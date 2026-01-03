Colombia

Estos pasos podrían ayudar a intentar recuperar su dinero tras una transacción errónea en Nequi

A pesar de su facilidad de uso, pueden ocurrir errores, como digitar mal un número y transferir fondos a una cuenta equivocada

Guardar
Nequi (billetera virtual) - crédito
Nequi (billetera virtual) - crédito Nequi

Millones de personas en Colombia utilizan Nequi como herramienta para enviar y recibir dinero de forma rápida a través de sus teléfonos móviles.

Esta aplicación se ha integrado a la cotidianidad como un medio práctico para realizar transferencias. No obstante, a pesar de su facilidad de uso, pueden ocurrir errores, como digitar mal un número y transferir fondos a una cuenta equivocada.

La billetera digital Nequi- crédito
La billetera digital Nequi- crédito Pixabay

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Cuando ocurre una situación de este tipo, el usuario debe actuar con rapidez. Lo primero es revisar la operación en el historial disponible dentro de la misma plataforma. En esa sección se puede visualizar la fecha, hora, valor enviado y el número del destinatario, información que será fundamental en el siguiente paso.

Si la persona afectada conoce o puede comunicarse con el número al que fue enviada la transacción, se sugiere intentar establecer contacto.

En muchas ocasiones, si el receptor es consciente del error y tiene disposición, puede proceder a devolver el dinero por voluntad propia. Esta solución suele ser la más rápida, siempre que exista colaboración.

En los casos donde no se obtiene respuesta o la persona se niega a regresar el monto recibido, es necesario acudir al canal de soporte de Nequi. Para ello, se debe ingresar a la sección de “Ayuda” en la aplicación o visitar la página web oficial.

Allí se puede iniciar el reporte del incidente, aportando los datos precisos de la transferencia y, si es posible, adjuntando imágenes que respalden lo ocurrido.

Nequi - crédito Nequi
Nequi - crédito Nequi

Aunque no está obligado por ley a realizar devoluciones automáticas, el equipo de Nequi evaluará la situación y verificará si aún es posible actuar sobre los fondos enviados. En ciertas circunstancias, cuando el dinero permanece sin ser usado, la plataforma podría congelarlo de manera temporal mientras se investiga el caso.

Sin embargo, si los recursos ya fueron retirados, utilizados o transferidos a otra cuenta, las posibilidades de reversar la operación disminuyen considerablemente. Es importante tener en cuenta que el consentimiento del receptor es clave en estos procesos, ya que sin su autorización, la entidad financiera no puede disponer unilateralmente de esos recursos.

En el evento de que la suma enviada sea alta y no se logre llegar a una solución con el destinatario, existe la opción de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía. En esta instancia, se puede argumentar una presunta apropiación de dinero que no le corresponde al receptor. Esta vía legal implica mayor tiempo y requiere reunir las pruebas necesarias para demostrar los hechos.

Desde sus canales oficiales, Nequi ha reiterado el llamado a los usuarios para que siempre revisen cuidadosamente los datos antes de confirmar cualquier envío. La aplicación, como parte de su sistema de seguridad, despliega verificaciones previas para minimizar los errores, como mostrar el nombre asociado al número digitado antes de concretar la transacción.

Logo de Nequi | crédito
Logo de Nequi | crédito Nequi

“En muchos casos, si el destinatario es honesto y está dispuesto, podría devolver el dinero voluntariamente. Esta es, sin duda, la vía más rápida y sencilla para resolver el inconveniente”, recuerda la plataforma desde su centro de ayuda.

La empresa también recomienda conservar los comprobantes de las transferencias, ya que estos documentos digitales son esenciales si se requiere hacer una reclamación. Además, recuerda que los procesos de atención están habilitados todos los días para este tipo de consultas.

En medio de estos procedimientos, es fundamental tener presente que Nequi funciona como una cuenta de depósito simplificada, por lo que no se rige bajo las mismas condiciones que otros productos financieros tradicionales. Esto implica que algunas acciones requieren autorización expresa de las partes involucradas.

