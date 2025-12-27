Angélica Lozano rechazó señalamientos de Mafe Carrascal y defendió su protagonismo en la aprobación del recargo nocturno: “De malas, fui yo”

Senadora Angélica Lozano defiende su papel en la aprobación del recargo nocturno y responde a críticas de Mafe Carrascal sobre la reforma laboral. - crédito Mafe Carrascal/Facebook y Angélica Lozano/X

El debate por la ampliación del recargo nocturno en Colombia volvió a encenderse tras la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025, luego de un cruce público entre la senadora Angélica Lozano Correa, de la Alianza Verde, y la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, alrededor del trámite legislativo y la autoría política de la medida.

En entrevista con Infobae Colombia, Lozano rechazó las afirmaciones que la señalan de haber intentado obstaculizar la iniciativa y sostuvo que dichas acusaciones buscan instalar la idea de que solo el Pacto Histórico respaldó la reforma laboral.

“Es falso, porque ella quiere hacerle creer a la gente que solo el Pacto Histórico está de acuerdo con la reforma laboral y resulta que no. Sacamos adelante entre casi todos en el Congreso, en pluralidad”, afirmó la senadora.

Lozano aseguró que su apoyo a las reformas sociales ha sido constante desde el inicio del cuatrienio y recordó su respaldo a la reforma pensional y laboral, incluso cuando esta última fue archivada en la Comisión Séptima.

Documento enviado por la senadora Angélica Lozano a Infobae Colombia con el que desestima las afirmaciones de Mafe Carrascal sobre el recargo nocturno - crédito Prensa Angélica Lozano

“La reforma laboral siempre la apoyé, aunque yo no soy de la Comisión Séptima. No estaba de acuerdo y me parecía un error absoluto que negaran la reforma laboral. Yo siempre estuve en contra de eso”, señaló.

Sobre el señalamiento de Carrascal, que afirmó en redes sociales que la senadora habría presentado una proposición de última hora para “quedarse con los aplausos”, Lozano defendió la legalidad del procedimiento y negó cualquier maniobra irregular. “La proposición sustitutiva estaba radicada desde temprano del día. La sesión duró un día. La proposición se radicó a primera hora”, explicó.

La senadora detalló que la discusión del artículo se dio hacia el final de la sesión debido a la falta de consenso. “¿Por qué se discute a las diez de la noche? Porque a las diez de la noche llegamos al último artículo ¿Qué muestra que no había consenso? La votación: ocho-siete. Cuando está apretada es ocho-siete”, afirmó.

Mafe Carrascal critica a Angélica Lozano por supuestamente apropiarse del crédito de la aprobación del recargo nocturno - crédito red social X

Lozano insistió en que el orden del debate respondió al reglamento del Congreso y no a una estrategia personal. “Las proposiciones se discuten por turno de radicación. Si usted y yo decimos lo mismo, pero usted la radica de quinta y yo de primera, se discute la mía porque se radicó primero. Es el reglamento del Congreso”, señaló.

Además, advirtió que de no haberse cumplido ese requisito, toda la reforma habría quedado viciada. “Es tan simple como que se cae la reforma completa si se votó una proposición que no estaba en turno. Para que usted dimensione el nivel de la mentira”, sostuvo.

La senadora subrayó que el estrecho resultado de la votación evidencia la polarización del debate. “¿Cuál proposición se aprobó? La mía. Me paré en el atril, lo argumenté y se votó ocho-siete. Ah, que la señora quisiera que no fuera así porque quisiera decir que fue ella. De malas, fui yo”, agregó.

Los bloqueos del Pacto Histórico

El 14 de mayo de 2025, durante la sesión plenaria del Senado, la bancada del Pacto Histórico llevó a cabo maniobras para bloquear la votación que reactivaba la reforma laboral: se retiraron del recinto para impedir el quorum, intentaron eliminar el proyecto del orden del día y difundieron supuestos argumentos legales para frenar su trámite.

Ese mismo día, la senadora Isabel Cristina Zuleta presentó una proposición para modificar el orden del día e incluir la votación de la Consulta Popular nacional promovida por el presidente Gustavo Petro y sus ministros, publicada el 1 de mayo de 2025.

Senadora Isabel Cristina Zuleta presentó una proposición para incluir la votación de la Consulta Popular, mientras las senadoras María José Pizarro y Esmeralda Hernández firmaron un documento solicitando aplazar la votación - crédito @UnDanielFelipe/X

Además, las senadoras María José Pizarro y Esmeralda Hernández firmaron un documento en el que se solicitaba aplazar la votación

La Ley 2466 de 2025, vigente desde el 25 de diciembre, amplía el recargo nocturno al establecer que este se aplica entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m., con un incremento del 35 % sobre la hora ordinaria.

La norma beneficia a trabajadores de sectores con alta actividad nocturna, aunque contempla excepciones como los turnos sucesivos de operación continua y a los empleados públicos, que se rigen por estatutos especiales.