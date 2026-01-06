Colombia

“Siempre creyendo en espejitos”: Gustavo Petro insiste en que el Cartel de los Soles no existe

El jefe de Estado se basó en una publicación internacional para insistir en que el Cartel de los Soles es solo “una etiqueta”

Guardar
El presidente de Colombia, Gustavo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insiste en el que Cartel de los Soles no existe - crédito Luisa González/Reuters

Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales para apoyar la idea de que el Cartel de los Soles, según él ha asegurado una y otra vez, “no existe”.

A través de sus redes sociales difundió un extenso mensaje en el que abordó sus pensamientos sobre geopolítica, poder y exclusión social, en relación con el narcotráfico, el manejo de recursos naturales y la manipulación tecnológica desde grandes potencias.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario colombiano sostuvo sus opositores han estado “siempre creyendo en espejitos y dando la tierra por ellos”, tras la publicación de un artículo en el New York Times que refirió unas aparentes declaraciones del Secretario de Justicia de Estados Unidos, con las que “retira la afirmación de que el ‘Cartel de los Soles’ de Venezuela sea un grupo real”, según el titular del medio norteamericano.

En consecuencia, el presidente negó la existencia de la organización criminal vinculada al narcotráfico en Venezuela. Dijo: “No hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un ‘cartel de los soles’, lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela”.

Gustavo Petro se despachó contra
Gustavo Petro se despachó contra Trump, Musk y sus opositores - crédito @petrogustavo/X

De hecho, Petro conectó este señalamiento con la histórica doctrina Monroe, y comentó que “es leal el grupo megaoligárquico de los dueños fabricantes de los misiles y de la inteligencia artificial a través de la piratería de los datos de la gente, que aterrorizan con misiles”.

En su mensaje, Petro se refirió a la existencia de una “alianza entre sionistas y estadounidenses porque ambos se creen el pueblo elegidos de Dios, cuando Dios escogió la humanidad y la vida y no la muerte”.

El mandatario relató una conversación con Elon Musk, propietario de la red social X, sobre el uso del poder tecnológico: “Plata o Plomo, me dijo Elon, que compró esta red con su dinero y manipuló los algoritmos para someter la humanidad a su pensar que cree falsamente que la humanidad excluye a los arios, cuando han excluido ellos, a la humanidad de la riqueza”.

De hecho, el jefe de Estado cuestionó si estas acciones representan “una venganza contra la raza blanca, o es una amenaza contra la humanidad” y recalcó: “La diversidad incluye toda la humanidad, a todas la culturas de la tierra, incluida la de Elon, contrario al sentimiento de exclusión que sienten los blancos rubios y de ojos azules del resto de la humanidad”.

Este fue el titular emitido
Este fue el titular emitido por el New York Times, que dice: "Departamento de Justicia retira la afirmación de que el ‘Cartel de los Soles’ de Venezuela sea un grupo real" - crédito pantallazo New York Times

Incluso hizo alusión a su vida personal: “Ni más ni menos que la esposa que me dio las niñas bellas de mi corazón es rubia, blanca y ojiazul, que parece vikinga y me acompañó por 23 años. Pero Trump la excluyó de la humanidad, solo por ser mi esposa”.

El presidente colombiano invitó a los líderes estadounidenses a reflexionar: “He invitado a leer tanto a Trump como a Rubio, él caribeño y latino, que odia a los latinos porque la revolución cubana les quitó la casa para volverla una escuela para niños cubanos... Los he invitado a leer, y a sus votantes también, a Walt Whitman y a Ernest Hemingway, para no hablar de Sacco y Vanzetti, los neoyorquinos anarquistas italianos llevados a la horca por defender los trabajadores neoyorquinos rubios y fornidos”.

Mostró especial preocupación por la unión entre avances tecnológicos y explotación de recursos energéticos, argumentando que esta combinación representa un peligro para la vida en el planeta.

