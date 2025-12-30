Colombia

Valor de apertura del euro en Colombia este 30 de diciembre de EUR a COP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

El euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 4.365,38 pesos colombianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,5% si se compara con los 4.387,30 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro marca una disminución 1,31%; pese a ello en el último año aún conserva un incremento del 3,27%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días anteriores, da la vuelta al dato de la jornada anterior en el que experimentó un incremento del 0,96%, mostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días presenta un rendimiento claramente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo que indica la tendencia general en estos días.

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

No todos los trabajadores están felices con el salario mínimo, importante central obrera criticó el anuncio: “Van a ser muchísimas las poblaciones perjudicadas”

El dirigente sindical Jorge Iván Diez expresó que, si bien habrá beneficios directos para quienes reciben este ingreso, también podrían presentarse efectos desfavorables para diversos sectores sociales

No todos los trabajadores están

Asobancaria calificó el aumento el salario mínimo en Colombia para 2026 como “desbordado”: “Fomenta la informalidad”

Líderes gremiales y dirigentes políticos siguen reaccionando ante el anuncio del mandatario que provocó una oleada de críticas por parte de la oposición

Asobancaria calificó el aumento el

La senadora María José Pizarro tras el anuncio del incremento del salario mínimo vital por parte del Gobierno Nacional

En la noche del 29 de diciembre de 2025, la senadora María José Pizarro salió al paso de las controversias que genera esta decisión, destacando la magnitud del ajuste y desestimando los pronósticos negativos

La senadora María José Pizarro

Gobierno eliminaría la prima de servicios de $15 millones mensuales a congresistas desde 2026, según borrador de decreto

El ajuste en los ingresos de los parlamentarios se aplicaría a partir de la próxima legislatura y haría parte de una estrategia de austeridad impulsada por el Ejecutivo

Gobierno eliminaría la prima de

La Interpol emite circular roja para capturar a Paola Fernández, la mujer del disfraz azul, vinculada al caso de Jaime Esteban Moreno

Esta medida permitirá su búsqueda en los 196 países miembros del organismo internacional, ampliando el alcance de la investigación y presionando la cooperación internacional

La Interpol emite circular roja
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Quince años de prisión para

Quince años de prisión para la conductora implicada en la muerte del hermano del cantante Arcángel: “No hay excusa para lo que hice”

‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó el primer invitado extranjero: este es el cantante urbano que entrará al ‘reality’

Estas famosas fueron mamás o anunciaron su embarazo en 2025

Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026: así puede atraer energías positivas

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Figura de la selección peruana jugará con el Deportivo Cali en el 2026

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 29 de diciembre