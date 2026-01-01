Colombia

Asesinaron a un policía que acudió a atender una pelea en plena celebración de fin de año en Villavicencio

Dos personas fueron capturadas por la Policía tras el homicidio del subintendente Jefferson Orlando Fernández Orduz, ocurrido cuando intentaba mediar en una pelea durante las festividades de Año Nuevo

Guardar
Este fue el uniformado que
Este fue el uniformado que murió a manos de ciudadanos que estaban riñendo -crédito X y Google Maps

El subintendente de la Policía Nacional, Jefferson Orlando Fernández Orduz, falleció la noche del 31 de diciembre del 2025 en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, durante un procedimiento policial en el barrio San José.

De acuerdo con la información oficial, el uniformado, adscrito al CAI Barzal, intervino tras un reporte ciudadano sobre una riña originada en medio de festejos por la llegada del Año Nuevo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la institución, al llegar al sitio los policías encontraron a un grupo de personas celebrando en la vía pública que, durante el festejo, iniciaron una fuerte discusión y agresiones.

En el intento por controlar la situación, uno de los presentes accionó un arma de fuego contra el subintendente Fernández, que recibió varios disparos. El uniformado fue trasladado al Hospital Departamental de Villavicencio, donde se confirmó su fallecimiento.

Tras el homicidio del uniformado,
Tras el homicidio del uniformado, se confirmaron las capturas de los responsables - crédito X

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, confirmó los hechos y detalló que, durante la reacción policial, resultó lesionado un hombre conocido como alias Polo, identificado como presunto responsable del ataque.

Asimismo, fue capturado su hermano, alias Richard, quien, según el reporte oficial, portaba el arma de fuego presuntamente utilizada en el homicidio.

En su pronunciamiento, el general Rincón expresó: “Hoy no hablamos de cifras ni de resultados. Con profunda tristeza informo que la violencia irracional le arrebató la vida a nuestro subintendente Jefferson Orlando Fernández Orduz, adscrito al CAI Barzal de Villavicencio, cuando atendía un procedimiento policial y protegía a la comunidad”.

El alto oficial señaló que la Policía rechaza el hecho y que se adelantarán todas las actuaciones judiciales necesarias para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades.

Los hechos ocurrieron en plena
Los hechos ocurrieron en plena festividad de Año Nuevo, en Villavicencio - crédito Freepik

El homicidio del subintendente Fernández se produjo en el contexto de la celebración de fin de año, periodo durante el cual la Policía atendió más de 43.700 llamadas relacionadas con alteraciones del orden público, uso indebido de pólvora y comportamientos contrarios a la convivencia. En el mismo lapso, se impusieron más de 3.593 comparendos por riñas y otros comportamientos sancionables.

Las autoridades locales reiteraron el rechazo a lo ocurrido y anunciaron que las investigaciones quedaron en manos de los organismos judiciales competentes, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.

Colombia registra la cifra más baja de homicidios en una noche de Año Nuevo en 20 años

La Policía Nacional reportó una disminución del 30% en los homicidios registrados durante la noche del 31 de diciembre de 2025 en Colombia, la cifra más baja en dos décadas para esta fecha.

El balance, presentado por la dirección de la institución, destacó que este resultado forma parte de los logros del Plan Navidad, estrategia implementada para el refuerzo de la seguridad y la prevención del delito en el periodo de fin de año.

De acuerdo con el informe oficial, diciembre de 2025 también marcó el nivel más bajo de lesiones personales en los últimos diez años y la reducción de quince delitos de alto impacto, entre ellos hurto a personas, residencias, comercios, entidades bancarias y vehículos. Las autoridades señalaron, además, una disminución significativa en los casos de violencia intrafamiliar, alcanzando el mejor registro de los últimos siete años en esta materia.

Durante diciembre, se registraron 8.866 denuncias menos por diferentes delitos respecto al mismo periodo del año anterior. La Policía atribuyó estos resultados a la captura de 7.090 personas involucradas en hechos delictivos, con un promedio de 236 detenciones diarias en todo el país.

