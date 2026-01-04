Colombia

Angélica Lozano contestó a mensaje de María José Pizarro: “Tantos gobiernos, partidos y líderes de izquierda optaron por mirar para otro lado”

Las declaraciones de las dos congresistas destacan diferencias tras la detención de Nicolás Maduro, con énfasis en el papel de la comunidad internacional

El intercambio entre Angélica Lozano
El intercambio entre Angélica Lozano y María José Pizarro refleja posturas opuestas frente al operativo estadounidense, cuestionando las razones detrás del operativo militar y el papel de los gobiernos latinoamericanos - crédito Colprensa

En la madrugada del sábado 3 de enero, funcionarios de Estados Unidos comunicaron que Nicolás Maduro había sido arrestado y llevado bajo custodia como parte de la operación militar denominada Resolución Absoluta. El anuncio generó respuestas opuestas: algunos grupos celebraron la medida, mientras que otros cuestionaron la participación de fuerzas estadounidenses.

Entre quienes rechazaron el operativo se encuentra María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y miembro de la coalición de Gobierno, que publicó en su cuenta de X un mensaje crítico sobre el operativo que resultó en la detención de Nicolás Maduro. A su comentario respondió la senadora Angélica Lozano, que afirmó: “Tantos gobiernos, partidos y líderes de izquierda optaron por mirar para otro lado”.

María José Pizarro expresó su desacuerdo con el operativo estadounidense y señaló: “La historia se repite, con el mismo guión. Irak y Afganistán: décadas de intervención militar bajo la bandera de la Lucha contra el Terrorismo, el saldo más de 350.000 muertos y las naciones destruidas. Naciones africanas, hundidas en conflictos degradados alimentados en la sombra por el control de sus riquezas naturales”.

La senadora Pizarro en su mensaje de X advirtió que lo sucedido en América Latina responde, según su perspectiva, a intereses de control sobre recursos estratégicos y no solo a motivos declarados como la defensa de la democracia o la lucha contra el narcotráfico.

María José Pizarro lanzó duras
María José Pizarro lanzó duras críticas al operativo realizado por Estados Unidos en Venezuela - crédito @PizarroMariaJo

En sus palabras: “Hoy, el teatro es América Latina. Lo que presenciamos bajo las banderas de defensa de la democracia y lucha contra el narcotráfico, es controlar las mayores reservas petroleras del planeta y el dominio sobre nuestras naciones independientes desde hace más de dos siglos”.

La legisladora del Pacto Histórico cerró su mensaje con un llamado a la integración regional y a la defensa de la soberanía, subrayando el papel de los gobiernos en la construcción de la unidad latinoamericana.

Así lo expresó: “Es la hora inaplazable de la integración latinoamericana, quienes gobiernan deben crear la más estrecha unión, la democracia y la libertad las construyen los pueblos soberanos”.

La senadora Angélica Lozano respondió al mensaje de Pizarro haciendo alusión a las elecciones presidenciales de Venezuela celebradas en 2024. Lozano sostuvo que la autodeterminación y la soberanía deben incluir la defensa del voto popular y el respeto a la voluntad ciudadana.

Angélica Lozano contestó al mensaje
Angélica Lozano contestó al mensaje de María José Pizarro recordando las elecciones en Venezuela - crédito @AngelicaLozanoC

“Tienes razón. El lío, @PizarroMariaJo, es que la autodeterminación de los pueblos y la soberanía también implicaba -ante todo implicaba- defender la decisión en urnas de los venezolanos. Acompañar al pueblo sometido, burlado y robado por su gobierno que se atornilló con corrupción, abuso y fuerza”, contestó la senadora Lozano en respuesta al mensaje de Pizarro.

Lozano amplió su respuesta señalando que el apoyo al pueblo venezolano debía manifestarse en el momento en que la ciudadanía enfrentaba la crisis y la migración forzada.

En este contexto, expresó: “Era ahí cuando tocaba estar con el pueblo venezolano que anda en diáspora por el mundo huyendo del régimen que ha destrozado su vida, familia y país”.

La senadora del Partido Alianza Verde finalizó su intervención señalando que la integración latinoamericana debía haberse expresado con firmeza frente a la situación política en Venezuela, y cuestionó la actitud de distintos sectores de izquierda ante el gobierno de Maduro.

La senadora del Partido Alianza
La senadora del Partido Alianza Verde finalizó su intervención señalando que la integración latinoamericana debía haberse expresado con firmeza frente a la situación política en Venezuela - crédito Angelica Lozano/Facebook

“La integración latinoamericana tenía que darse y sentirse en ese momento en el que tantos gobiernos, partidos y líderes de izquierda optaron por mirar para otro lado, llorar u honrar a Chávez y hablar pasito o decir alguna cosa pero legitimar y fortalecer al régimen y al dictador Maduro”, aseveró la legisladora perteneciente a la Comisión Primera por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Así fue la visita en

Cada hora se presentaron cuatro

Cuerpo de Ana Villota Escandón

Esta es la ubicación de

Germán Vargas Lleras criticó el
Esto fue lo que se

Karen Sevillano regresó a Bogotá

EN VIVO - Colombia vs.

