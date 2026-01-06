“Siempre creyendo en espejitos”: Gustavo Petro insiste en que el Cartel de los Soles no existe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insiste en el que Cartel de los Soles no existe - crédito Luisa González/Reuters

Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales para apoyar la idea de que el Cartel de los Soles, según él ha asegurado una y otra vez, “no existe”.

A través de sus redes sociales difundió un extenso mensaje en el que abordó sus pensamientos sobre geopolítica, poder y exclusión social, en relación con el narcotráfico, el manejo de recursos naturales y la manipulación tecnológica desde grandes potencias.

El mandatario colombiano sostuvo sus opositores han estado “siempre creyendo en espejitos y dando la tierra por ellos”, tras la publicación de un artículo en el New York Times que refirió unas aparentes declaraciones del Secretario de Justicia de Estados Unidos, con las que “retira la afirmación de que el ‘Cartel de los Soles’ de Venezuela sea un grupo real”, según el titular del medio norteamericano.

En consecuencia, el presidente negó la existencia de la organización criminal vinculada al narcotráfico en Venezuela. Dijo: “No hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un ‘cartel de los soles’, lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela”.

Gustavo Petro se despachó contra Trump, Musk y sus opositores - crédito @petrogustavo/X

De hecho, Petro conectó este señalamiento con la histórica doctrina Monroe, y comentó que “es leal el grupo megaoligárquico de los dueños fabricantes de los misiles y de la inteligencia artificial a través de la piratería de los datos de la gente, que aterrorizan con misiles”.

En su mensaje, Petro se refirió a la existencia de una “alianza entre sionistas y estadounidenses porque ambos se creen el pueblo elegidos de Dios, cuando Dios escogió la humanidad y la vida y no la muerte”.

El mandatario relató una conversación con Elon Musk, propietario de la red social X, sobre el uso del poder tecnológico: “Plata o Plomo, me dijo Elon, que compró esta red con su dinero y manipuló los algoritmos para someter la humanidad a su pensar que cree falsamente que la humanidad excluye a los arios, cuando han excluido ellos, a la humanidad de la riqueza”.

De hecho, el jefe de Estado cuestionó si estas acciones representan “una venganza contra la raza blanca, o es una amenaza contra la humanidad” y recalcó: “La diversidad incluye toda la humanidad, a todas la culturas de la tierra, incluida la de Elon, contrario al sentimiento de exclusión que sienten los blancos rubios y de ojos azules del resto de la humanidad”.

Este fue el titular emitido por el New York Times, que dice: "Departamento de Justicia retira la afirmación de que el ‘Cartel de los Soles’ de Venezuela sea un grupo real" - crédito pantallazo New York Times

Incluso hizo alusión a su vida personal: “Ni más ni menos que la esposa que me dio las niñas bellas de mi corazón es rubia, blanca y ojiazul, que parece vikinga y me acompañó por 23 años. Pero Trump la excluyó de la humanidad, solo por ser mi esposa”.

El presidente colombiano invitó a los líderes estadounidenses a reflexionar: “He invitado a leer tanto a Trump como a Rubio, él caribeño y latino, que odia a los latinos porque la revolución cubana les quitó la casa para volverla una escuela para niños cubanos... Los he invitado a leer, y a sus votantes también, a Walt Whitman y a Ernest Hemingway, para no hablar de Sacco y Vanzetti, los neoyorquinos anarquistas italianos llevados a la horca por defender los trabajadores neoyorquinos rubios y fornidos”.

Mostró especial preocupación por la unión entre avances tecnológicos y explotación de recursos energéticos, argumentando que esta combinación representa un peligro para la vida en el planeta.

Señaló que los fracasos en los proyectos espaciales de Elon Musk reflejan las contradicciones de un modelo capitalista que, motivado únicamente por la codicia, pone en riesgo a toda la humanidad.

Este es el fragmento final del mensaje del presidente Petro - crédito @petrogustavo/X

Al referirse a los recursos naturales, Petro advirtió sobre los riesgos de una explotación conjunta de carbón colombiano y petróleo venezolano, pues considera que convertiría a estas regiones, ricas en biodiversidad, en focos de destrucción involuntaria, solo por intereses de colonización. Afirmó que “matar a la humanidad es matar a sus propios hijos”.

El mandatario comparó el escenario actual con antiguos espectáculos de violencia, como las corridas de toros en la Hispania romana, y sostuvo que hoy la barbarie se dirige contra la humanidad en su conjunto.

Cuestionó el apodo de “forajido del narcotráfico” que le atribuyó Donald Trump, y lo atribuyó a ideas erróneas y prejuicios, así como a la negativa de entregar recursos energéticos a Estados Unidos.