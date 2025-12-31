Colombia

‘Influencer’ caleña denuncia acoso por parte de vecina: “Ella sigue clavada en que quiere joderme la vida”

Según la denuncia de Majo Suárez, el motivo de la molestia de la vecina es porque ella es creadora de contenido, ya que está cumpliendo las normas de convivencia del edificio: “Y eso es lo que le arde”

En plena madrugada, la vecina llamó al portero para quejarse del ruido del ventilador - crédito @majoosua / TikTok

La disputa por el ruido de un ventilador escaló a niveles inesperados para la influencer caleña Majo Suárez, que denunció en sus redes sociales el acoso por parte de una vecina después de numerosas quejas nocturnas.

En su video detalló: “Yo siento que esto no debería tener tanta relevancia como la está teniendo y porque yo siento que hay cosas muchísimo más relevantes en la vida para darle foco y fama a una persona que literalmente me la clavó, pues está jodiéndome la vida”.

La creadora de contenido relató que la situación inició con reclamos reiterados de la vecina por el ruido del ventilador por las noches.

Para evitar mayores problemas, aseguró haber tomado la decisión de adquirir un equipo nuevo. “Yo decidí cambiar el ventilador para la tranquilidad de mi vecina. Este ya no suena, pero ella sigue clavada en que quiere joderme la vida”, indicó Suárez.

El incidente más grave ocurrió a la 1:00 a. m. del 29 de diciembre, cuando golpes en la puerta y llamadas por el citófono la despertaron y alteraron su paz. Continuó: “Yo me levanté asustadísima, porque yo tomo antidepresivos... medicamentos muy pesados, los cuales me hacen entrar en un sueño profundo”, señaló.

Aclaró que solamente puede dormir con ventilador y no está dispuesta a renunciar a esa comodidad: “Haga lo que haga, párese donde se quiera parar, yo no voy a dormir sin ventilador”.

Al verse intimidada, Suárez optó por llamar a su madre, que reside a cinco minutos de su apartamento, y luego alertó a la portería del conjunto para que comprobaran que el ventilador ya no generaba ruido.

“El portero a la 1:30 de la madrugada sube. Ahí están las evidencias. Él ve que el ventilador no está sonando. Yo le pregunto: ‘¿Está sonando?’ Él me dice que no”, explicó.

En medio del enfrentamiento, la vecina la acusó de obtener rédito económico con la situación.

“Cuando llega y me dice: ‘Es que tú estás monetizando con esto’. Y eso es lo que le arde”, expuso Suárez, quien rechazó mostrar el rostro o revelar la identidad de la vecina para no contribuir al conflicto y proteger su integridad digital.

