María Fernanda Cabal mostró su apoyo a Donald Trump: “Los izquierdópatas pretenden deslegitimar la captura del narcodictador”

La senadora señaló que la defensa de la soberanía no debe ser un pretexto para permitir que Venezuela siga siendo un refugio de terroristas - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al partido Centro Democrático, conocida por sus posturas firmes y su apoyo incondicional a políticas de seguridad regional, mostró su respaldo total a las acciones de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.

El operativo, llevado a cabo el 3 de enero de 2026, resultó en la detención de Maduro en su residencia en Caracas, y fue ejecutado por fuerzas estadounidenses con la participación de unidades de élite como la Delta Force —grupo de elite del ejército estadounidense— y el apoyo de agencias de inteligencia como la CIA y la DEA.

Mientras el Gobierno de Gustavo Petro, junto con los presidentes de Brasil y Chile, expresaron su rechazo al operativo por considerar que violaba la soberanía venezolana, María Fernanda Cabal utilizó su cuenta en la plataforma X para dejar en claro su postura.

La senadora María Fernanda Cabal expresó su total apoyo al operativo estadounidense que llevó a la captura de Nicolás Maduro - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

La senadora, miembro del partido Centro Democrático, no solo defendió la intervención estadounidense, sino que destacó el papel que, según ella, desempeñó el expresidente Donald Trump en la protección de los intereses de América Latina.

Cabal defendió la intervención de Trump en Venezuela

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Cabal escribió: “Cuando los tibios y los izquierdópatas pretenden deslegitimar la captura del narcodictador Nicolás Maduro, torciendo la narrativa, es urgente decir las cosas como son. El presidente @realDonaldTrump no solamente ha actuado en defensa de Venezuela, sino de toda América Latina y tiene nuestro respaldo (sic)”.

La legisladora destacó que la acción y el operativo realizados eran cruciales, pero señaló que desde la izquierda, la corriente opuesta a la suya, solo intentaban distorsionar los hechos y presentar la intervención como un abuso de poder.

María Fernanda Cabal criticó a los sectores de izquierda por presentar el operativo estadounidense como un abuso de poder - crédito @MariaFdaCabal/X

Junto a su mensaje, Cabal compartió un video en el que argumentó de manera aún más contundente. En su intervención, la senadora atacó a los opositores del operativo, particularmente a aquellos que acusan a Trump de vulnerar la soberanía venezolana.

La senadora Cabal explica por qué el operativo de Trump era necesario

“Ya estábamos esperando toda la disputa jurídica de los tibios, de los mamertos, diciendo que Trump no podía intervenir porque afecta la soberanía de Venezuela. ¿Ah, no? O sea que uno tiene que permitir que un estado criminal gobernado por el Cartel de los Soles incube terroristas internacionales para que vayan a sus países y asesinen”, comentó.

Para Cabal, el argumento de la soberanía no puede prevalecer cuando se trata de defender a los ciudadanos latinoamericanos de amenazas internacionales.

“Si es que lo hemos vivido en Colombia y lo hemos vivido en todos los países afectados por el tren de Aragua”, agregó, al hacer referencia a los grupos criminales que, según ella, operan con el apoyo o la permisividad del régimen venezolano.

María Fernanda Cabal aseguró que la intervención de EE. UU. por orden de Donald Trump, sobre Venezuela, fue una victoria para toda América Latina - crédito Amr Alfiky/Reuters - María Fernanda Cabal/Facebook

La senadora también cuestionó a quienes critican la intervención extranjera, sugiriendo que las potencias extranjeras como China, Rusia, Cuba e Irán tienen un papel mucho más perjudicial en la región que Estados Unidos.

De acuerdo con sus comentarios, “los chinos, los rusos, los cubanos, los iraníes, que hacen los drones en el Táchira para matar soldados y policías colombianos, ¿fueron a pedir la receta de las hallacas? Ah, eso sí no es violación de la soberanía”.

Con esto, Cabal dejó claro que, para ella, los intereses de seguridad regional deben prevalecer sobre las nociones tradicionales de soberanía cuando la amenaza es global.

Donald Trump mientras observaba la operación militar estadounidense en Venezuela, el 3 de enero de 2026 - crédito @realDonaldTrump/Truth

A lo largo de su carrera política, María Fernanda Cabal es una de las voces más críticas contra el régimen de Maduro y contra los grupos armados que, según ella, operan desde Venezuela para afectar la estabilidad de Colombia y otros países latinoamericanos.

Para la senadora, la captura de Maduro no solo representa un triunfo contra el narcoterrorismo, sino una victoria para todos los países de la región que sufrieron las consecuencias de la violencia y el narcotráfico que emanaron del régimen venezolano.