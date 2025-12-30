Colombia

Cathy Juvinao generó polémica por video en el que dice que necesita 16 años como parlamentaria para irse a una isla

La representante a la Cámara comparte su intención de acumular 16 años como parlamentaria, ocho en la Cámara y icho en el Senado, para después retirarse a descansar en una isla

Guardar
Hasta el momento, la política colombiana no se ha pronunciado

El video viral de la congresista Cathy Juvinao ha generado una amplia repercusión en redes sociales tras su publicación en plataformas digitales.

En la grabación, la representante a la Cámara comparte su intención de acumular 16 años como parlamentaria para, luego, retirarse a una isla, un comentario que desencadenó todo tipo de reacciones y discusiones en línea.

Durante el video, Juvinao detalló: “Y para eso necesito hacer dos Cámaras y dos Senados. Esto es dieciséis años como parlamentaria. ¿Y después? Justo después me quiero ir a una isla”.

La frase se difundió rápidamente y encendió debates sobre la duración de las carreras políticas y los proyectos personales de quienes integran el Congreso.

Las declaraciones de la representante
Las declaraciones de la representante a la Cámara aludieron a sus aspiraciones futuras, alimentando discusiones sobre el tiempo que los congresistas permanecen en el poder y las razones personales que influyen en la labor legislativa

La publicación, hecha por Angelica Monsalve Gaviri, evidenció la coexistencia de objetivos individuales y vocación política en la vida parlamentaria, y renovó el interés ciudadano sobre las perspectivas y trayectorias de figuras públicas en el ámbito legislativo.

Las expresiones de Juvinao trajeron consigo una ola de comentarios en internet, en los que los usuarios reflexionaron acerca de los motivos y las metas de los actores políticos.

Las opiniones expresadas en medios
Las opiniones expresadas en medios digitales pusieron sobre la mesa el análisis de los objetivos y trayectorias de los funcionarios electos, así como la relación entre lo personal y lo profesional en la política

Esto suena a campaña sucia, no a debate. Desacreditar personas sin propuestas empobrece la política. Puede no gustarte @CathyJuvinao, pero convencer exige ideas y planes, no ataques personales. Así no se eleva el nivel democrático.”, “Cuando el cerebro no tiene argumentos. Juvinao, Pedraza y Miranda las mejores del congreso” y “Cuando comenzó como parlamentaria creí que iba a impactar más. Hizo uno que otro debate y luego se apagó como vela al viento. En la región esperábamos liderazgo. Fui hasta el Senado por el problema de Afinia y nunca me quiso atender. Hoy, más de lo mismo”, son solo algunos de los comentarios en redes sociales sobre este video.

Cathy Juvinao ironiza citando a Gustavo Petro: “Estoy de acuerdo por fin con Petro” para confrontar la propuesta de reforma constitucional

La inscripción oficial del comité promotor para una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia impulsa la recolección de entre 3 y 10 millones de firmas con el fin de respaldar la propuesta ante el Congreso.

La formalización de este proceso se realizó el 26 de diciembre de 2025, marcando un nuevo punto de tensión en el escenario político nacional.

La ruta para modificar la Carta Magna contempla varios filtros legales: tras la recolección de firmas, el proceso exige la aprobación de una ley especial por mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas, además de la validación por parte de la Corte Constitucional y, posteriormente, una consulta popular que requiere el apoyo de al menos 13 millones de votantes.

El Gobierno de Gustavo Petro
El Gobierno de Gustavo Petro desmintió las denuncias de Catherine Juvinao sobre presuntas deudas millonarias con universidades públicas

Según defensores del gobierno, el objetivo es actualizar la Constitución de 1991 para responder a los desafíos contemporáneos, incluyendo la creación de un tribunal constitucional, reformas en la Contraloría y ajustes en la autonomía del Banco de la República.

En medio de este debate, la representante a la Cámara Cathy Juvinao utilizó sus redes sociales para recordar un mensaje publicado en 2011 por Gustavo Petro, en el que el entonces candidato defendía la vigencia de la Constitución de 1991: “El movimiento ‘Progresista’ es la agrupación ciudadana de defensa y aplicación de la Constitución de 1991”, afirmaba Petro.

Juvinao comentó: “Estoy de acuerdo por fin con @petrogustavo”, en referencia al contraste entre la postura de ese entonces y la propuesta actual de reforma constitucional.

Cathy Juvinao buscará renovar su curul para el periodo 2026-2030 con el partido Alianza Verde, distante del apoyo que brindó al actual presidente en 2022.

La congresista Cathy Juvinao revivió
La congresista Cathy Juvinao revivió mensaje de Gustavo Petro, en ese entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá, sobre la Constitución

El presidente Gustavo Petro ha asegurado que el proceso para una eventual Constituyente no interferirá con las elecciones presidenciales y legislativas del 2026, tratando de disipar inquietudes sobre eventuales intentos de extender su permanencia en el poder.

La agenda de la reforma contempla, además, el fortalecimiento de derechos laborales, la protección del sistema de salud, el reconocimiento de territorios indígenas y políticas destinadas a combatir la crisis climática y a garantizar la producción agrícola.

Estas propuestas surgen tras lo que el mandatario ha calificado como “bloqueo institucional a sus reformas” en el Congreso. La viabilidad de la Constituyente aún está en cuestión, ya que el mandato del presidente concluye en agosto de 2026 y todo el proceso demandaría, como mínimo, un año adicional.

