Las reacciones que desató la primera imagen de Maduro capturado: celebraciones, advertencias y cuestionamientos

Nicolás Maduro esposado y con audífonos protectores a bordo del buque USS Iwo Jima, tras su captura - crédito Donald Trump/Truth

La difusión de la primera fotografía de Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense sacudió el escenario político colombiano durante la madrugada y la mañana del 3 de enero de 2026.

La imagen, compartida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red Truth Social, mostró al mandatario venezolano esposado, con audífonos protectores y gafas oscuras, a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima, sosteniendo una botella de agua en su mano derecha.

El material gráfico, presentado como prueba de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, desató una ola inmediata de reacciones, celebraciones, advertencias y escepticismo en Colombia.

El anuncio oficial de Trump, que confirmó una operación militar estadounidense contra instalaciones civiles y militares en Venezuela, tuvo un efecto inmediato en redes sociales y medios colombianos.

Más allá del impacto regional del hecho, la conversación se concentró en el simbolismo político de la imagen y en sus posibles implicaciones para la estabilidad de América Latina y la seguridad nacional de Colombia.

Juan Carlos Cárdenas aseguró que Colombia debe fortalecer su relación con Estados Unidos frente a estructuras narcoterroristas tras la captura de Nicolás Maduro - crédito red social X

Una de las reacciones más contundentes fue la del exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, quien interpretó la captura como un mensaje directo contra estructuras criminales en la región. “Quedan advertidas todas las estructuras narcoterroristas en Colombia y sus aliados políticos: no podrán creerse por encima de las instituciones y la democracia Americana”, afirmó.

En su declaración, Cárdenas insistió en la necesidad de que Colombia fortalezca sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos para evitar que el narcotráfico y los grupos ilegales continúen influyendo en estructuras políticas del país.

Desde el ámbito regional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró abiertamente la caída del régimen venezolano. A través de su canal oficial, publicó un mensaje breve pero simbólico: “Viva el bravo pueblo de Venezuela. Viva su libertad”.

El político antioqueño se pronuncia sobre la narcodictadura venezolana, advirtiendo sobre las consecuencias de ser cómplice del crimen - crédito Andrés Felipe Rendón/X

Rendón responsabilizó directamente a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro del colapso institucional, económico y social del país vecino. Según el mandatario departamental, ambos líderes “hundieron a nuestro país hermano en la pobreza y la miseria”, tras desmantelar instituciones, perseguir a la oposición y concentrar el poder del Estado.

El gobernador también aprovechó la coyuntura para referirse al proceso político venezolano reciente. Señaló que en 2024 “los venezolanos votaron masivamente” y que, gracias al liderazgo de María Corina Machado, se conocieron las actas que, según él, confirmaron la derrota del régimen y el fraude de Maduro.

Rendón sostuvo que de ese proceso surgió un movimiento cívico y democrático que ahora tendría consecuencias visibles. “Ser cómplice del narcotráfico y aliado de criminales tiene consecuencias”, afirmó.

En el escenario electoral colombiano, la precandidata presidencial Vicky Dávila también reaccionó de forma inmediata. Dávila compartió la imagen de Maduro capturado y aseguró que fue proporcionada por fuentes estadounidenses.

Dávila presenta y narra la que sería la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por el gobierno de Estados Unidos - crédito Vicky Dávila/X

En su mensaje, describió con detalle la fotografía difundida por Trump y calificó el hecho como “impresionante”. “Cayó Maduro, cayó la dictadura, cayó el jefe del cartel de los Soles”, afirmó, atribuyendo al presidente estadounidense la veracidad de la información y subrayando el impacto global de la imagen.

A esta publicación respondió la senadora María Fernanda Cabal, quien respaldó el mensaje y lo interpretó como un precedente para otros actores criminales.

“Así deben terminar amigos, apoyos y todos los que se han beneficiado del narcotráfico que mata cientos de miles de ciudadanos en el mundo”, señaló. Cabal insistió en que fue Trump quien publicó la fotografía de Maduro capturado, reforzando la narrativa de un golpe definitivo contra el régimen venezolano.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron de celebración. El concejal Daniel Briceño reaccionó precisamente a un reporte de Rtvc en el que se citaba a una fuente del gobierno venezolano que negaba la captura de Nicolás Maduro.

María Fernanda Cabal celebró la captura de Nicolás Maduro difundida por Donald Trump, mientras Daniel Briceño cuestionó la versión de Rtvc que negaba el hecho, generando debate sobre la veracidad de la información - crédito red social X

“¿Cómo así? Si hace unas horas Hollman Morris y Rtvc dijeron que era falso que habían capturado a Nicolás Maduro y ellos nunca mienten”, escribió Briceño, en alusión directa a la información emitida por el sistema de medios públicos.

El mensaje del concejal se produjo después de que el medio afín al Gobierno Petro informara que “una fuente oficial del gobierno venezolano” había desmentido el anuncio del presidente Donald Trump sobre la captura del mandatario venezolano.