Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Antes de que terminara 2025, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anticipó que el Gobierno nacional había terminado con las intenciones de hacer la paz con los grupos armados.

Es por ello que Sánchez anticipó que los últimos ocho meses del Gobierno Petro serán para adelantar una ofensiva contra las estructuras delincuenciales que se han alejado de las conversaciones de paz, como el ELN y las disidencias de las Farc.

Precisamente, fue el ministro Pedro Sánchez el que anunció, a través de su cuenta de X, que 2026 comenzó con una ofensiva conjunta contra el anillo de seguridad de ‘Iván Mordisco’, cabecilla del Estado Mayor Central.

Los resultados de la operación

“No hay lugar donde se puedan esconder quienes le hacen tanto daño al país. Lo mejor que puede hacer alias Mordisco es desmovilizarse”, escribió inicialmente el ministro Pedro Sánchez, que reveló que desde el 1 de enero hay presencia de uniformados en el río Caquetá, zona en la que estaría refugiado el comandante del Estado Mayor Central.

“Nuestra fuerza pública avanza en una operación ofensiva contra el narcotraficante alias Mordisco, reclutador de menores y asesino de indígenas, niños y niñas de las comunidades más vulnerables del Amazonas”.

A nivel de resultados, Sánchez anunció que tras los operativos adelantados por el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía Nacional, se ha registrado la neutralización de 10 disidentes, la incautación de arsenal de guerra y equipos de campaña de los guerrilleros.

Sobre las neutralizaciones, se trata de cuatro capturados, tres dados de baja y la recuperación de tres menores de edad, a quienes les restablecerán sus derechos.

“Cada golpe nos ayuda a proteger a los menores que estos grupos utilizan para la violencia. También contribuye en reducir la capacidad terrorista y corta rutas ilegales en el Amazonas. A quienes aún empuñan las armas contra el pueblo colombiano, el llamado es claro y permanente: abandonen la violencia y entréguense. Persistir en la guerra solo es un dolor para su propia familia”, puntualizó el ministro al respecto.

Cabe recordar que las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por información que permita la captura o neutralización de ‘Iván Mordisco’, siendo el criminal por el que se tiene la mayor recompensa de la actualidad.

El ministro Sánchez ha aclarado que el valor monetario que se ofrece se debe a que en la actualidad el comandante de las disidencias es considerado uno de los mayores narcotraficantes del país, alejándolo del rol de guerrillero convencional.

Además, Sánchez ha asegurado que, a falta de cinco meses para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales y del congreso en Colombia, las Fuerzas Militares garantizarán la protección de toda la población civil.

“Así como decimos que mañana sale el sol, habrá elecciones el año entrante“, fue el discurso con el que terminó 2025 el ministro de Defensa.

Sánchez reafirmó esta promesa en el inicio de 2026, asegurando que su objetivo será el de mejorar la seguridad en zonas priorizadas y garantizar elecciones seguras y democráticas, e indicó que las Fuerzas Militares y la Policía estarán plenamente coordinadas y desplegadas en todo el país para proteger a la ciudadanía, candidatos y las instituciones del Estado.

También resaltó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, mencionando que en 2025 el 60% de las incautaciones de droga en el exterior se lograron gracias a la inteligencia colombiana, destacando la captura de Christian Eduardo Pastor, alias Gato Celis, en Cali, quien era buscado por delitos graves en Ecuador.