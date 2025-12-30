El largometraje dirigido por Daniel Bautista, con la participación de Diomedes Díaz y otros representantes del vallenato, ha adquirido relevancia tras años de escasa circulación y críticas dispares en el ámbito nacional - crédito Daniel Esteban Reyes Espinosa

El filme Ay hombe, cuya circulación restringida y escasa presencia en archivos la han elevado a la categoría de pieza de culto, representa actualmente un desafío para los coleccionistas del cine colombiano.

Según DiomedesDiaz, medio especializado exclusivamente en todo lo relacionado con el cacique y el cual tiene registra de su última actualización en 2024, esta falta de disponibilidad no solo ha incrementado el valor simbólico de la obra dentro de la memoria audiovisual nacional, sino que la ha convertido en un objeto de búsqueda para quienes exploran la relación entre la música popular y el séptimo arte en Colombia.

El largometraje, dirigido por Daniel Bautista y coescrito junto a Antonio Cruz, se estrenó en abril de 1984 en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, en el primer Festival de Cine de la ciudad.

Este evento, descrito por DiomedesDiaz como un acontecimiento singular, reunió a representantes de la música popular y del cine nacional, propiciando el debut cinematográfico del reconocido cantante Diomedes Díaz.

La participación de Díaz, aún joven en ese momento, supuso un giro poco habitual en su carrera, al permitirle explorar facetas actorales y contribuir con interpretaciones musicales originales para la banda sonora.

El reparto de la película integró, junto a Diomedes Díaz, figuras del vallenato como Colacho Mendoza, y actores como Ignacio Hijuelos, Matilde Suescún, Luz Nelly Díaz, Jaime Fernández y Carlos Maldonado.

La inclusión de estos artistas, según DiomedesDiaz, respondía a la intención de llevar el vallenato al ámbito cinematográfico, mostrando así la diversidad y riqueza artística de la región Caribe.

La narrativa de Ay hombe gira en torno a un amor prohibido en el trópico colombiano, entrelazando anécdotas y costumbres propias de la región.

De acuerdo con DiomedesDiaz y Proimagenes, el relato utiliza la tradición vallenata y los matices culturales locales para acompañar a los personajes a través de escenarios cargados de simbolismo, donde la alegría y la nostalgia forman parte del recorrido emocional de la historia.

En cuanto a la música, la banda sonora, lanzada en 1983 bajo el sello CBS, contó con la participación de Jorge Oñate, Los Hermanos Zuleta y Los Betos, además de Diomedes Díaz y Colacho Mendoza.

El repertorio incluye temas originales de Calixto Ochoa, Gustavo Gutiérrez y Marcos Díaz, entre otros, destacando piezas como Tu serenata y La juntera, interpretadas a dúo por Diomedes Díaz y Colacho Mendoza, así como Diana, Déjenme quererla y Calma mi melancolía.

La dirección musical estuvo en manos de Gabriel Muñoz C., Jaime Hernández y Kike Fernández, quienes dotaron a la película de arreglos alineados con el vallenato tradicional.

El recibimiento crítico de Ay hombe fue notoriamente diverso. El reseñista Hernando Martínez Pardo, en Semana y citado por DiomedesDiaz, señaló: “Nadie pensó que Ay hombe fuera a tener el éxito de taquilla que se ha visto. Eran tan evidentes las fallas de la película que la crítica no dudó que sería rechazada por el público, aun por el más ignorante en cuestiones cinematográficas”.

En El Espectador, Gilberto Bello expresó: “Aunque tratáramos de ser condescendientes, esta película no pasaría un examen elemental a nivel de su estructura narrativa”.

Por su parte, Ignacio Zuleta, de El Tiempo, afirmó que “En esta película el espectador ríe nerviosamente de vergüenza, llora de rabia y canta de felicidad cuando por fin se acaba... La verdad es que una realización como Ay hombe no debería caber en una columna de cine. Se registra, sin embargo, como se registran las catástrofes naturales”.

A pesar de la contundencia de estos juicios, DiomedesDiaz subraya que la respuesta del público se inclinó hacia la positividad, debido en parte a la originalidad con la que la película enlazó las escenas musicales y las anécdotas, distanciándose de la estructura narrativa tradicional.

Este enfoque permitió que la audiencia disfrutara de la experiencia, comprendiendo la riqueza del vallenato en un formato novedoso y contribuyendo al éxito comercial de la cinta.

De este modo, Ay hombe permanece oculta para la mayoría, pero quienes logran acceder a ella encuentran una oportunidad singular para apreciar la conexión entre el cine colombiano y el vallenato, así como una expresión particular del talento de Diomedes Díaz en la pantalla grande.