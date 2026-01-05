Colombia

Cayó en Cartagena ‘Virolo’: el cabecilla del Tren de Aragua era buscado por la Interpol por el asesinato de un policía en Venezuela

El operativo que llevó a la aprehensión de Jorge David Fernández Fernández es considerado por las autoridades como un avance relevante contra la criminalidad organizada

Guardar
Alias Virolo, capturado tras una
Alias Virolo, capturado tras una operación coordinada entre la Policía Nacional, la Interpol y autoridades venezolanas, era buscado por homicidio, extorsión y hurto agravado - crédito Dijín Policía

La captura en Cartagena de Jorge David Fernández Fernández, conocido como alias Virolo, representa un golpe para la estructura y operaciones del Tren del Llano.

De acuerdo con información difundida por la Policía Nacional de Colombia, el operativo involucró a la Oficina Central Nacional de Interpol, se concretó en una vía pública de la ciudad costera y permitió la detención de uno de los presuntos líderes más buscados de esta organización criminal transnacional, requerido judicialmente por Venezuela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La presencia del detenido en Colombia no era fortuita. Según el general Rincón Zambrano, las investigaciones permitieron establecer que alias Virolo habría ingresado al país para coordinar y negociar el envío de armas de fuego y otros elementos bélicos destinados a grupos delincuenciales organizados en diferentes regiones.

Esta línea investigativa, sustentada en labores judiciales y de inteligencia, sitúa al capturado como un actor clave en la articulación de actividades ilícitas entre Venezuela y Colombia.

Jorge David Fernández Fernández ejercía el control sobre estructuras dedicadas a la extorsión, secuestro, homicidios selectivos y desplazamiento forzado en la frontera colombo-venezolana - crédito Dijín Policía

Las autoridades judiciales de Venezuela habían emitido tres notificaciones rojas vigentes contra Fernández Fernández, quien enfrentaba cargos por homicidio, extorsión y hurto agravado.

Los expedientes atribuyen al detenido la autoría intelectual de múltiples asesinatos, entre ellos el de una funcionaria de la Policía de Investigaciones de Venezuela, así como ataques dirigidos contra personas y contra la infraestructura empresarial en zonas bajo influencia del grupo.

De acuerdo con los reportes oficiales, el rol de alias Virolo dentro de la organización incluía el control directo de estructuras dedicadas a la extorsión, el secuestro, los homicidios selectivos y el hurto agravado. Estas actividades, según la Policía Nacional de Colombia, generaban “intimidación sistemática y desplazamiento forzado de comunidades” en los territorios afectados.

Sobre la dimensión internacional de la operación, el teniente coronel Ferney Martín Romero, director encargado de la Dijín e Interpol, afirmó que la captura “representa un golpe estratégico a esta estructura delictiva, al debilitar su capacidad de mando, coordinación y expansión criminal, evidenciando la efectividad de la cooperación internacional y del trabajo de investigación e inteligencia, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la protección de la convivencia y la legalidad”.

La detención de Jorge David
La detención de Jorge David Fernández Fernández, alias Virolo, en Cartagena representa un duro golpe al Tren del Llano, organización criminal transnacional señalada por acciones violentas en Venezuela - crédito Dijín Policía

Desde la institución policial se ha destacado que los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional han permitido ubicar personas requeridas por la justicia, cerrar rutas de impunidad y ampliar la capacidad de respuesta frente a delitos de carácter transnacional.

Ciudadano británico fue capturado, era señalado de intento de homicidio en España tras alerta de Interpol

La detención de un ciudadano británico requerido por la justicia europea marcó un nuevo episodio en la colaboración internacional entre cuerpos policiales.

Polemos Michael George fue arrestado en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Antioquia, tras la activación de una notificación roja de Interpol que alertó a las autoridades de su presencia en territorio colombiano, según informó el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, en declaraciones recogidas por fuente original.

