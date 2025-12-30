‘La casa de los famosos Colombia’ confirma al primer invitado extranjero para la nueva temporada: este es el cantante urbano que entrará al ‘reality’

La casa de los famosos Colombia presentó a su primer invitado extranjero para la temporada 2026 - crédito @jaytorres.pr/ Instagram

El cantante y actor puertorriqueño Jay Torres fue confirmado oficialmente como el noveno concursante de la tercera temporada, que comenzará el 12 de enero a través de Canal RCN.

En su presentación para el canal, el artista expresó: “Mi nombre es Jay Torres, directamente de Carolina, Puerto Rico. Y nada, vengo con el sazón, el sabor que le hace falta a esta nueva temporada. Así que, espérenlo, que vengo con toda y oficialmente estamos en La casa de los famosos Colombia”.

La producción, que ya había dado a conocer a varios integrantes colombianos, apuesta por una figura internacional con amplia proyección en la música urbana y el pop latino. Jay Torres, cantante y actor nacido en Puerto Rico, ha desarrollado una carrera artística híbrida que abarca también la actuación y el modelaje.

Desde su debut en 2019 con el tema Enguayabao, el artista ha incrementado su presencia en la escena urbana latinoamericana. También figura entre los invitados a la tercera temporada de La reina del flow, cuyo estreno está previsto para enero de 2026, una producción sobre la que Torres ha dejado algunas pistas en sus redes sociales.

Durante su presentación, Torres también habló sobre sus fortalezas y su actitud para el reality: “Mi fortaleza va a ser mucho la de mantener los pies en la tierra... En los momentos de rabia, tristeza y todo eso, usualmente yo trato de tener mi tiempo a solas. Actualmente, estoy soltero. Todo puede pasar. Vengo a aportar, no vengo a creerme más que nadie. Me gusta mucho el liderazgo, si sí puedo ayudar”.

Jay Torres, cantante y actor puertorriqueño, se suma a la competencia de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/ Instagram

En los últimos años, Colombia se ha convertido en un país estratégico para la internacionalización de Jay Torres. El artista ha fortalecido su conexión con el público local a través de canciones como Paisita y Cintura.

Estas producciones le han permitido consolidarse dentro del género urbano y ampliar su alcance en el continente. Además de la música, su perfil incluye participaciones en pasarelas y proyectos audiovisuales, como la producción Life Unfiltered.

El anuncio de la participación de Jay Torres fue realizado por El Jefe, la figura que suele develar a los concursantes de La casa de los famosos Colombia. El propio artista dejó en claro, en su presentación oficial, que llega al reality con el propósito de hacer visibles sus raíces boricuas y demostrar su capacidad para improvisar. Además, abrió la posibilidad de involucrarse en una relación sentimental dentro del programa.

Un aspecto relevante de la historia personal de Jay Torres es su formación académica. El cantante posee un título universitario en Ciencias Biomédicas y una maestría en Fisiología, dos campos que ha sabido combinar con su carrera artística.

Jay Torres aparecerá en la tercera temporada de 'La reina del Flow' de Caracol Televisión - crédito @jaytorres.pr/ Instagram

Ante la presentación del nuevo integrante las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, en su mayoría cuestionado la elección de varias celebridades que estarán en la nueva temporada: “La casa de los famosos y ninguno es famoso”, “El primer eliminado”, “Y este de dónde salió”, “Se me hace que ningún famoso de verdad les aceptó el formato, por eso están trayendo gente que no los conoce casi nadie”, “Puro relleno este año”, dicen los comentarios.

Con este anuncio, el reality suma a su lista de participantes confirmados a Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses y Beba. A ellos se unen los concursantes elegidos por el público del Canal RCN: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Tebi Bernal, Luisa Cortina, Eldevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Yuli Ruiz.

La casa de los famosos dará inició a su tercera temporada en la noche del lunes 12 de enero del 2026 - crédito @canalrcn/ Instagram

La expectativa en torno al estreno de La casa de los famosos Colombia 2026 crece a medida que se acercan los días previos al inicio de la competencia. El programa podrá seguirse por la pantalla y la aplicación oficial del Canal RCN, medio que continuará develando nuevos nombres en los próximos días.