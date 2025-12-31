Iván Duque lanzó dura crítica contra Petro por aumento del salario mínimo para 2026: “Sufren quienes buscan construir país en la legalidad”

Iván Duque lanzó dura critica contra Petro por aumento del salario mínimo para 2026 - crédito Presidencia - Ivanduque.com/Sitio web

El 29 de diciembre de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro anunció un aumento del 23,7% en el salario mínimo colombiano para 2026, una decisión que cobró notable relevancia por ubicarse muy por encima del índice de inflación y alejarse de las recomendaciones habituales de expertos en productividad.

Este incremento, comunicado públicamente a dos días de finalizar 2025, sitúa la remuneración mensual total, incluido auxilio de transporte, en $2.000.000 para el próximo año, según datos del propio presidente en su alocución nacional. El mandatario argumentó que esta política tiene como objetivo cubrir integralmente los costos de alimentación, vivienda y salud de los trabajadores, en línea con el concepto de salario mínimo vital promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este es el Decreto 1469 del 2025, que fijó el aumento del salario mínimo para la vigencia del 2026 por parte del presidente de la República, Gustavo Petro - crédito suministrado a Infobae Colombia

Dentro de la nueva estructura salarial, se distinguen dos componentes: un salario base de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095. Sin el componente de transporte —que no es aplicable en todas las regiones de Colombia— el salario vital se mantendrá en $1.750.905, lo que representa un aumento del 22,7% respecto al valor del año anterior.

Con respecto al aumento decretado por el Gobierno Petro, el expresidente de la República Iván Duque no dudó en expresar su preocupación por el impacto negativo de la medida en la economía nacional.

En su opinión, el incremento golpeará el bolsillo de los pequeños y medianos empresarios, que tendrán que despedir a varios trabajadores para reducir costos y mantenerse a flote.

El exmandatario sostuvo que la capacidad de generar ingresos en todos los sectores de la economía se va a rezagar contra los costos - crédito @IvanDuque/X

“El incremento del salario mínimo no está acompañado de un incremento de la productividad del 23%. Las empresas, y en particular las pequeñas, para las que los salarios son una parte muy grande de sus costos, se enfrentarán a duras decisiones sobre su personal, o a evaluar su propia supervivencia. La medida es dura para todos pero particularmente desigual hacia los pequeños negocios”, expuso el exmandatario.

Incluso, señaló que el Gobierno Petro, al parecer, pretende perjudicar a las personas que trabajan de manera justa para promover el desarrollo del país.

“Ninguna inversión genera rendimientos del 23%, por lo menos dentro de la legalidad esto es casi imposible. La capacidad de generar ingresos en todos los sectores de la economía se va a rezagar contra los costos. Sufren quienes buscan construir país en la legalidad”, advirtió Duque.

Y agregó: “En Venezuela, la agenda incluyó un incremento desproporcionado del salario mínimo que debilitó a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, y continuó con la nacionalización de otras más grandes. Los caminos del populismo son bien conocidos”.

En su mensaje también dijo que el aumento del 23,7% obligará al Banco de la República a tomar medidas con respecto a la tasa de interés con el fin de reducir el impacto, lo que, según su análisis, tiene consecuencias en materia de inversión.

El expresidente colombiano cree que la medida fue un acto populista de cara a las elecciones de 2026 - crédito @IvánDuque/X

“Aunque en el corto plazo esta medida populista haga parecer que hay más dinero, para controlar la presión inflacionaria que se va a generar, el Banco de la República seguramente tendrá que subir las tasas de interés, con las consecuencias que esto representa para la inversión y el consumo. Por supuesto, quien causa el problema hoy, mañana denunciará las consecuencias de sus propias medidas, pero sin asumir ninguna responsabilidad”, sostuvo.

A renglón seguido, Iván Duque mencionó que “como ya se ha visto durante el último año, el número de las personas que ganan menos de un salario mínimo puede seguir aumentando. Esto significa dos cosas: mayor informalidad y un mayor número de personas que pasan de tener un trabajo de tiempo completo a un trabajo de tiempo parcial. Esta población va a sufrir más que quienes ganan salarios más altos. Se está generando más desigualdad a pesar de usar el disfraz de la equidad”.