Mujeres necesitarán cotizar menos semanas para pensionarse a partir de este primero de enero: “¡Qué bonito comienzo del 2026!”

La información divulgada por miembros del órgano legislativo establece que, desde 2026, el parámetro mínimo para acceder a la jubilación de las mujeres irá bajando anualmente hasta llegar a mil semanas en 2036 - crédito Senado de la República

La senadora Martha Peralta celebró el inicio de la reducción progresiva en las semanas requeridas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez.

A través de declaraciones en su cuenta oficial de X, la congresista definió esta medida como un hecho positivo para el arranque de año y un avance en derechos sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, Peralta anticipó: “¡Qué bonito comienzo del 2026! A partir de hoy, el número de semanas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez comenzará a disminuir. Pasará de 1.250 semanas a reducirse año tras año hasta llegar a 1.000 en 2036”. Así, confirmó que el nuevo régimen arrancará el 1 de enero de 2026 y contemplará un descenso paulatino durante una década.

La senadora explicó que la transición no será inmediata, sino que el requisito de 1.250 semanas irá descendiendo de forma continua hasta alcanzar el umbral de 1.000 semanas al cabo de diez años. “Pasará de 1.250 semanas a reducirse año tras año hasta llegar a 1.000 en 2036”, reiteró en otra de sus intervenciones públicas, subrayando el carácter progresivo del cambio.

Un cambio normativo respaldado por autoridades legislativas contempla la disminución progresiva del periodo de cotización necesario, modificando las condiciones existentes durante la próxima década para el acceso a la jubilación femenina - crédito captura de pantalla

Al referirse al alcance de la medida, Peralta destacó el valor simbólico y social del ajuste normativo.