El operativo, que se desarrolló como parte de una cooperación internacional, respondió a una solicitud de búsqueda y captura emitida por España. El ciudadano británico es requerido por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que se relacionan con un suceso ocurrido en agosto de 2023 en la ciudad de Marbella, en la provincia de Málaga.

El británico Polemos Michael George
El británico Polemos Michael George fue detenido en el aeropuerto José María Córdova por delitos cometidos en Marbella en 2023 - crédito Dijín Policía

De acuerdo con las autoridades judiciales españolas, el incidente implicó la realización de “disparos indiscriminados, dejando varias personas heridas”, según consta en el informe oficial citado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El contexto del caso remite a un violento episodio en el que varias personas resultaron afectadas, hecho que motivó la emisión de la alerta internacional. “De acuerdo con la información judicial, habría realizado disparos indiscriminados en 2023, hiriendo a varias personas”, precisó el ministro Pedro Sánchez.

Una vez concretada la captura, Polemos Michael George fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargan de los trámites legales para su extradición hacia España.

Temas Relacionados

Captura alias Virolo CartagenaAlias ViroloJorge David Fernández FernándezCabecilla Tren del LlanoBuscado InterpolHomicidio, extorisón y hurtoAsesinato policía VenezuelaColombia-Noticias

Más Noticias

Estas son las nuevas tarifas de comparendos, grúas e inmovilización para vehículos en Bogotá

La Secretaría de Movilidad informó que los valores de sanciones y trámites oficiales han cambiado, que se rigen desde el 1 de enero de 2026

Estas son las nuevas tarifas

Manuela Gómez le hizo particular petición a Sara Uribe tras su confirmación a ‘La casa de los famosos’: “Otra vez juntas”

Las reconocidas rivales en ‘Protagonistas’ se reencontraron con el anuncio de la nueva participante al ‘reality’ que está dando de qué hablar en las redes sociales

Manuela Gómez le hizo particular

Armando Benedetti criticó el silencio de las Cortes y del Congreso ante amenaza de invasión militar de EE. UU.: “Son narcos”

El ministro del Interior reconoció los pronunciamientos que realizaron los candidatos presidenciales de oposición respecto a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Armando Benedetti criticó el silencio

Alias Timochenko salió en defensa de Gustavo Petro y ‘despidió’ a militares cubanos que protegían al exdictador Maduro

Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, aseguró que las intenciones de Donald Trump de intervenir militarmente en Colombia son consideradas como una política imperial

Alias Timochenko salió en defensa

Petro criticó captura de Maduro con falsas imágenes de marcha chavista: “Usa un video de 2019 para difundir noticias falsas”

La representante a la Cámara Cathy Juvinao se despachó contra el Presidente afirmando que el video que publicó el mandatario corresponde a una protesta de 2019

Petro criticó captura de Maduro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Manuela Gómez le hizo particular

Manuela Gómez le hizo particular petición a Sara Uribe tras su confirmación a ‘La casa de los famosos’: “Otra vez juntas”

Shakira habría sido acosada en pleno concierto y las redes sociales reaccionaron al hecho: “Pasa los límites”

Marulito, creador de contenido, reveló las razones por las que decidió establecerse en Medellín: “Casi no veía a mi hija”

Alvin Hellerstein, juez que llevará el caso contra Nicolás Maduro en EE.UU., también había juzgado a Shakira: esta fue la razón

Martha Isabel Bolaños respondió a seguidor que indagó sobre el origen de sus ingresos: “Eso no es de Dios”

Deportes

Millonarios jugará partido amistoso contra

Millonarios jugará partido amistoso contra Boca Juniors: será en La Bombonera y con público

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

Johan Mojica apareció en video del Mallorca usando la misma sudadera que tenía Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos

Jugador de Santa Fe involucrado en globo de pólvora que por poco causa un incendio durante las celebraciones de Fin de Año

Luis Díaz vivió su primera visita al fan club del Bayern Múnich: el guajiro tocó el acordeón y le hicieron una bandera