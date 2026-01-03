Colombia

Simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro bloquearon varias vías de Bogotá tras su captura por EE. UU: este es el panorama

Los manifestantes tomaron distintas vías de la capital colombiana para expresar su rechazo a la operación militar, generando bloqueos y congregaciones frente a sedes diplomáticas

Manifestantes se expresaron en contra de la captura de Nicolás Maduro - crédito @AntipodaNotas/X

Horas de tensión e incertidumbre marcaron la madrugada del 3 de enero de 2026 en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos en varias localidades, entre ellas Caracas, La Guaira y Aragua, lo que condujo a la caída de Nicolás Maduro y su captura junto a su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados a Nueva York en un buque militar estadounidense a través del Caribe, según se conoció en la información oficial.

Los hechos comenzaron durante la madrugada del sábado, cuando a la 1:37 a. m. se escucharon explosiones mientras aeronaves militares estadounidenses sobrevolaban la capital venezolana, según relataron testigos a través de redes sociales.

Los principales ataques se centraron en bases militares estratégicas, como Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota. En La Guaira, videos difundidos por ciudadanos mostraron explosiones en la base naval local. La falta de información oficial sumó incertidumbre, ya que, hasta ese momento, el Estado venezolano no había emitido comunicados formales. Previo a su captura, Maduro denunció lo que calificó de “gravísima agresión militar” y decretó el estado de conmoción exterior en el país.

Manifestantes a favor del régimen de Nicolás Maduro bloquearon lasa calles de Bogotá - crédito @DoomoEditorial/X

Por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el operativo en la red social Truth Social, confirmando la localización y detención de Maduro y Flores en una residencia de Caracas.

Manifestaciones en contra de la acción militar de EE. UU. en Venezuela

La acción militar generó reacciones opuestas en el continente. En Colombia, se organizaron manifestaciones tanto a favor como en contra de la caída del régimen venezolano.

En Bogotá, según los reportes oficiales, grupos identificados como simpatizantes del régimen de Maduro protestaron en contra de la intervención estadounidense y la captura del exmandatario.

Los bloqueos iniciaron en la calle 26 con carrera 45 y, a las 2:11 p. m., donde más de 50 manifestantes se replegaron hacia la calle 34 con carrera 24, avanzando posteriormente a la calle 40 con carrera 8, afectando la movilidad en ambos sentidos de la vía.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que agentes civiles y de tránsito gestionaron el flujo vehicular en las zonas afectadas. Algunos reportes señalan que parte de los manifestantes portaban capuchas y lanzaron piedras durante la jornada.

Decenas de manifestantes también se congregaron frente a la embajada de Venezuela en Bogotá para rechazar la intervención de Estados Unidos, anunciando una “megatoma” de la ciudad en los próximos días. Uno de los mensajes en común es la petición de salida de base militares estadounidenses en el país: “Fuerza gringos de Colombia y latinoamérica”, se lee en una de las pancartas.

La intervención militar estadounidense generó
La intervención militar estadounidense generó manifestaciones opuestas en Colombia, con protestas y celebraciones frente a la embajada venezolana en Bogotá - crédito Fotomontaje Infobae

“La apropiación de los recursos naturales de nuestra Latinoamérica. Exigimos a nuestro presidente, Gustavo Petro, que saque las bases militares ilegales de Colombia. Rechazamos toda la agresión, todo lo que ha venido sufriendo el pueblo venezolano en Venezuela. Así que estamos presentes y combatientes hoy y siempre”, fueron las declaraciones de una de las manifestantes.

Otro de los marchantes aseguró: “No fue a Venezuela, fue a la Gran Colombia. A nosotros (...) a nuestro presidente lo secuestraron, a la esposa del presidente lo secuestraron. Entonces, necesitamos organizarnos, necesitamos (...) este es el primer paso, pero necesitamos seguir dando pasos. Creo que esta semana necesitamos convocar algo más grande”.

De hecho, hacia las 4:00 p. m., manifestantes y conductores que se opusieron al bloqueo vial protagonizaron enfrentamientos físicos en la carrera 13, por lo que estores de convivencia intervinieron en el lugar.

A partir de las 4:18 p. m., en la intersección de la calle 63 con carrera 13, se implementaron desvíos para la flota TransMiZonal en ambos sentidos debido a la protesta.

Las protestas ocurrieron mientras, en la plaza Simón Bolívar, se reunieron personas para celebrar el fin del régimen venezolano y ondear la bandera nacional.

Por su parte, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, indicó que la caída de Nicolás Maduro en Venezuela marca el inicio de una nueva etapa para ese país, que debería orientarse hacia el restablecimiento de la democracia mediante un proceso pacífico y respetuoso de los derechos de la población civil y del derecho internacional.

Galán destacó que la protección de los ciudadanos venezolanos, tanto en su territorio como en el extranjero, constituye una prioridad, recordando que Bogotá acoge a cientos de miles de ellos y que es responsabilidad de la administración distrital garantizar su seguridad, sus derechos y la convivencia en la capital.

Bloqueos en la movilidad afectaron la ciudad de Bogotá tras las protestas de simpatizantes del régimen de Maduro en vías principales como la calle 26 y la calle 40 - crédito @sonaborregales/X

“Desde la Alcaldía de Bogotá hemos desplegado un dispositivo especial de seguridad en los alrededores de las sedes de representación diplomática de Estados Unidos y de Venezuela en la ciudad. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos, en coordinación con todas las autoridades colombianas, para evaluar cualquier efecto que esta situación pueda tener en Colombia y, en particular, en Bogotá. Hacemos un llamado a la calma, al respeto por la ley y a la convivencia ciudadana”, señaló el mandatario de la capital colombiana.

