Colombia

María Fernanda Cabal mostró su apoyo a Donald Trump: “Los izquierdópatas pretenden deslegitimar la captura del narcodictador”

La senadora señaló que la defensa de la soberanía no debe ser un pretexto para permitir que Venezuela siga siendo un refugio de terroristas. En su opinión, el operativo de Estados Unidos fue una medida necesaria para proteger a los países latinoamericanos

Guardar
La senadora señaló que la defensa de la soberanía no debe ser un pretexto para permitir que Venezuela siga siendo un refugio de terroristas - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al partido Centro Democrático, conocida por sus posturas firmes y su apoyo incondicional a políticas de seguridad regional, mostró su respaldo total a las acciones de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.

El operativo, llevado a cabo el 3 de enero de 2026, resultó en la detención de Maduro en su residencia en Caracas, y fue ejecutado por fuerzas estadounidenses con la participación de unidades de élite como la Delta Force —grupo de elite del ejército estadounidense— y el apoyo de agencias de inteligencia como la CIA y la DEA.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras el Gobierno de Gustavo Petro, junto con los presidentes de Brasil y Chile, expresaron su rechazo al operativo por considerar que violaba la soberanía venezolana, María Fernanda Cabal utilizó su cuenta en la plataforma X para dejar en claro su postura.

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal expresó su total apoyo al operativo estadounidense que llevó a la captura de Nicolás Maduro - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

La senadora, miembro del partido Centro Democrático, no solo defendió la intervención estadounidense, sino que destacó el papel que, según ella, desempeñó el expresidente Donald Trump en la protección de los intereses de América Latina.

Cabal defendió la intervención de Trump en Venezuela

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Cabal escribió: “Cuando los tibios y los izquierdópatas pretenden deslegitimar la captura del narcodictador Nicolás Maduro, torciendo la narrativa, es urgente decir las cosas como son. El presidente @realDonaldTrump no solamente ha actuado en defensa de Venezuela, sino de toda América Latina y tiene nuestro respaldo (sic)”.

La legisladora destacó que la acción y el operativo realizados eran cruciales, pero señaló que desde la izquierda, la corriente opuesta a la suya, solo intentaban distorsionar los hechos y presentar la intervención como un abuso de poder.

María Fernanda Cabal criticó a
María Fernanda Cabal criticó a los sectores de izquierda por presentar el operativo estadounidense como un abuso de poder - crédito @MariaFdaCabal/X

Junto a su mensaje, Cabal compartió un video en el que argumentó de manera aún más contundente. En su intervención, la senadora atacó a los opositores del operativo, particularmente a aquellos que acusan a Trump de vulnerar la soberanía venezolana.

La senadora Cabal explica por qué el operativo de Trump era necesario

“Ya estábamos esperando toda la disputa jurídica de los tibios, de los mamertos, diciendo que Trump no podía intervenir porque afecta la soberanía de Venezuela. ¿Ah, no? O sea que uno tiene que permitir que un estado criminal gobernado por el Cartel de los Soles incube terroristas internacionales para que vayan a sus países y asesinen”, comentó.

Para Cabal, el argumento de la soberanía no puede prevalecer cuando se trata de defender a los ciudadanos latinoamericanos de amenazas internacionales.

“Si es que lo hemos vivido en Colombia y lo hemos vivido en todos los países afectados por el tren de Aragua”, agregó, al hacer referencia a los grupos criminales que, según ella, operan con el apoyo o la permisividad del régimen venezolano.

María Fernanda Cabal aseguró que
María Fernanda Cabal aseguró que la intervención de EE. UU. por orden de Donald Trump, sobre Venezuela, fue una victoria para toda América Latina - crédito Amr Alfiky/Reuters - María Fernanda Cabal/Facebook

La senadora también cuestionó a quienes critican la intervención extranjera, sugiriendo que las potencias extranjeras como China, Rusia, Cuba e Irán tienen un papel mucho más perjudicial en la región que Estados Unidos.

De acuerdo con sus comentarios, “los chinos, los rusos, los cubanos, los iraníes, que hacen los drones en el Táchira para matar soldados y policías colombianos, ¿fueron a pedir la receta de las hallacas? Ah, eso sí no es violación de la soberanía”.

Con esto, Cabal dejó claro que, para ella, los intereses de seguridad regional deben prevalecer sobre las nociones tradicionales de soberanía cuando la amenaza es global.

Donald Trump mientras observaba la
Donald Trump mientras observaba la operación militar estadounidense en Venezuela, el 3 de enero de 2026 - crédito @realDonaldTrump/Truth

A lo largo de su carrera política, María Fernanda Cabal es una de las voces más críticas contra el régimen de Maduro y contra los grupos armados que, según ella, operan desde Venezuela para afectar la estabilidad de Colombia y otros países latinoamericanos.

Para la senadora, la captura de Maduro no solo representa un triunfo contra el narcoterrorismo, sino una victoria para todos los países de la región que sufrieron las consecuencias de la violencia y el narcotráfico que emanaron del régimen venezolano.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalDonald TrumpColombiaVenezuelaEstados UnidosOperación de Estados UnidosIzquierdaGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá habilitó 520 cirugías gratuitas de esterilización para animales en enero de 2026

La jornada busca beneficiar a mascotas de familias vulnerables en la ciudad. Conozca aquí los requisitos

Bogotá habilitó 520 cirugías gratuitas

Un hombre falleció tras caer desde el piso 11 de un conjunto residencial: esto es lo que se sabe

Los investigadores se encuentran reuniendo testimonios de allegados para esclarecer el caso

Un hombre falleció tras caer

Gustavo Petro calificó como un “secuestro” de Estados Unidos la captura del dictador Nicolás Maduro: así fue su polémica defensa

El presidente de la República, con un extenso mensaje en su perfil de X, apuntó contra el mandatario norteamericano Donald Trump por la incursión en Caracas en la que fue detenido el jefe del régimen, que tendrá que responder por delitos relacionados con el narcoterrorismo en una corte de Nueva York

Gustavo Petro calificó como un

Registrador denunció fraude en las firmas de los precandidatos presidenciales: “Hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias”

Más de 28 millones de firmas fueron presentadas ante la Registraduría Nacional para respaldar las candidaturas; sin embargo, el Héctor Penagos alertó que una parte significativa de esas firmas podrían no ser válidas debido a la falsificación de documentos

Registrador denunció fraude en las

Unidades del Ejército Nacional desactivaron un artefacto explosivo hallado en la vía Panamericana

El hallazgo del artefacto en inmediaciones del peaje de El Bordo obligó al cierre temporal de la vía Panamericana, uno de los corredores más transitados del suroccidente colombiano

Unidades del Ejército Nacional desactivaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída del Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Prime Video Colombia:

Top 10 Prime Video Colombia: Dave Bautista y Trap House conquistan el ranking de las películas que están de moda

Jhovanoty volvió a imitar a Petro y le dejó advertencia a Trump si piensa realizar una operación militar en Bogotá: “La va a tener muy difícil”

Las mejores series de Prime Video Colombia para ver hoy mismo

Estas son las películas que están de moda en Netflix Colombia este día

Marbelle aprovechó la advertencia de Donald Trump a Petro para burlarse de su “trasero”: “Solo ruinas”

Deportes

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte