Cúcuta (Norte de Santander) durante el domingo 25 de enero de 2026, cuando un hombre que circulaba en motocicleta las siguió y atacó su vehículo tras confundirlas con el supuesto amante de su esposa, de acuerdo con versiones difundidas a través de redes sociales.

El hecho provocó que las dos mujeres permanecieran encerradas dentro del automóvil durante varios minutos, debido a que temían por su integridad, por lo que no pretendían salir del carro hasta que el sujeto se fuera o las autoridades intervinieran.

Las mujeres se ubicaron frente a un CAI de la Policía, ubicado en el barrio La Libertad, mientras que el agresor continuó mostrando una actitud amenazante, aunque llama la atención de varios uniformados que presenciaron los hechos y, en vez de intentar manejar la situación, se quedaron estáticos en el lugar sin capturar al señalado, según versiones de los presentes.

El sujeto golpeó el carro
El sujeto golpeó el carro en repetidas oportunidades atemorizando a sus ocupantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según testigos, el hombre las siguió por varias cuadras, golpeó el auto con fuerza e insultó a gritos, exponiendo a las víctimas a un alto riesgo y causando alarma entre los residentes del sector, que pensaron que se trataba de un robo o de un ataque en contra de las mujeres.

Luego de conocerse la situación, la reacción de la comunidad fue de rechazo e indignación por este tipo de situaciones derivadas de errores, celos e intolerancia, que pueden representar un riesgo para los implicados y también para terceros.

La equivocación del agresor quedó en evidencia en el momento en el que se percató de su error frente a la unidad policial e intentó disculparse con las mujeres que fueron víctimas de la persecución, aunque su comportamiento generó preocupación y temor en las afectadas, que decidieron exponer su caso a través de las redes sociales.

Entre las reacciones por lo ocurrido se encuentran algunas como: “Lo más grave es observar la tranquilidad del policía, vergonzoso”, “Definitivamente los celos ciegan a la gente, lo mejor buscar ayuda y dejar a su pareja para tener una mejor vida”, “Este es un feminicida en potencia” y “El mozo viendo el vídeo, tocó cambiar de carro”.

Al parecer, el actuar de
Al parecer, el actuar de los policías no fue el correcto - crédito Colprensa

Padre e hijo murieron por una explosión

Varias situaciones de inseguridad tienen en alerta a los habitantes de Norte de Santander, aunque los medios locales no solo han reportado situaciones ocurridas en su capital, sino que se han presentado hechos violentos que afectan a los ciudadanos nacidos en municipios cercanos.

Uno de los casos recientes está relacionado con la muerte de dos personas originarias de Ocaña, que murieron tras un ataque con explosivos perpetrado la mañana del 25 de enero en el municipio de Pailitas, Cesar.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Arévalo y su hijo Juan Diego, que cursaba estudios de psicología. Los dos se desplazaban en un vehículo por la carretera rural de la vereda La Paz en el momento en el que una carga detonó al paso del vehículo con placas CYM-026.

Varios ataques de este tipo
Varios ataques de este tipo se han registrado en el territorio - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Según información preliminar, la explosión destruyó completamente el automotor, dejando solo intactos el parachoques delantero y el tren de llantas trasero. En cuanto a los ocupantes, se confirmó que fallecieron en el acto, por lo que el área tuvo que ser intervenida por miembros del Ejército que se encargaron de asegurar la zona y descartaron la presencia de otros explosivos en el área.

Hasta el momento, las autoridades manejan la hipótesis de que el artefacto explosivo habría sido colocado como parte de una acción dirigida contra la fuerza pública, sin que las víctimas fueran el objetivo directo, aunque los hechos aún son materia de investigación.