También es importante resaltar que en los términos y condiciones de uso, la empresa establece que el usuario es responsable de verificar que los datos sean correctos antes de confirmar cada operación. Por ello, en caso de error, la gestión de la recuperación del dinero depende en gran medida de la cooperación entre quienes están involucrados.

En la medida en que crece el número de operaciones digitales, la probabilidad de equivocaciones también aumenta. Por eso, la recomendación principal es actuar con precaución y no omitir la revisión final antes de ejecutar cualquier envío, sin importar el monto.

En las redes sociales de Nequi y en su blog informativo, se publican regularmente consejos prácticos para reducir los errores al momento de usar la plataforma. Estos mensajes buscan generar conciencia sobre la importancia de tener atención en cada paso del proceso.

Finalmente, si se enfrenta una situación de este tipo, el usuario debe documentar todo lo relacionado con la transacción, incluyendo las fechas, montos, capturas de pantalla, conversaciones con el receptor (si las hay) y las comunicaciones con el soporte de Nequi.

Temas Relacionados

NequiFinanzas personalesBilleteras virtualesColombia-noticias

Más Noticias

Fondo Nacional del Ahorro: acceda así a los créditos del que superan el billón de pesos para vivienda

La entidad explicó cómo los colombianos pueden acceder a estos recursos y fortalecer su camino hacia la compra de casa propia

Fondo Nacional del Ahorro: acceda

Medicarte suspende entrega de medicamentos a usuarios de Nueva EPS y se suma a Colsubsidio en medio de crisis

Medicarte anunció que dejará de entregar medicamentos a afiliados de Nueva EPS desde enero de 2026, decisión que se suma a la salida de Colsubsidio y ocurre mientras la EPS, intervenida por el Gobierno, enfrenta dificultades financieras que afectan a millones de usuarios

Medicarte suspende entrega de medicamentos

Petro fija postura de Colombia tras ataque aéreo a Caracas y llama a desescalada y respeto al derecho internacional

El presidente Gustavo Petro expresó la posición oficial de Colombia tras el ataque aéreo de Estados Unidos a Caracas, reiterando el respeto por la soberanía, el rechazo a acciones militares unilaterales y la activación de medidas preventivas en la frontera colombo-venezolana

Petro fija postura de Colombia

“Siguiendo instrucciones del Presidente”: el ministro Pedro Sánchez activa PMU y refuerza frontera tras ataque en Caracas

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó la activación del PMU en Cúcuta, el plan de frontera y el refuerzo de embajadas, tras reportes de un ataque aéreo en Caracas. Las medidas buscan atención humanitaria y prevención de amenazas en la frontera colombo-venezolana

“Siguiendo instrucciones del Presidente”: el

“Han atacado a Venezuela; bombardean con misiles”: Petro alerta por ataques a Caracas y pide acción internacional

El presidente Gustavo Petro denunció en X bombardeos con misiles sobre Caracas y solicitó la activación inmediata de la OEA y la ONU, mientras el Gobierno colombiano anunció medidas humanitarias y de seguridad en la frontera ante el nuevo escenario regional

“Han atacado a Venezuela; bombardean
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Arremetida de las Fuerzas Militares

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

ENTRETENIMIENTO

Feria de Manizales 2026: conozca

Feria de Manizales 2026: conozca toda la programación y eventos de la edición 69

El Carnaval de Negros y Blancos 2026 regresa con desfiles y grandes conciertos: fechas y programación completa

Andrés Parra reveló su menú diario cuando tenía sobrepeso: “Mientras calentaba la cena me comía dos sándwiches”

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Javier Báez confiesa su sacrificio por Junior, pese a ser despedido por el equipo: “No me importó arriesgar mi carrera”

Hay cambios en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte: estas son las categorías y pagos a beneficiarios

La autocrítica de Iván Arboleda tras salir de Millonarios después de año y medio: “No hice nada”

Luis Díaz generó un vendaval de reacciones en España por tener mejor presente que una de las estrellas del Barcelona: “Su experiencia se ha notado”