Más de 183.000 policías refuerzan
Más de 183.000 policías refuerzan la vigilancia en zonas turísticas, celebraciones locales y lugares de alta afluencia durante diciembre y Año Nuevo - crédito Policía Nacional

En el caso de Bogotá, la capital reportó cuatro homicidios durante las celebraciones de fin de año, lo que representa una reducción del 50% en comparación con 2024. El despliegue de 1.500 uniformados en la ciudad reforzó los controles y la vigilancia en puntos estratégicos, según informaron las autoridades locales.

La tasa de homicidios registrada en diciembre de 2025 fue de 26 por cada 100.000 habitantes, la más baja de los últimos veinte años. Entre las primeras seis horas del 2026, la Policía mantuvo la tendencia a la baja, con una reducción del 30% en asesinatos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad, recordando que la intolerancia y las riñas continúan siendo el detonante principal de los homicidios, representando el 36% de los casos reportados la última noche del año.

En total, la Policía atendió 15.015 incidentes, equivalente a 625 casos por hora, como parte de su labor preventiva y de control en todo el territorio nacional.

Temas Relacionados

Homicidio policía VillavicencioSubintendente Jefferson Orlando Fernández OrduzVillavicencioAño NuevoRiñaIntoleranciaColombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe comparó a Gustavo Petro con Castro, Chávez y Maduro, y el Presidente le respondió: “Maduro se ha parecido más a usted que a mí”

En sus redes sociales, y en los albores del Año Nuevo, el jefe de Estado se sacudió de los señalamientos hechos por el expresidente, que comparó su administración con los regímenes que aún operan en Venezuela y Cuba, y defendió el enfoque de sus principales iniciativas

Álvaro Uribe comparó a Gustavo

Robaron a un turista extranjero mientras realizaba actos sexuales en pleno centro histórico de Cartagena: todo quedó en video

Se desconoce si las personas fueron judicializadas, mientras que los vecinos del barrio del Parque Centenario piden mayor presencia de las autoridades ante el aumento de este tipo de casos

Robaron a un turista extranjero

Cuatro doctores colombianos fueron detenidos en Chile: formaban parte de una red que vendía licencias médicas falsas

Uno de los connacionales fue identificado como José Dioximar Albornoz Martínez, y fue detenido cuando intentaba escapar del país austral luego de que se descubrió su millonaria operación

Cuatro doctores colombianos fueron detenidos

Médicos en el Catatumbo piden que los trasladen y los exoneren del servicio rural por delicada situación de orden público

Tras un ataque armado con drones y explosivos al puesto de salud de Filo el Gringo, municipio de El Tarra, el personal médico solicitó su traslado inmediato

Médicos en el Catatumbo piden

Shakira, la reina de las redes sociales: 122 millones en Facebook y 94,1 millones en Instagram

La cantante colombiana comparte contenido sobre sus conciertos, adelantos de nuevos proyectos como su participación en la película Zootopia y colaboraciones con creadores de contenido

Shakira, la reina de las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

El año del reality show:

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en el 2025

Westcol reconoció que volvería con Aida Victoria Merlano: “Pero me daría mucho miedo”

El mensaje de Juan David Tejada que encendió las redes antes del reencuentro Aida Victoria y Westcol: “No todo villano lo es”

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

Sebastián Caicedo confesó que rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez: “Tuvimos que pedirle perdón a Dios”

Deportes

Robaron a un turista extranjero

Robaron a un turista extranjero mientras realizaba actos sexuales en pleno centro histórico de Cartagena: todo quedó en video

Polémico “refuerzo” argentino Rodrigo Contreras llegaría a Millonarios este 2026: 12 equipos y un pobre promedio goleador

En plena celebración del Año Nuevo, Luis Díaz se puso la camiseta de Junior Campeón 2025: “Tu papá”

Video viral de ciclista colombiano entrenando junto a una guacamaya sirvió para recordar al fallecido Michele Scarponi: “Reencarnado”

Estas son las cifras de Luis Suárez, el máximo goleador colombiano del 2025: superó a Luis Díaz y a Hugo Rodallega