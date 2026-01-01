María Claudia Tarazona recordó a su esposo Miguel Uribe Turbay con desgarrador mensaje en el año nuevo: “No quiero dejarte ir”

En sus redes sociales, María Claudia Tarazona compartió una de sus últimas postales navideñas con el senador Miguel Uribe Turbay, y el hijo de ambos, Alejandro, en su visita a Nueva York - crédito @maclaudiat/X

Con un emotivo mensaje en su perfil de Instagram, la esposa del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, compartió un mensaje de despedida al cierre de 2025, al evocar la memoria de su pareja y la ausencia que dejó su partida tras el atentado ocurrido en Bogotá el 7 de junio de 2025: que le causó la muerte dos meses y cuatro días después, el 11 de agosto, en la Clínica Santa Fe de Bogotá.

En su publicación, Tarazona -con la que Uribe Turbay tuvo un hijo, al que llamaron Alejandro- expresó el “reto tan grande” que representa vivir sin el congresista del Centro Democrático, que no pudo sobrevivir a los dos impactos de bala que recibió en su cráneo y que deterioraron su condición neurológica a tal punto de llevarlo al deceso. Un crimen por el que hay una serie de capturados, sin que se llegue aún a sus determinadores.

A través de varias fotografías familiares, la viuda recordó momentos compartidos por Uribe Turbay con su hijo, así como instantes junto a las hijas de Tarazona y escenas de la pareja durante la campaña presidencial que adelantó en diferentes rincones del país: antes de ser blanco de la barbarie en su visita al parque El golfito, aquella tarde de sábado en este sector del barrio Modelia de Bogotá, cuando fue impactado por un joven de 16 años.

Con este emotivo mensaje en su perfil de Instagram, María Claudia Tarazona dijo adiós al 2025, recordando a su asesinado esposo, Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat

María Claudia Tarazona abrió su corazón y despidió con dolor el 2025

En su mensaje, Tarazona destacó el profundo dolor por la interrupción de los sueños de Uribe Turbay, en especial el deseo de “ver crecer a su hijo” y disfrutar de la vida familiar que ambos habían construido. Y es que el asesinato del congresista llevó a revivir las épocas más horrendas del país político, como los asesinatos en 1989 y 1990 de tres aspirantes a la presidencia, como Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa.

La publicación estuvo marcada tanto por la tristeza por la partida del político, que murió a los 39 años, casi la misma edad con la que fue asesinada su madre, la periodista Diana Turbay, como por el agradecimiento hacia las experiencias compartidas en 2025. La mujer expresó su gratitud por el último año vivido con el senador, e hizo énfasis el amor y los gestos de afecto que les demostró en cada momento compartido en el seno del hogar.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, dejó ver, una vez más, su profunda tristeza por la partida de su pareja sentimental - crédito Luisa González/REUTERS - @maclaudiat/Instagram

“Hoy atesoro en mi alma cada momento vivido; decido agradecer por un año intenso, lleno de experiencias cargadas de amor, juntos como querías. Te agradezco infinitamente nuestro último año juntos, con todo el amor y todo lo que hiciste para demostrarnos el amor que sentías por nosotros. Gracias, amor de mi vida; gracias, Dios, por todo lo que pudimos vivir”, indicó Tarazona, que el 24 de diciembre también había dejado un emotivo mensaje.

En la parte final de esta especie de desahogo, la viuda señaló la dificultad de despedirse del año que culminaba, puesto que lo percibe como una forma de alejarse aún más de Uribe Turbay. “Me duele despedirme de este año; de alguna manera siento que me despido del último año que estuviste con vida en este mundo y siento que me alejo más de ti. Me duele tanto… No quiero dejarte ir. Dejarte es más difícil que borrar el cielo”, concluyó.

El padre de Miguel Uribe aseguró que continuará con los ideales de su hijo, centrados en la prosperidad de Colombia - crédito @migueluribel/X

Al igual que Tarazona, el padre del congresista, Miguel Uribe Londoño, que insistirá en su deseo de ser candidato presidencial, también recordó con una conmovedora publicación a su hijo. “Colombianos: la violencia que hoy gobierna nuestro país le quitó a Colombia al líder Miguel Uribe Turbay, un joven mártir que creía en un país mejor, libre y seguro para todos”, expresó el veterano político al inicio del video con el que reafirmó su lucha.