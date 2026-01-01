Colombia

Petro insiste en la Constituyente en mensaje de Año Nuevo: “El poder es del pueblo constituyente”

En su mensaje de Año Nuevo, el presidente Gustavo Petro reiteró su respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente, defendió su agenda de gobierno y sostuvo que el poder soberano reside en la ciudadanía, en medio del debate político

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
En su mensaje de Año Nuevo, el presidente Gustavo Petro reiteró su respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente, defendió su agenda de gobierno y sostuvo que el poder soberano reside en la ciudadanía, en medio del debate político.

En vísperas de la celebración de Año Nuevo, el presidente Gustavo Petro difundió un mensaje dirigido a los colombianos a través de su cuenta personal en la red social X, donde combinó un balance político con reflexiones sobre el rumbo institucional del país y referencias directas a su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente.

El pronunciamiento fue publicado el 31 de diciembre de 2025 y estuvo acompañado de un video con imágenes de distintos momentos de su administración durante el año.

crédito Catalina Olaya / Colprensa
En el mensaje escrito, el jefe de Estado hizo un llamado a no retroceder en el camino de las transformaciones sociales, enmarcando su discurso en la superación de la pobreza y el hambre. “

No hay que retroceder a un pasado que fue miseria y sangre, hay que avanzar para que más gente salga de la miseria y el hambre y vivamos bien, progresemos como personas, familias y Nación”, expresó el mandatario en su publicación.

El video que acompañó el texto incluyó registros audiovisuales de actividades oficiales, encuentros con comunidades y eventos institucionales desarrollados a lo largo de 2025, material que fue presentado como parte de un recuento simbólico del año que finalizaba. La publicación cerró con una frase que se convirtió en el eje del mensaje presidencial, en la que Petro reafirmó su visión sobre el poder ciudadano: “El poder es del pueblo constituyente. Feliz año”.

REUTERS/Luisa Gonzalez
La referencia a la Asamblea Nacional Constituyente no fue aislada. En los últimos días del año, el presidente y varios miembros del Gobierno habían reiterado su respaldo a esta iniciativa, que fue formalmente impulsada con la inscripción de un comité promotor ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dicho comité quedó habilitado para iniciar el proceso de recolección de firmas exigido por la normativa vigente.

Según lo establecido por la ley, el comité deberá reunir al menos 3 millones de firmas, cifra equivalente al 5 % del censo electoral nacional. No obstante, el propio presidente ha manifestado públicamente su aspiración de que el respaldo ciudadano alcance los 10 millones de apoyos, un objetivo que ha sido mencionado en distintos escenarios políticos y mediáticos.

REUTERS/Luisa Gonzalez
La posibilidad de convocar una Constituyente ha generado un amplio debate en sectores políticos, jurídicos y sociales. Petro ha argumentado que esta opción se activaría si persiste lo que él denomina un “bloqueo institucional” contra su Gobierno, concepto que ha utilizado para referirse a decisiones adoptadas por altas cortes frente a decretos y reformas impulsadas desde el Ejecutivo.

Durante una alocución presidencial emitida el 23 de diciembre, el mandatario se refirió de manera directa a esta situación. “La Corte Constitucional mira el decreto de emergencia, el Consejo de Estado, que también está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe, porque si no vamos a una asamblea nacional constituyente”, afirmó en esa ocasión, declaración que volvió a tomar relevancia tras su mensaje de Año Nuevo.

El comité promotor inscrito ante la Registraduría está integrado por Armando Custodio Wouriyu Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía, además del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien ha sido uno de los voceros del Gobierno en defensa de la iniciativa.

De acuerdo con Sanguino, la Constituyente es presentada como un mecanismo para destrabar las reformas promovidas por el Ejecutivo. “Una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas”, señaló el ministro al referirse a la propuesta, en declaraciones que fueron difundidas tras la inscripción del comité.

El funcionario agregó que el Gobierno nacional respalda el proceso ciudadano, destacando que la iniciativa debe estar liderada por sectores sociales. “El Gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, han considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo. Debe ser, por supuesto, liderada por los más importantes liderazgos sociales y populares del país”, afirmó.

