Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

La estrategia conjunta de seguridad, en coordinación con la Policía Nacional y autoridades regionales, incluye la movilización de recursos aéreos y terrestres para incrementar la protección a la población civil impactada por los enfrentamientos - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

La llegada de la cúpula militar a Cúcuta marcó el inicio de una serie de medidas urgentes para contrarrestar los recientes ataques entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo, una región ubicada al noreste de Colombia.

Los altos mandos militares realizaron una verificación operacional inmediata tras los graves hechos de violencia y la crisis humanitaria que afecta a la población civil. El recorrido, encabezado por el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares, incluyó la revisión de las capacidades y el despliegue actual en la región, así como la coordinación de refuerzos desde el nivel central.

La prioridad es fortalecer la seguridad y proteger a las comunidades impactadas por los combates, que han dejado más de 600 personas desplazadas en los últimos días.

La cúpula militar refuerza la seguridad en Cúcuta tras la crisis humanitaria ocasionada por enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC en el Catatumbo - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Acciones conjuntas y apoyo interinstitucional

Durante la visita a Norte de Santander, el general López Barreto confirmó la movilización de tropas adicionales y el respaldo del Ejército Naciona, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

“Las acciones que estamos desarrollando desde hace tres días buscan contrarrestar la acción criminal del ELN y el Frente 33. Vamos a tomar las medidas que correspondan para proteger a la población civil; ya hay tropas en desplazamiento y en movimiento”, señaló el alto oficial en declaraciones públicas.

El almirante Harry Ernesto Reyna Niño, jefe de Estado Mayor Conjunto de las FF.MM., destacó que la presencia de la cúpula responde a una evaluación directa de las necesidades y capacidades disponibles en la Segunda División. Según Reyna Niño, el objetivo es “brindar todo el fortalecimiento necesario para incrementar la seguridad y proteger la democracia”.

El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, enfatizó la articulación entre las instituciones de seguridad: “La fuerza pública es una sola. Trabajamos de forma conjunta y coordinada con nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, afirmó. El aviador confirmó la presencia de tripulaciones y equipos aéreos en el Catatumbo para apoyar las operaciones terrestres.

Las Fuerzas Militares priorizan el despliegue de tropas y la verificación operacional inmediata para contrarrestar la violencia y proteger a la población civil en Norte de Santander - crédito Fuerzas Militares

Crisis de seguridad y afectaciones humanitarias

La situación en el Catatumbo se tornó crítica debido a la escalada de violencia entre grupos armados ilegales. Con base en datos de la Defensoría del Pueblo, los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc generaron más de 78.000 desplazamientos forzados solo en la última semana.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, informó que al menos 100 familias se desplazaron hacia Cúcuta y otras 15 al municipio de Ocaña, mientras que otras comunidades permanecen confinadas o han tenido que abandonar sus hogares en zonas como Filo el Gringo y el casco urbano de El Tarra.

La Defensoría identificó riesgos y vulneraciones masivas de derechos humanos en la cabecera urbana y áreas rurales de Tibú, incluyendo los corregimientos de Campo Dos, Pacelli y La Gabarra, así como las veredas Versalles, Orú 7, Campo Seis y Caño Indio.

“El municipio de Tibú tiene una ubicación estratégica debido a su extenso límite fronterizo con Venezuela, lo que facilita el tránsito irregular y lo convierte en un corredor de movilidad y de economías ilícitas de alto valor para los grupos armados”, publicó la Defensoría en su cuenta oficial.

Más de 78.000 desplazamientos forzados se registran en el Catatumbo durante la última semana debido a la escalada del conflicto armado en la región fronteriza con Venezuela - crédito AFP

Refuerzo militar y coordinación con autoridades regionales

El mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional, explicó que las tropas desplegadas en el área general del Catatumbo continúan desarrollando operaciones para contrarrestar la amenaza de organizaciones criminales que buscan el control del territorio y el dominio de las economías ilícitas.

“Las operaciones militares se van a sostener en el territorio para lograr estabilizarlo y garantizar la permanencia de la población en el área”, afirmó Gómez Herrera.

Al término del Consejo de Seguridad adelantado junto a autoridades regionales y locales, el general López Barreto indicó que se adoptarán planes conjuntos para estabilizar la región.

El objetivo institucional, precisó, es “fortalecer la seguridad y la democracia mediante operaciones ofensivas, defensivas y de control militar, ejecutadas de manera conjunta y coordinada”.