Señaló que los fracasos en los proyectos espaciales de Elon Musk reflejan las contradicciones de un modelo capitalista que, motivado únicamente por la codicia, pone en riesgo a toda la humanidad.

Este es el fragmento final
Este es el fragmento final del mensaje del presidente Petro - crédito @petrogustavo/X

Al referirse a los recursos naturales, Petro advirtió sobre los riesgos de una explotación conjunta de carbón colombiano y petróleo venezolano, pues considera que convertiría a estas regiones, ricas en biodiversidad, en focos de destrucción involuntaria, solo por intereses de colonización. Afirmó que “matar a la humanidad es matar a sus propios hijos”.

El mandatario comparó el escenario actual con antiguos espectáculos de violencia, como las corridas de toros en la Hispania romana, y sostuvo que hoy la barbarie se dirige contra la humanidad en su conjunto.

Cuestionó el apodo de “forajido del narcotráfico” que le atribuyó Donald Trump, y lo atribuyó a ideas erróneas y prejuicios, así como a la negativa de entregar recursos energéticos a Estados Unidos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCartel de los SolesElon MuskNarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

MOE advirtió irregularidad en la inscripción de cédulas en casi 20 municipios del Tolima

La Misión de Observación Electoral reportó anomalías en el registro de votantes en localidades tolimenses antes de los comicios legislativos y presidenciales

MOE advirtió irregularidad en la

Esta es la hipótesis que manejan autoridades tras masacre en Santander de Quilichao, Cauca: víctima rechazó protección oficial

Una de las mujeres asesinadas tenía antecedentes penales y había rechazado la escolta policial para el funeral de su hija en Cauca. Horas después, fue asesinada junto a otra persona en un ataque armado que, según Indepaz, es la primera masacre del año en Colombia

Esta es la hipótesis que

Reportan la desaparición de armamento de un batallón del Ejército en Barranquilla: esto se sabe

Las autoridades militares comenzaron indagaciones internas y abrieron procesos penales para encontrar a los responsables del hecho

Reportan la desaparición de armamento

Jaime Andrés Beltrán afirmó que “a Petro lo sacamos en las urnas, sin intervenciones militares”, de cara a los comicios presidenciales de 2026

Según el exalcalde de Bucaramanga en mayo será la misma ciudadanía la que le ponga fin al gobierno de izquierda por medio de los comicios

Jaime Andrés Beltrán afirmó que

Brutal ataque con machete a un perro en Barrancabermeja: autoridades capturaron al responsable

La administración local formalizó una acusación penal tras la agresión sufrida por un canino que permanece bajo cuidados médicos

Brutal ataque con machete a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond tiene nuevo negocio,

Silvestre Dangond tiene nuevo negocio, y no es en el sector del entretenimiento

Así fue la creación de ‘+57’: Blessd recordó todos los detalles del día de la grabación junto a Feid, J Balvin, Karol G, Ryan Castro y DF

Marcela Reyes defiende a Luisa Fernanda W de Yina Calderón y elogia su trabajo, también se refirió a Melissa Gate y el encuentro que tuvieron en su casa

La escena de la telenovela ‘El Señor de los cielos’ en la que se relacionó el presunto papel de Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles: la protagoniza un actor colombiano

La Segura no está contenta con el resultado de una de sus operaciones estéticas: le contó a sus seguidores cómo va su recuperación

Deportes

Luis Díaz celebró doblete de

Luis Díaz celebró doblete de asistencias en su primer partido del 2026 con Bayern Múnich

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

América de Cali adeuda salarios a sus jugadores: hay molestia por los refuerzos traídos en medio de la crisis económica

Ryan Reynolds, dueño del Internacional de Bogotá, ya tiene la camiseta del nuevo equipo del FPC: su reacción se hizo viral

Así fueron los goles de Colombia en la victoria contra Países Bajos en la fecha 2 de la Kings World Cup Nations