Asesinaron a un policía que acudió a atender una pelea en plena celebración de fin de año en Villavicencio

El subintendente de la Policía Nacional, Jefferson Orlando Fernández Orduz, falleció la noche del 31 de diciembre del 2025 en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, durante un procedimiento policial en el barrio San José.

De acuerdo con la información oficial, el uniformado, adscrito al CAI Barzal, intervino tras un reporte ciudadano sobre una riña originada en medio de festejos por la llegada del Año Nuevo.

Según la institución, al llegar al sitio los policías encontraron a un grupo de personas celebrando en la vía pública que, durante el festejo, iniciaron una fuerte discusión y agresiones.

En el intento por controlar la situación, uno de los presentes accionó un arma de fuego contra el subintendente Fernández, que recibió varios disparos. El uniformado fue trasladado al Hospital Departamental de Villavicencio, donde se confirmó su fallecimiento.

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, confirmó los hechos y detalló que, durante la reacción policial, resultó lesionado un hombre conocido como alias Polo, identificado como presunto responsable del ataque.

Asimismo, fue capturado su hermano, alias Richard, quien, según el reporte oficial, portaba el arma de fuego presuntamente utilizada en el homicidio.

En su pronunciamiento, el general Rincón expresó: “Hoy no hablamos de cifras ni de resultados. Con profunda tristeza informo que la violencia irracional le arrebató la vida a nuestro subintendente Jefferson Orlando Fernández Orduz, adscrito al CAI Barzal de Villavicencio, cuando atendía un procedimiento policial y protegía a la comunidad”.

El alto oficial señaló que la Policía rechaza el hecho y que se adelantarán todas las actuaciones judiciales necesarias para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades.

El homicidio del subintendente Fernández se produjo en el contexto de la celebración de fin de año, periodo durante el cual la Policía atendió más de 43.700 llamadas relacionadas con alteraciones del orden público, uso indebido de pólvora y comportamientos contrarios a la convivencia. En el mismo lapso, se impusieron más de 3.593 comparendos por riñas y otros comportamientos sancionables.

Las autoridades locales reiteraron el rechazo a lo ocurrido y anunciaron que las investigaciones quedaron en manos de los organismos judiciales competentes, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.

Colombia registra la cifra más baja de homicidios en una noche de Año Nuevo en 20 años

La Policía Nacional reportó una disminución del 30% en los homicidios registrados durante la noche del 31 de diciembre de 2025 en Colombia, la cifra más baja en dos décadas para esta fecha.

El balance, presentado por la dirección de la institución, destacó que este resultado forma parte de los logros del Plan Navidad, estrategia implementada para el refuerzo de la seguridad y la prevención del delito en el periodo de fin de año.

De acuerdo con el informe oficial, diciembre de 2025 también marcó el nivel más bajo de lesiones personales en los últimos diez años y la reducción de quince delitos de alto impacto, entre ellos hurto a personas, residencias, comercios, entidades bancarias y vehículos. Las autoridades señalaron, además, una disminución significativa en los casos de violencia intrafamiliar, alcanzando el mejor registro de los últimos siete años en esta materia.

Durante diciembre, se registraron 8.866 denuncias menos por diferentes delitos respecto al mismo periodo del año anterior. La Policía atribuyó estos resultados a la captura de 7.090 personas involucradas en hechos delictivos, con un promedio de 236 detenciones diarias en todo el país.

En el caso de Bogotá, la capital reportó cuatro homicidios durante las celebraciones de fin de año, lo que representa una reducción del 50% en comparación con 2024. El despliegue de 1.500 uniformados en la ciudad reforzó los controles y la vigilancia en puntos estratégicos, según informaron las autoridades locales.

La tasa de homicidios registrada en diciembre de 2025 fue de 26 por cada 100.000 habitantes, la más baja de los últimos veinte años. Entre las primeras seis horas del 2026, la Policía mantuvo la tendencia a la baja, con una reducción del 30% en asesinatos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad, recordando que la intolerancia y las riñas continúan siendo el detonante principal de los homicidios, representando el 36% de los casos reportados la última noche del año.

En total, la Policía atendió 15.015 incidentes, equivalente a 625 casos por hora, como parte de su labor preventiva y de control en todo el territorio nacional.