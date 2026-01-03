Medicarte suspende entrega de medicamentos a usuarios de Nueva EPS y se suma a Colsubsidio en medio de crisis

La atención a los usuarios ha empeorado debido a problemas internos y económicos - crédito Leonardo Duque

La situación de los afiliados a Nueva EPS registró un nuevo episodio tras conocerse que Medicarte S.A.S. suspenderá la entrega de medicamentos a partir del primero de enero de 2026, decisión que se suma a la anunciada previamente por Colsubsidio.

La información fue divulgada por la organización Pacientes Colombia, que dio a conocer la comunicación enviada por la empresa a los usuarios del sistema de salud, según reportó la Revista Semana.

De acuerdo con lo expuesto por Pacientes Colombia, la determinación de Medicarte impacta a una EPS que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno nacional y que cuenta con cerca de 11 millones de afiliados en todo el país. La suspensión se suma a una serie de cambios contractuales que han afectado la dispensación de medicamentos durante los últimos meses.

En la comunicación citada por la organización, Medicarte explicó el contexto de su decisión. “Desde Medicarte S.A.S., siempre hemos concebido nuestra labor como un compromiso genuino con la vida, el cuidado y la dignidad de cada uno de nuestros pacientes”, señala el texto compartido por la entidad a los usuarios de Nueva EPS.

Directivos de Nueva EPS y Colsubsidio tras el acuerdo que garantiza la entrega de medicamentos a los usuarios de la entidad - crédito Colsubsidio y Nueva EPS

La empresa indicó que las dificultades con los pagos no son recientes. En el mismo documento, Medicarte recordó que “en febrero de 2025 informamos a Nueva EPS acerca de la finalización de la relación contractual”, proceso que, según la compañía, fue aplazado en varias ocasiones antes de concretar la terminación definitiva del acuerdo.

La misiva precisó que la atención a los afiliados de Nueva EPS se mantendrá únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, los servicios de consultas, aplicaciones, dispensación de medicamentos y demás prestaciones que venía ofreciendo Medicarte deberán ser asumidos por el nuevo prestador que designe la EPS.

En el documento también se indicó que “a partir del primero de enero de 2026, las consultas, aplicaciones y dispensación de medicamentos, así como demás servicios prestados por Medicarte, serán provistos por el nuevo prestador que su EPS designe”, e invitó a los usuarios a comunicarse directamente con Nueva EPS para obtener información adicional.

- crédito Colprensa

La salida de Medicarte se suma a la anunciada por Colsubsidio, entidad que confirmó que dejará de dispensar medicamentos a afiliados de Nueva EPS durante 2026. Esta decisión se produjo en un contexto en el que la EPS figura entre los principales deudores tanto de gestores farmacéuticos como de hospitales y clínicas del país.

Ante este escenario, Nueva EPS informó la activación de un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio. La entidad anunció que la entrega de medicamentos será asumida por una nueva red de gestores farmacéuticos conformada por Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas.

Según lo informado, estos operadores tendrán a su cargo la dispensación de medicamentos en 11 departamentos donde Colsubsidio prestaba el servicio. La EPS señaló que esta reorganización busca atender la demanda de los usuarios en las zonas afectadas por la terminación de contratos.

La situación financiera de Nueva EPS también ha sido objeto de análisis por parte de expertos del sector. En una entrevista concedida a SEMANA, el exministro de Salud Augusto Galán, actual director del programa Así Vamos en Salud, se refirió al panorama que enfrenta la entidad.

Nueva EPS reorganiza su red de atención y termina contratos con varias IPS en Colombia - crédito Colprensa

“La Nueva EPS tiene un riesgo muy alto de desaparecer. Puede llegar el día en que no pueda pagar lo que debe”, afirmó Galán, al explicar que la entidad se mantiene operativa gracias a un flujo constante de recursos mensuales.

El exministro detalló que la EPS recibe entre 1,8 y 2 billones de pesos mensuales, mientras que las facturas de los prestadores superan ese monto. “No me atrevo a dar cifras porque no hay reportes oficiales”, señaló, al referirse a la falta de información pública consolidada.

Galán también destacó que la eventual liquidación de Nueva EPS tendría un impacto significativo en el sistema de salud, teniendo en cuenta el volumen de afiliados. Actualmente, la entidad atiende a cerca de 11 millones de personas en el país.

En ese contexto, advirtió que “liquidar una EPS es una decisión de sus administradores y de la Supersalud”, y explicó que la operación podría continuar, aunque con limitaciones en la atención, en una entidad que agrupa casi 12 millones de afiliados.

El exministro también se refirió a los efectos sobre los prestadores de servicios de salud. Según indicó, existen contratos y facturas pendientes con Nueva EPS, lo que plantea interrogantes sobre quién asumiría esos pagos y en qué plazos, situación que podría afectar a múltiples instituciones del sector.