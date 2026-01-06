Colombia

Fico Gutiérrez estalló contra Petro por llamar “secuestro” a la captura de Maduro: “Ya sabemos de qué lado han estado”

En redes sociales, el alcalde de Medellín señaló coincidencias entre quienes en el pasado justificaron la privación de la libertad de miembros de la fuerza pública y quienes ahora hablan de “secuestro” en el caso del líder del régimen venezolano

El alcalde Federico Gutiérrez reaccionó
El alcalde Federico Gutiérrez reaccionó a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos - crédito Colprensa - Presidencia

Desde Medellín surgió una reacción política que marcó el debate tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela, por parte de Estados Unidos, en la madrugada del 3 de enero de 2026.

El alcalde Federico “Fico” Gutiérrez fijó su posición a través de un mensaje que concentró la atención nacional, debido a que respondió de manera explícita a la calificación de “secuestrado” usada por el jefe de Estado colombiano para referirse al líder del régimen venezolano.

La discusión se formó luego de que Petro expresara su rechazo frente al operativo militar ejecutado por Estados Unidos; en su pronunciamiento, el presidente colombiano sostuvo que la acción vulneró normas del orden internacional y de la soberanía de Venezuela.

“Condené las detenciones políticas de opositores en Venezuela y pedí una amnistía general para todos, pero exactamente lo mismo que hacía el gobierno de Maduro lo hace ahora, con centenares de muertos venezolanos, el gobierno de Donald Trump”, expresó Petro, que hizo su propia interpretación sobre la legitimidad de los actores políticos involucrados.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro rechazó la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro; lo que causó controversia - crédito @petrogustavo/X

Las palabras del presidente generaron reacciones en distintos sectores políticos del país. Una de las respuestas más visibles surgió desde el alcalde de Medellín, que utilizó su cuenta en X para cuestionar la postura presidencial y para relacionar ese lenguaje con episodios del conflicto interno colombiano. Su mensaje se centró en lo que consideró una coincidencia de posiciones frente al uso del término secuestro.

En su publicación, Gutiérrez escribió: “Aquellos que en Colombia siempre justifican el secuestro de nuestro soldados y policías, llamándolo ‘retención’, son los mismos que hoy dicen que el Dictador Maduro esta secuestrado. Ya sabemos de que lado han estado y de que lado están (sic)”.

El alcalde estableció una relación entre debates históricos del país y el discurso actual del presidente. Su mensaje señaló una línea de continuidad en el uso del lenguaje frente a hechos de violencia, al recordar cómo ciertos sectores políticos denominaron la privación de la libertad de integrantes de la fuerza pública.

Fico Gutiérrez se burló del
Fico Gutiérrez se burló del presidente Petro por llamar “secuestro” la captura de Nicolás Maduro por las Fuerzas Militares de Estados Unidos - crédito @FicoGutierrez/X

Cruce de declaraciones entre Petro y Donald Trump solo alimentan la ya encendida pelea

Cabe destacar que, las declaraciones del presidente Petro también incluyeron referencias al impacto humano del operativo en Caracas. Según su versión, la acción dejó al menos 18 muertes confirmadas y una cifra que “podría superar el centenar de personas”. El mandatario sostuvo que esos datos respaldaban su señalamiento sobre los efectos de la intervención y sobre los riesgos para la región; estas afirmaciones acompañaron su crítica al procedimiento realizado por Estados Unidos.

A partir de esas palabras, la controversia se amplió hacia el plano internacional e inevitablemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió desde Washington con señalamientos personales contra Petro.

Trump lo calificó como “un hombre enfermo”, mencionó a Colombia como un centro de fabricación de cocaína y afirmó que el mandatario colombiano debía “cuidarse el trasero”. Ese intercambio elevó la tensión entre ambos gobiernos y atrajo atención adicional sobre la postura asumida por Petro.

Gustavo Petro no apaga el
Gustavo Petro no apaga el fuego con su disputa con Donald Trump, por el contrario, lanza ácidos comentarios que encienden la polémica - crédito Joel González/Presidencia y Al Drago/Reuters

Además, el jefe de Estado colombiano respondió con mensajes publicados entre el 4 y el 5 de enero. En uno de ellos, escribió de forma literal: “Juré no tocar una arma más desde el Pacto de Paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero (sic)”. Esa frase provocó reacciones en el escenario político nacional y abrió interrogantes sobre su alcance.

El presidente recordó su pasado dentro del desaparecido movimiento guerrillero M-19 y señaló que, frente a la situación actual y a las amenazas recibidas, se vería obligado a retomar un conflicto que no desea. Estas afirmaciones, junto con los pronunciamientos del mandatario de Estados Unidos, intensificaron la confrontación política.

