Supuesto creador de contenido rocía químicos de mal olor en buses de Transmilenio: usuarios denuncian este acto

Las imágenes del acontecimiento circularon ampliamente en redes y desataron solicitudes de intervención por parte de los usuarios, quienes piden que se sancione este tipo de conductas en espacios públicos

El incidente ocurrió en un
El incidente ocurrió en un transporte público de Bogotá, provocando molestias y afectando la convivencia y la salud de los pasajeros - crédito Julián Batallas/Redes sociales

El episodio más reciente de alteración en el sistema de Transmilenio ha generado preocupación entre los usuarios.

Un video difundido en redes sociales registró el momento en que un supuesto creador de contenido, conocido como alexclick, roció químicos de mal olor dentro de un bus articulado, lo que provocó molestias, afectaciones a la salud y escenas de pánico entre los pasajeros.

La acción del joven, que suele publicar en TikTok contenidos similares, ha sido objeto de fuerte rechazo.

Numerosos ciudadanos expresaron su indignación ante la estrategia de esparcir sustancias desagradables en espacios cerrados desde un frasco, todo con el propósito de obtener reacciones virales y aumentar su audiencia en redes sociales.

El influencer compartió el video del hecho en TikTok, donde exhibe acciones que perturban a la ciudadanía para obtener seguidores - crédito alextonjj10/TikTok

Varias de las personas afectadas recurrieron a la Policía, señalando que este tipo de comportamientos podría constituir una infracción al Código de Policía, e incluso, según algunas opiniones, alcanzar la categoría de delito por alterar la convivencia y poner en riesgo la salud de los presentes.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar: “Ese imbécil solo se merece un cachetadón, malparido fastidiando la gente, como si no fuera suficiente tener que sobrevivir a Bogotá y sus males, llega este cabrón a joder con bromas estúpidas. Yo le hago tragar ese frasco”; “Esos disque influencers divinamente podrían ser multados o pagar con cárcel por daños y perjuicios y más cuando sus graciocidades o payasadas las realizan en el transporte público”; “Hagámonos un favor y denunciemos la cuenta para que se la cierren por chistoso”; “Lo que hacen hoy en día para salir de la pobreza”; “Limpieza social urgente”; “Es un DON CHIMBO; ”Un estúpido completamente incomodar a las personas, ojalá le cierren las cuentas"; “Necesitamos un influencer que le ponga un pepazo”, fueron algunos de los mensajes.

El influecer tiene más de 8.300 seguidores en TikTok, en la cual se puede ver sus últimas publicaciones de este tipo: rociando en diferentes espacios públicos el químico, reflejando la inconformidad de los ciudadanos frente a esto.

Un influencer generó alarma al rociar químicos de mal olor en un bus de Transmilenio para grabar videos virales - crédito alextonjj10/TikTok

Un vigilante de TransMilenio fue agredido por colados en el portal Américas y el hecho causó indignación

La rápida intervención de las autoridades permitió que los agresores fueran detenidos poco después del ataque ocurrido en el portal Américas de TransMilenio. Según la empresa, todos los implicados recibieron las sanciones previstas por la ley, tanto por evadir el pago del pasaje como por la violencia ejercida contra el personal de seguridad.

El incidente, que fue registrado por otros pasajeros mediante videos y difundido en redes sociales, muestra cómo un grupo de vendedores informales enfrenta primero verbalmente y luego ataca físicamente a un vigilante, tras ser increpados por ingresar sin pagar.

En medio de la pelea, algunos usuarios intentaron intervenir y otro guardia acudió en defensa de su compañero.

La empresa informó que el vigilante recibió varios golpes durante el altercado, aunque se encuentra fuera de peligro y bajo atención médica. “Se activaron los protocolos correspondientes para su atención y acompañamiento”, aseguró TransMilenio en su declaración oficial.

El hecho provocó una ola de rechazo entre los usuarios, quienes manifestaron su preocupación por la repetición de agresiones en estaciones con alta afluencia. La empresa reiteró en un comunicado la importancia de respetar las normas de convivencia y recordó que el personal de seguridad cumple un rol esencial para el buen funcionamiento y la protección de los pasajeros.

Desde TransMilenio insistieron: cualquier agresión contra los trabajadores constituye una infracción grave y será sancionada conforme a la normativa vigente.

La empresa hizo un llamado a todos los viajeros para que colaboren manteniendo el orden y la seguridad dentro del sistema de transporte.

