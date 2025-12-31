“Todo un cuento de hadas con final catastrófico”: así es el decreto del salario mínimo de 2026 establecido por Gustavo Petro

Charles Chapman López, abogado y líder gremial, criticó que con el aumento del salario mínimo de 2026 habrá más colombianos sin derechos laborales, sin pensión - crédito @charleschapmanl/X

El Gobierno de Gustavo Petro expidió, el 29 de diciembre de 2025, el Decreto Número 1470 de 2025, en el que se fija el nuevo valor del auxilio de transporte vinculado al incremento del salario mínimo legal mensual vigente para 2026. Según la disposición, el ajuste responde a facultades constitucionales y legales, invocando la Ley 15 de 1959 y la Ley 4 de 1992.

Dichas subida tiene profundas implicaciones económicas, sociales y políticas, tanto por su monto como por el efecto que se espera produzca en el mercado laboral. En la norma, el Estado colombiano fundamenta que el Artículo 25 de la Constitución Política reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social que goza de especial protección, y que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Para cumplir el mandato, el Gobierno sostiene que debe garantizar condiciones materiales mínimas para el ejercicio efectivo de ese derecho. Asimismo, el Artículo 53 de la Constitución dispone que el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil constituye un principio fundamental en materia laboral. Por ello, el aumento del salario mínimo sería una medida orientada “a preservar el poder adquisitivo del ingreso laboral y a garantizar condiciones reales de subsistencia digna para los trabajadores y sus hogares”.

El auxilio de transporte: ley y nueva cifra

Al mismo tiempo con el salario mínimo, el auxilio de transporte tiene carácter legal, no salarial, y busca cubrir parte de los costos de desplazamiento diario al lugar de trabajo para quienes devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con exactitud, el decreto especifica que “el auxilio de transporte constituye una prestación legal de naturaleza no salarial, destinada a contribuir a la cobertura parcial de los costos de desplazamiento de las personas trabajadoras desde su lugar de residencia hasta el sitio de trabajo (...) cuando estas devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Para 2025, el auxilio de transporte fue fijado en $200.000, un incremento del 23,46% respecto del valor vigente en 2024, que era de $162.000. De cara a 2026, el Gobierno señala que “el Gobierno Nacional estima necesario y conveniente fijar el auxilio de transporte para el año 2026 aplicando el porcentaje de incremento del veinticuatro coma cinco por ciento (24,5%) respecto del valor vigente en 2025”.

Así las cosas, el auxilio de transporte quedará en $249.095 para 2026. Además, el aumento del salario mínimo legal mensual vigente para 2026 es del 23%, “motivado con fundamento en los parámetros constitucionales, legales, económicos y sociales aplicables, así como en una ponderación integral de la inflación observada, la productividad, el desempeño económico, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la necesidad de avanzar progresivamente en la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil”.

Preservar el ingreso de los trabajadores

El decreto resalta que todas estas medidas buscan “preservar el ingreso disponible de los trabajadores de menores ingresos” y “mitigar los costos asociados al desplazamiento diario al trabajo”, ajustándose a los preceptos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Críticas al aumento del salario mínimo: “Un cuento de hadas con final catastrófico”

Frente al aumento, el abogado Charles Chapman López, asesor y reconocido líder gremial, emitió duras críticas contra el Gobierno de Gustavo Petro y el contenido del decreto.

Ve en el ajuste una amenaza directa al empleo formal y una vía para perpetuar la informalidad laboral. Según él, “el decreto del mínimo es todo un cuento de hadas con final catastrófico, más destrucción de empleo formal, más colombianos sin derechos laborales, sin pensión, todo para quedarse en el poder sin perjuicio del futuro del pueblo colombiano”.

Mortalidad de puestos de trabajo

La gravedad de la advertencia no termina ahí. Señaló que la medida está condenada al fracaso, pues “vendrá la mayor mortalidad de puestos de trabajo formales”. En el análisis, sostiene que el alza del salario mínimo y el aumento proporcional del auxilio de transporte dificultan la entrada a la formalidad laboral para millones de personas, en especial, las micro y pequeñas empresas, que generan una parte significativa del empleo en el país.

Por medio de un video, Chapman fue aún más explícito en sus señalamientos y afirmó que “hoy nuevamente el Gobierno Petro le da la espalda a los más vulnerables del mercado laboral, los informales, a esos 13 millones de colombianos que hoy no tienen mínimos derechos, que están condenados a no tener pensión y que el Gobierno los olvida en su decreto de incremento del salario mínimo, que les dificulta más acceder a la seguridad social”.

De acuerdo con los argumentos, el salario mínimo es “la puerta de entrada para la seguridad social”. Por tanto, elevarlo sin considerar el contexto de la economía local y del sector empresarial informal impedirá que más trabajadores ingresen a la formalidad. “Un salario mínimo más alto dificulta la entrada a la formalidad y también destruye empleo formal, especialmente en la micro y pequeña empresa”, insistió.

El Gobierno Petro insiste en mejorar el poder adquisitivo de los colombianos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Aumento de riesgo de informalidad, ejemplo regional y advertencias para el futuro

Chapman López trajo a colación antecedentes internacionales para justificar la alarma que dio “No olvidemos que los países que siguieron esta receta hoy no hay empleo y tienen que migrar. Por ejemplo, Venezuela, Argentina, acuérdense de las hiperinflaciones de allá. También el mismo México, y por eso ha crecido desmedidamente la informalidad. Después de Colombia, siendo Colombia el país más informal, el segundo es México”.

En ese sentido, denunció que el país ya es líder regional de informalidad y el aumento del mínimo solo agravaría la situación. “No olvidemos que hoy somos infortunadamente los líderes de la informalidad, eso no es gratis”.

Hizo un llamado a la acción y a la organización política de los actores privados y trabajadores, por lo que insistió en que el verdadero motivo de estas políticas es electoral. “No nos dejemos engañar, esa es una medida populista que lo que busca es la elección del 2026. Por eso nuestro foco y nuestro centro debe ser pensar todos en esa elección del 2026. Tenemos que rescatar a Colombia de todo este populismo”.

Añadió que no se debe caer “en este canto de sirena que fue el decreto del mínimo” y pide a todos los sectores —privados, trabajadores, empleadores, emprendedores, por cuenta propia— una “militancia activa” para evitar que Colombia enfrente el destino de Venezuela, “Que no nos pase lo de Venezuela, no estamos lejos de eso. No crean que ellos fueron menos que nosotros, ellos son iguales a nosotros y por estar desconfiados perdieron el país. Aquí todavía no es tarde. Por favor, todos a luchar por Colombia y no nos dejemos engañar por esos dulces envenenados que nos quiere dar el Gobierno”.