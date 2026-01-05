Cayó en Cartagena ‘Virolo’: el cabecilla del Tren de Aragua era buscado por la Interpol por el asesinato de un policía en Venezuela

Alias Virolo, capturado tras una operación coordinada entre la Policía Nacional, la Interpol y autoridades venezolanas, era buscado por homicidio, extorsión y hurto agravado - crédito Dijín Policía

La captura en Cartagena de Jorge David Fernández Fernández, conocido como alias Virolo, representa un golpe para la estructura y operaciones del Tren del Llano.

De acuerdo con información difundida por la Policía Nacional de Colombia, el operativo involucró a la Oficina Central Nacional de Interpol, se concretó en una vía pública de la ciudad costera y permitió la detención de uno de los presuntos líderes más buscados de esta organización criminal transnacional, requerido judicialmente por Venezuela.

La presencia del detenido en Colombia no era fortuita. Según el general Rincón Zambrano, las investigaciones permitieron establecer que alias Virolo habría ingresado al país para coordinar y negociar el envío de armas de fuego y otros elementos bélicos destinados a grupos delincuenciales organizados en diferentes regiones.

Esta línea investigativa, sustentada en labores judiciales y de inteligencia, sitúa al capturado como un actor clave en la articulación de actividades ilícitas entre Venezuela y Colombia.

Las autoridades judiciales de Venezuela habían emitido tres notificaciones rojas vigentes contra Fernández Fernández, quien enfrentaba cargos por homicidio, extorsión y hurto agravado.

Los expedientes atribuyen al detenido la autoría intelectual de múltiples asesinatos, entre ellos el de una funcionaria de la Policía de Investigaciones de Venezuela, así como ataques dirigidos contra personas y contra la infraestructura empresarial en zonas bajo influencia del grupo.

De acuerdo con los reportes oficiales, el rol de alias Virolo dentro de la organización incluía el control directo de estructuras dedicadas a la extorsión, el secuestro, los homicidios selectivos y el hurto agravado. Estas actividades, según la Policía Nacional de Colombia, generaban “intimidación sistemática y desplazamiento forzado de comunidades” en los territorios afectados.

Sobre la dimensión internacional de la operación, el teniente coronel Ferney Martín Romero, director encargado de la Dijín e Interpol, afirmó que la captura “representa un golpe estratégico a esta estructura delictiva, al debilitar su capacidad de mando, coordinación y expansión criminal, evidenciando la efectividad de la cooperación internacional y del trabajo de investigación e inteligencia, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la protección de la convivencia y la legalidad”.

Desde la institución policial se ha destacado que los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional han permitido ubicar personas requeridas por la justicia, cerrar rutas de impunidad y ampliar la capacidad de respuesta frente a delitos de carácter transnacional.

Ciudadano británico fue capturado, era señalado de intento de homicidio en España tras alerta de Interpol

La detención de un ciudadano británico requerido por la justicia europea marcó un nuevo episodio en la colaboración internacional entre cuerpos policiales.

Polemos Michael George fue arrestado en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Antioquia, tras la activación de una notificación roja de Interpol que alertó a las autoridades de su presencia en territorio colombiano, según informó el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, en declaraciones recogidas por fuente original.

El operativo, que se desarrolló como parte de una cooperación internacional, respondió a una solicitud de búsqueda y captura emitida por España. El ciudadano británico es requerido por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que se relacionan con un suceso ocurrido en agosto de 2023 en la ciudad de Marbella, en la provincia de Málaga.

De acuerdo con las autoridades judiciales españolas, el incidente implicó la realización de “disparos indiscriminados, dejando varias personas heridas”, según consta en el informe oficial citado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El contexto del caso remite a un violento episodio en el que varias personas resultaron afectadas, hecho que motivó la emisión de la alerta internacional. “De acuerdo con la información judicial, habría realizado disparos indiscriminados en 2023, hiriendo a varias personas”, precisó el ministro Pedro Sánchez.

Una vez concretada la captura, Polemos Michael George fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargan de los trámites legales para su extradición hacia España.