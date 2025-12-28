Marc Anthony emocionó a los caleños durante su presentación en la Feria de Cali: “Todo empezó aquí”

El cantante destacó el éxito que tuvo su carrera después de sus presentaciones en Cali años atrás - crédito @tubarconews/IG

Bajo las luces del Estadio Pascual Guerrero y con miles de asistentes reunidos, la noche del 27 de diciembre de 2025 se convirtió en un homenaje a los inicios musicales de Marc Anthony en la capital de la salsa.

Durante el cierre del Súper Concierto de la Feria de Cali 2025, el cantante puertorriqueño interrumpió su show para pronunciar una frase que pronto resonó más allá de las gradas: “Todo empezó aquí”.

El público respondió de inmediato con una ovación, acompañando al artista durante todo el repertorio y generando una atmósfera que trascendió el espectáculo musical.

El despliegue de energía fue evidente desde el primer tema, donde la interpretación de Marc Anthony se fundió con el fervor caleño.

A lo largo de la presentación, el artista evocó el papel fundamental que la ciudad ha tenido en su trayectoria, rememorando episodios clave de su historia sobre ese mismo escenario.

Al concluir el concierto, Marc Anthony se arrodilló y besó el suelo del estadio, gesto que fue recibido con ovaciones y que selló el carácter simbólico del reencuentro.

La relación entre Marc Anthony y Cali se remonta a momentos registrados en la memoria colectiva local, como el concierto de 1995, cuando junto a La India interpretó “Vivir lo nuestro”, actuación que se ha preservado como parte del patrimonio audiovisual de la Feria.

Aquel episodio marcó el inicio de una conexión que se replicó en presentaciones posteriores, consolidando al cantante como un referente recurrente en las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

En 2009 y nuevamente en 2018, la presencia de Marc Anthony en el Súper Concierto fue destacada, integrándose a la programación oficial como una de las figuras centrales y obteniendo una respuesta masiva por parte del público.

Estos antecedentes reforzaron su vínculo con la Feria de Cali, donde su aparición dejó de ser una novedad para convertirse en parte de la identidad musical y cultural de la ciudad.

“Que forma de terminar el año, pero aquí en Colombia, lo amo tanto que ni se imaginan... Parte de mi comienzo, ustedes fueron los primeros que me abrieron las puertas para compartir a este nivel, muchas gracias. Esta noche vamos a cantar un poquito de todo”, pronunciada por Marc Anthony ante un estadio repleto, fue recibida como una afirmación de pertenencia y gratitud, consolidando su lugar en la historia de la Feria de Cali.

El boricua emocionó a los asistentes a su concierto en Cali - crédito Europa Press

Las imágenes finales de la jornada mostraron a un artista despidiéndose de un público entregado, tras besar el escenario, mientras la multitud coreaba sus canciones. El vínculo entre Marc Anthony y la ciudad quedó reafirmado, dejando claro que para el músico, Cali representa más que una plaza: es el origen de un recorrido artístico que, según sus propias palabras, comenzó en esa misma tierra.

La programación, que continúa del 27 al 30 de diciembre, incluye la participación de artistas como Giancarlo Centeno, Daniel Calderón, Papo Sánchez, Luisito Muñoz, Hermanos Lebrón, Reni Alemán y Los 50 de Joselito.

Los organizadores fijaron precios asequibles para las entradas, que oscilan entre $25.000 y $100.000, con el fin de facilitar el acceso y promover el apoyo ciudadano.

De acuerdo con la información proporcionada por la organización citada por el medio mencionado, los costos de operación, que incluyen honorarios de artistas, sonido, luces, logística, permisos y personal, permanecen elevados pese a la baja taquilla.

Entre los factores que habrían impactado la asistencia se encuentran la saturación de eventos en la ciudad, la competencia de conciertos masivos y una menor visibilidad publicitaria dentro de una Feria que ofrece múltiples opciones de entretenimiento simultáneamente.