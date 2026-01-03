Colombia

Antes de caer, Maduro se dijo víctima del narcotráfico colombiano y pidió a EE. UU. acuerdos antidrogas y petroleros para evitar una escalada

Días antes de su captura, el entonces gobernante venezolano insistió en su disposición al diálogo internacional, denunció falta de cooperación fronteriza y ofreció reapertura económica

Guardar
En un mensaje directo, Nicolás Maduro reiteró que Venezuela está abierta a conversar con Estados Unidos sobre acuerdos de desarrollo económico - crédito Telesur

Días antes de su captura y expulsión de Venezuela, ocurrida el 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro insistía públicamente en que su Gobierno era una víctima del narcotráfico colombiano y reiteraba llamados al Gobierno de Estados Unidos para alcanzar acuerdos en materia de seguridad, cooperación antidrogas y reapertura de inversiones petroleras.

Sus declaraciones, emitidas en una entrevista televisada por el canal estatal VTV, contrastan con el abrupto desenlace que marcó el fin del chavismo en el país.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En diálogo con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet, Maduro aseguró que su administración estaba dispuesta a establecer un entendimiento directo con Washington, incluso en uno de los temas históricamente más sensibles entre ambos países: la lucha contra el narcotráfico.

“Se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, afirmó el entonces mandatario, en lo que analistas interpretaron como un intento desesperado por frenar la escalada de presión internacional.

Nicolás Maduro, días antes de
Nicolás Maduro, días antes de su captura, insistió en que Venezuela era víctima del narcotráfico colombiano y reiteró su disposición a negociar acuerdos con Estados Unidos en materia antidrogas y energética - crédito Reuters

Durante la entrevista, Maduro reiteró una narrativa que sostuvo de manera constante en los últimos años de su mandato: que Venezuela no era un país productor de drogas, sino un territorio afectado por el tráfico de cocaína proveniente de Colombia.

“Nosotros somos víctimas del narcotráfico colombiano. No de hoy, de décadas”, aseguró, al tiempo que defendió lo que denominó un “modelo perfecto” para contener ese fenómeno dentro de su territorio.

El líder chavista fue más allá al señalar directamente al Gobierno colombiano por la falta de cooperación en la frontera compartida de más de 2.200 kilómetros.

Según dijo, Venezuela asumía sola los costos operativos y financieros de la seguridad fronteriza, destinando miles de millones de dólares en recursos.

Además, afirmó que las 40 aeronaves destruidas durante el último año en operaciones antidrogas provenían del espacio aéreo colombiano, lo que, a su juicio, evidenciaba la magnitud del problema y la ausencia de colaboración desde Bogotá.

En paralelo a sus denuncias contra Colombia, Maduro envió mensajes directos a Estados Unidos, ofreciendo condiciones favorables para retomar relaciones económicas y energéticas. Recordó el caso de la petrolera Chevron como antecedente de cooperación y aseguró que el país estaba abierto a nuevas inversiones estadounidenses.

La caída de Nicolás Maduro
La caída de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 puso fin al chavismo en Venezuela, tras meses de tensión con Estados Unidos y denuncias cruzadas sobre narcotráfico y seguridad regional - crédito Reuters

“Que si quieren petróleo de Venezuela está lista para inversión estadounidense como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”, afirmó, agregando que también estaba dispuesto a negociar acuerdos integrales de desarrollo económico.

Desde agosto, Estados Unidos había intensificado su presencia militar en el mar Caribe, bajo el argumento de reforzar operaciones contra el narcotráfico. Caracas denunció entonces que estas acciones encubrían un plan para forzar un cambio de régimen.

La confiscación de buques petroleros venezolanos y el anuncio de un eventual ataque a una “gran instalación” en un muelle —sin que se precisara su ubicación— profundizaron el enfrentamiento diplomático.

Maduro sostuvo que todas las operaciones antidrogas ejecutadas por su Gobierno se realizaron sin apoyo internacional y, en particular, sin respaldo colombiano.

Al mismo tiempo, insistió en su disposición al diálogo para evitar una confrontación directa con Estados Unidos, ofreciendo como moneda de cambio recursos energéticos y la reapertura de inversiones extranjeras que habían sido expropiadas durante el mandato de Hugo Chávez.

Imagen compartida por la senadora
Imagen compartida por la senadora María Fernanda Cabal en redes sociales, que supuestamente mostraría la captura de Nicolás Maduro tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela - crédito María Fernanda Cabal/X

Ese proceso de nacionalizaciones, según coinciden analistas económicos y organismos internacionales, fue uno de los factores que contribuyó al colapso de la economía venezolana y al éxodo masivo de millones de ciudadanos hacia otros países de América Latina.

En el plano personal y simbólico, Maduro se presentó a sí mismo como la encarnación de un proyecto histórico y popular. “Yo represento un proyecto histórico que trae quinientos años de lucha. Te podría decir yo soy Guaicaipuro. Yo soy Bolívar, yo soy Zamora, yo soy Chávez porque soy el pueblo”, afirmó durante la entrevista, en un discurso cargado de referencias épicas.

Sin embargo, pocos días después de estas declaraciones, el chavismo llegó a su fin con el derrocamiento de Nicolás Maduro y la disolución de su estructura de poder.

Temas Relacionados

Cayó Nicolás MaduroAtaque de EEUU a VenezuelaQue pasó con Nicolás MaduroDonald TrumpGustavo PetroNarcotráfico ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Disidentes fueron capturados en Ibagué: se les responsabiliza de acciones de extorsión e intimidación contra los habitantes de la zona

En la operación se realizó la incautación de material de intendencia perteneciente a esta estructura, así como algunas prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, brazaletes y otros elementos

Disidentes fueron capturados en Ibagué:

Resultados Dorado Mañana del último sorteo hoy 3 de enero

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este sábado de una de las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana del último

Recuerdan la vez que Trump dijo que primero Maduro y luego Petro; este responde: “No tengo nada que esconder”

El presidente enfatizó su experiencia exponiendo vínculos de poder y llamó al diálogo latinoamericano

Recuerdan la vez que Trump

Estas son las horas que pasaron desde que Iván Duque dijo que “A la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas”

Pasaron más de 60.000 horas hasta que las predicciones del expresidente colombiano se materializaron con la operación militar en Caracas

Estas son las horas que

Por imagen que compartió Paloma Valencia de Diosdado Cabello en la que aparece la bandera ‘Guerra a muerte’, Petro salió en su defensa con ayuda de ChatGPT

El mandatario colombiano aseguró que la bandera de colores blanco, negro y rojo llamada “guerra a muerte” es de Simón Bolívar

Por imagen que compartió Paloma
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Arremetida de las Fuerzas Militares

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

ENTRETENIMIENTO

Feria de Manizales 2026: conozca

Feria de Manizales 2026: conozca toda la programación y eventos de la edición 69

El Carnaval de Negros y Blancos 2026 regresa con desfiles y grandes conciertos: fechas y programación completa

Andrés Parra reveló su menú diario cuando tenía sobrepeso: “Mientras calentaba la cena me comía dos sándwiches”

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Javier Báez confiesa su sacrificio por Junior, pese a ser despedido por el equipo: “No me importó arriesgar mi carrera”

Hay cambios en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte: estas son las categorías y pagos a beneficiarios

La autocrítica de Iván Arboleda tras salir de Millonarios después de año y medio: “No hice nada”

Luis Díaz generó un vendaval de reacciones en España por tener mejor presente que una de las estrellas del Barcelona: “Su experiencia se ha notado”