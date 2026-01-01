Niña de tres años resultó herida por una bala perdida durante la celebración de Año Nuevo

Las autoridades investigan el caso que pudo terminar en fatalidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una niña de tres años resultó herida por un proyectil de arma de fuego durante las celebraciones de Año Nuevo en el municipio de Santo Tomás, Atlántico. El hecho ocurrió en la madrugada del 1 de enero de 2026 y la gravedad de la herida obligó a que la menor fuera trasladada al Hospital Municipal de Santo Tomás.

De acuerdo con los informes iniciales entregados por medios locales, las autoridades desplegaron las primeras acciones de investigación para esclarecer el caso que hoy tiene a toda una familia lejos de las celebraciones típicas de la época y desató preocupación entre los habitantes de la región.

Según datos del Departamento de Policía Atlántico publicados por El Heraldo, el hecho sucedió alrededor de las 12:30 a. m. en una vivienda ubicada en la calle 6 # 9-82, barrio La Granada, donde varias personas se encontraban departiendo, con motivo de la celebración de Año Nuevo.

¿Cómo resultó herida la niña?

Del mismo modo, el reporte indicó que la menor de edad se encontraba en la terraza de su vivienda acompañada de varios familiares cuando, en un momento, comenzó a llorar y gritar de forma repentina.

Al verificar su estado, los familiares detectaron una lesión en uno de sus brazos, aparentemente producida por una bala perdida, presuntamente disparada al aire por alguien en el sector durante los festejos típicos de Año Nuevo. Aunque esta es solo una hipótesis que será confirmada o descartada por las autoridades.

La víctima de este caso fue llevada de inmediato al centro médico, donde recibió atención oportuna. De acuerdo con el reporte inicial consultado por El Heraldo, su estado es estable y permanece en observación mientras se definen los estudios médicos y recomendaciones para su recuperación.

Ante la gravedad del caso, la Policía Nacional, a través del Departamento de Policía de Atlántico, adelanta actividades investigativas para establecer las circunstancias exactas del suceso y determinar posibles responsables de este brutal acto que pudo terminar en fatalidad.

La información preliminar indica que el proyectil sería consecuencia de disparos al aire hechos por terceros en el contexto de la celebración, una práctica que es reiterativa en la región durante ocasiones festivas y que ha dejado a varias personas lesionadas.

Debido a esta situación, la institución realizó un llamado dirigido a la ciudadanía para evitar el uso irresponsable de armas de fuego, especialmente en celebraciones para evitar que un día feliz termine en tragedia.

Asimismo, las autoridades extendieron una invitación a aquellos que tengan información útil para el esclarecimiento de los hechos. Estas personas pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 o contactar la patrulla del cuadrante más cercana, que les garantizará absoluta reserva.

Situaciones como esta refuerzan la preocupación en torno a los riesgos del uso de armas y las balas perdidas en festividades, por lo que la ciudadanía recordó la necesidad de intensificar las medidas preventivas para proteger a la población, especialmente a la vulnerable como niños, adultos mayores y mujeres.

Domiciliario resultó herido por bala perdida

Un ataque armado ocurrido en Briceño, municipio del Norte de Antioquia, dejó un joven muerto y un domiciliario herido en la noche del domingo 28 de diciembre.

Las autoridades reportaron que la víctima fatal fue identificada como Norvey de Jesús Vera, de 24 años, que falleció en el sitio tras recibir impactos de bala. En el mismo incidente, un domiciliario de 22 años sufrió heridas por bala perdida mientras realizaba una entrega, siendo trasladado de inmediato para recibir atención médica.

De acuerdo con datos preliminares citados por el medio local Mioriente, los atacantes serían dos hombres en motocicleta que ejecutaron los disparos y huyeron del lugar luego del hecho. Entre tanto, personal de la Sijín realizó la inspección técnica del cadáver y las investigaciones continúan para esclarecer los motivos del ataque y localizar a los presuntos responsables.